Temizlik Yaparken Seni Gereksiz Yere Yorup Enerjini Düşüren 10 Hata

'Ne var bunda canım!' diyebilirsin ama unutma ki temizlik yapmanın spor yapmaktan bir farkı yok! Birçok kişi temizlik sırasında bunu unutuyor. Özellikle uzun süren işlerde enerji birden düşüyor. Bu yüzden başlamadan önce hafif bir şeyler yemek ve su içmeyi ihmal etmemek önemli. Sonuçta ev temizlenirken senin enerjinin de yerinde olması gerekiyor. Aksi halde temizlik bitse bile günün geri kalanında kendini bitkin hissedebilirsin.