Yeşil Altın Hasadı Başladı: Kilosu 120 TL'den 80 TL'ye Düştü, Yoğun İlgi Görüyor

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.05.2026 - 11:10

Manisa’nın tarımsal üretimdeki lokomotif ilçesi Alaşehir’de, dünyaca ünlü Sultaniye üzümünün habercisi sayılan asma yaprağı hasadı büyük bir heyecanla başladı. Bölge ekonomisi için stratejik bir öneme sahip olan bu süreç, üzüm hasadından aylar önce çiftçiye can suyu niteliğinde finansal girdi sağlıyor. Henüz güneş ufuk çizgisinde belirmeden bağ yollarına düşen üreticiler, en kaliteli ve taze yaprakları seçmek için yoğun bir mesai harcıyor. Bu dönemde elde edilen gelir, bölgedeki tarımsal sürdürülebilirliğin en önemli dayanak noktalarından birini teşkil ediyor.

Hasat İşlemleri Sabahın Erken Saatlerinde Titizlikle Yürütülüyor

Kalitesini ve aromasını koruması amacıyla sabah serinliğinde toplanması gereken asma yaprakları, işçiler tarafından büyük bir özenle tek tek seçiliyor. 'Kelter' olarak adlandırılan geleneksel sepetlere ve hava alan bez çuvallara istiflenen ürünler, tazeliğini yitirmeden hızlıca toplama merkezlerine sevk ediliyor. Yaprağın narin yapısı gereği, toplama ve nakliye aşamalarında gösterilen bu profesyonel yaklaşım, son ürünün pazar değerini doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Üreticiler, bağlardaki bu yoğun çalışmanın karşılığını almak adına günün ilk ışıklarıyla birlikte hummalı bir faaliyet yürütüyor.

Yaprakbank Sistemi Sayesinde Ödemeler Anlık Olarak Gerçekleşiyor

İlçede kurulan ve halk arasında 'Yaprakbank' şeklinde isimlendirilen alım merkezleri, üreticinin emeğinin karşılığını nakit olarak alabildiği bir sistemle çalışıyor. Sezonun açılış günlerinde kilogram fiyatı 120 TL seviyesinden işlem gören yapraklar, arz miktarının artış göstermesiyle birlikte 80 TL bandına çekiliyor. Fiyatlardaki bu değişim, piyasadaki hareketliliği artırırken aynı zamanda tüketicinin taze ürüne erişimini de kolaylaştırıyor. Peşin ödeme esasına dayalı bu ticaret modeli, çiftçinin bir sonraki aşama olan üzüm hasadı öncesindeki mali yükümlülüklerini hafifletiyor.

Sultaniye Yaprağı Hem İç Piyasada Hem De İhracatta Talep Görüyor

İnce zarı ve damarsız dokusuyla mutfak kültüründe ayrıcalıklı bir yere sahip olan Alaşehir asma yaprağı, salamura ve taze kullanım seçenekleriyle geniş bir pazara hitap ediyor. Sadece yerel pazarlarda değil, aynı zamanda yurt dışındaki gurbetçi nüfusun yoğun olduğu bölgelere de ihraç edilen bu ürün, Türkiye'nin gastronomi ihracatında önemli bir kalem oluşturuyor. Bölgedeki üretim hacminin mevsimsel şartlara bağlı olarak ilerleyen günlerde daha da artması ve ekonomiye sağlanan katma değerin üst seviyelere ulaşması bekleniyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
