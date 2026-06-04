TOKİ 64 İlde Konut Projesinde Örnek Daireler Görüntülendi

TOKİ tarafından hayata geçirilecek konutlar 2+1 ve 3+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun olarak tasarlanacak.

Konutlara başvuru 15 Haziran’da başlayacak.

TOKİ Konut Ödeme Planı

Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlayacak. Aylık taksitler yaklaşık 18 bin liradan uygulanacak. Peşin ödeme yapanlara yüzde 25, yüzde 50 peşin ödeme yapanlara yüzde 8 indirim imkanı sağlanacak. Ayrıca 72 aya kadar vade seçeneği sunulacak.

Ankara'da 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla ve 21 bin 400 lira taksitle, 3+1 konutlar ise 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Bursa'da 2+1 konutlar 3 milyon 300 bin lira, 3+1 konutlar 3 milyon 900 bin lira, Hatay'da konutlar 3 milyon 200 bin lira, Konya'da ise 2+1 konutlar 2 milyon 900 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarılacak.