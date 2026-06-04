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TOKİ 64 İlde Konut Projesinde Örnek Daireler Görüntülendi

TOKİ 64 İlde Konut Projesinde Örnek Daireler Görüntülendi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
04.06.2026 - 23:12
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin kurasız konut satış projesini duyurdu. Tam 64 ili kapsayan proje kapsamında 20 bin konut satışa sunulacak. Konut satışlarında dair örnek dairelerin görüntüleri paylaşıldı.

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64 ilde yapılacak TOKİ konutları örnek daireler görüntülendi.

64 ilde yapılacak TOKİ konutları örnek daireler görüntülendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, alt gelir grubuna yönelik 20 bin konutun satışa çıkarılacağını açıkladı. Sincan'ın Yenipeçenek Mahallesi'nde 2+1 olarak inşa edilen örnek konutları görüntülendi.

Binalar depreme dayanıklı, tünel kalıp sistemiyle inşa edilen örnek konutlar, ısı, ses ve su yalıtımlı olarak tasarlandı. Salon, çocuk odası, yatak odası, kiler dolabı ve duşa kabin gibi detayların dikkati çektiği örnek dairelerde mutfak ayrı olarak inşa edildi.

Konutların çevresine oturma alanları, çocuk oyun parkları ve otopark gibi sosyal donatılar  yapılacak.

TOKİ konut projesi başvuru tarihi ne zaman?

TOKİ konut projesi başvuru tarihi ne zaman?

TOKİ tarafından hayata geçirilecek konutlar 2+1 ve 3+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun olarak tasarlanacak.

Konutlara başvuru 15 Haziran’da başlayacak. 

TOKİ Konut Ödeme Planı 

Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlayacak. Aylık taksitler yaklaşık 18 bin liradan uygulanacak. Peşin ödeme yapanlara yüzde 25, yüzde 50 peşin ödeme yapanlara yüzde 8 indirim imkanı sağlanacak. Ayrıca 72 aya kadar vade seçeneği sunulacak.

Ankara'da 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla ve 21 bin 400 lira taksitle, 3+1 konutlar ise 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Bursa'da 2+1 konutlar 3 milyon 300 bin lira, 3+1 konutlar 3 milyon 900 bin lira, Hatay'da konutlar 3 milyon 200 bin lira, Konya'da ise 2+1 konutlar 2 milyon 900 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarılacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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