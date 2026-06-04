TOKİ 64 İlde Konut Projesinde Örnek Daireler Görüntülendi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin kurasız konut satış projesini duyurdu. Tam 64 ili kapsayan proje kapsamında 20 bin konut satışa sunulacak. Konut satışlarında dair örnek dairelerin görüntüleri paylaşıldı.
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64 ilde yapılacak TOKİ konutları örnek daireler görüntülendi.
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TOKİ konut projesi başvuru tarihi ne zaman?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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