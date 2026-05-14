Türkiye'nin Gururu: 14 Yaşındaki Doruk Dünya Birincisi Oldu

Toplam 40 sorudan oluşan ve 2,5 saat süren zorlu sınavda Doruk, hatalı olduğu gerekçesiyle iptal edilenler dışındaki tüm soruları doğru cevaplamayı başardı. Yarışma kapsamında düzenlenen ek etkinliklerde de yeteneklerini sergileyen genç matematikçi, ödül töreninde sahneye Türk bayrağı ile çıkarak şampiyonluk kupasını kaldırdı. Uluslararası ortamda kurduğu dostlukların ve edindiği deneyimlerin kendisi için unutulmaz olduğunu belirten Doruk, akademik başarısını dünya çapında tescillemiş oldu.