Temizlik Yaparken Seni Gereksiz Yere Yorup Enerjini Düşüren 10 Hata
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Temizlik yapmaya başlarken amaç bellidir, işleri bitirip rahatına bakmak! Ama işler her zaman öyle gitmez. Bazen farkında olmadan yapılan küçük hatalar yüzünden temizlik süresi uzar, enerjin düşer ve günün sonunda resmen pilin biter! Burada sorun çoğu zaman temizlik yapmak değil, temizliği yanlış yöntemlerle yapmak. Eğer sen de temizlik günlerinde gereğinden fazla yorulduğunu düşünüyorsan, seni şöyle alalım. 👇
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1. En büyük hata, nereden başlayacağını bilmeden işe girişmek!
2. Dağınıklığı toplamadan temizliğe başlamak.
3. Tüm işleri aynı gün yapmaya çalışmak.
4. Temizlik yaparken sürekli aynı noktaya gidip gelmek...
5. Temizlik ürünlerini gereğinden fazla kullanmak.
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6. Hiç mola vermeden, tüm gün kendini paralamak...
7. Temizlik sırasında gereksiz detaylara takılmak.
8. Yanlış ekipman kullanmak.
9. Aç ve susuz halde temizliğe girişmek.
10. Mükemmel sonuç beklemek...
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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