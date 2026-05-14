Türkiye'nin Gururu: 14 Yaşındaki Doruk Dünya Birincisi Oldu

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.05.2026 - 23:49

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde ikamet eden 14 yaşındaki Doruk Sabuncuoğlu Ford, Almanya merkezli düzenlenen Uluslararası German Math Olimpiyatları’nda (GMO) dünya birinciliği elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Küçük yaşlardan itibaren matematiğe duyduğu ilgiyle tanınan genç yetenek, 60 ülkeden yüzlerce öğrencinin katılım sağladığı bu prestijli organizasyonda zirveye yerleşti.

Genç yetenek zorlu eleme turlarını geçerek Frankfurt yolculuğuna hak kazandı

Öğretmeninin yönlendirmesiyle olimpiyat sürecine dâhil olan Doruk, 14 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen online aşamada bronz madalya kazanarak finale gitme şansı yakaladı. 29 Nisan 2026 tarihinde Almanya’nın Frankfurt şehrinde bulunan Goethe Üniversitesi’nde düzenlenen yüz yüze finallere katılan 8. sınıf öğrencisi, burada uluslararası bir rekabetin parçası oldu. Kuzey Amerika’dan Çin’e kadar dünyanın pek çok bölgesinden gelen üstün yetenekli öğrencilerle aynı atmosferde ter döken Sabuncuoğlu Ford, Türkiye’yi temsil etmenin gururunu yaşadı.

Hatasız yanıtlar Doruk Sabuncuoğlu Ford’u dünya klasmanında birinciliğe taşıdı

Toplam 40 sorudan oluşan ve 2,5 saat süren zorlu sınavda Doruk, hatalı olduğu gerekçesiyle iptal edilenler dışındaki tüm soruları doğru cevaplamayı başardı. Yarışma kapsamında düzenlenen ek etkinliklerde de yeteneklerini sergileyen genç matematikçi, ödül töreninde sahneye Türk bayrağı ile çıkarak şampiyonluk kupasını kaldırdı. Uluslararası ortamda kurduğu dostlukların ve edindiği deneyimlerin kendisi için unutulmaz olduğunu belirten Doruk, akademik başarısını dünya çapında tescillemiş oldu.

Akademik kariyerini mühendislik ve temel bilimler üzerine inşa etmeyi hedefliyor

Matematik serüveni anaokulu döneminde başlayan ve üstün başarısı nedeniyle ilkokul birinci sınıfı atlayarak eğitimine ikinci sınıftan devam eden Doruk, geleceğe dair planlarını da netleştirdi. Matematik ve fiziği hayatının merkezinde tutmak istediğini vurgulayan genç şampiyon, mühendislik eğitimi alarak ülkesini bilimsel alanlarda temsil etmeyi sürdürmeyi amaçlıyor. Bu önemli başarı, hem İzmir eğitim camiasında hem de Türkiye genelinde büyük bir sevinçle karşılandı.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
