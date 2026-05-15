Yeşil Altın Hasadı Başladı: Kilosu 120 TL'den 80 TL'ye Düştü, Yoğun İlgi Görüyor

İnce zarı ve damarsız dokusuyla mutfak kültüründe ayrıcalıklı bir yere sahip olan Alaşehir asma yaprağı, salamura ve taze kullanım seçenekleriyle geniş bir pazara hitap ediyor. Sadece yerel pazarlarda değil, aynı zamanda yurt dışındaki gurbetçi nüfusun yoğun olduğu bölgelere de ihraç edilen bu ürün, Türkiye'nin gastronomi ihracatında önemli bir kalem oluşturuyor. Bölgedeki üretim hacminin mevsimsel şartlara bağlı olarak ilerleyen günlerde daha da artması ve ekonomiye sağlanan katma değerin üst seviyelere ulaşması bekleniyor.