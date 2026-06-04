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Temizlik Yaparken Seni Gereksiz Yere Yorup Enerjini Düşüren 10 Hata

etiket Temizlik Yaparken Seni Gereksiz Yere Yorup Enerjini Düşüren 10 Hata

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
04.06.2026 - 14:01
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Temizlik yapmaya başlarken amaç bellidir, işleri bitirip rahatına bakmak! Ama işler her zaman öyle gitmez. Bazen farkında olmadan yapılan küçük hatalar yüzünden temizlik süresi uzar, enerjin düşer ve günün sonunda resmen pilin biter! Burada sorun çoğu zaman temizlik yapmak değil, temizliği yanlış yöntemlerle yapmak.  Eğer sen de temizlik günlerinde gereğinden fazla yorulduğunu düşünüyorsan, seni şöyle alalım. 👇

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1. En büyük hata, nereden başlayacağını bilmeden işe girişmek!

Birçok kişi temizlik yapmaya başlarken net bir plan oluşturmuyor. Salonda bir şeyi toplarken birden kendini mutfakta buluyor, sonra banyo derken ortalık daha da karışıyor. Sürekli oda değiştirmek hem zaman kaybettiriyor hem de insanı gereksiz yere yoruyor. Üstelik gün sonunda çok uğraşmış gibi hissedip aslında beklediğin kadar iş bitirememiş oluyorsun. Küçük bir sıra belirleyip önce hangi alanı temizleyeceğine karar vermek işini bayağı kolaylaştırır.

2. Dağınıklığı toplamadan temizliğe başlamak.

Masanın üzerinde eşyalar, koltukta kıyafetler, yerde çantalar varken doğrudan süpürmeye başlamak işleri daha da uzatıyor. Çünkü sürekli önüne çıkan eşyaları kaldırıp tekrar yerleştirmek zorunda kalıyorsun. Bu da temizlik sürecini gereksiz yere bölüyor. Önce dağınıklığı toparlamak, sonra temizliğe geçmek genellikle daha pratik oluyor.

3. Tüm işleri aynı gün yapmaya çalışmak.

Bazılarımız temizlik gününü deadline'ı olan bir iş gibi görüyor. Camlar silinsin, dolaplar düzenlensin, koltuklar temizlensin, mutfak baştan aşağı dezenfekte edilsin... Liste uzayıp gidiyor. Sonuç olarak günün yarısı temizlikle geçiyor ve enerji de yok olup gidiyor. Her şeyi tek seferde bitirmeye çalışmak yerine parça parça yapmak çok daha konforlu bir yöntem.

4. Temizlik yaparken sürekli aynı noktaya gidip gelmek...

Bir odadan çıkıp başka bir odaya geçmek normal ama aynı noktaya beş kez geri dönmek biraz yorucu olabiliyor. Özellikle temizlik malzemelerini farklı yerlere dağıttıysan gün içinde bol bol depar atabilirsin. Bu durum fark edilmese de ciddi zaman kaybettiriyor. İhtiyacın olan malzemeleri işe başlamadan yanına almak işleri kolaylaştırabilir. Böylece hem daha az yorulursun hem de tempon bölünmez.

5. Temizlik ürünlerini gereğinden fazla kullanmak.

'Biraz daha dökeyim, daha temiz olsun.' düşüncesi çoğumuza tanıdık geliyor, değil mi? 🙄 Ama fazla ürün kullanmak aslında işleri kolaylaştırmıyor. Aksine durulama süresini uzatabiliyor ve yüzeylerde iz bırakabiliyor. Ayrıca yoğun kokular da bir süre sonra rahatsız edici hale gelebiliyor. Ürünlerin önerilen miktarlarda kullanılması genellikle yeterli oluyor. Yani deterjanları boca etmeye hiç gerek yok!

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6. Hiç mola vermeden, tüm gün kendini paralamak...

Temizlik yaparken bir an önce bitsin diye saatlerce durmadan çalışan çok kişi var. Fakat bu yöntem ne kadar mantıklı? Bir noktadan sonra enerji düşüyor. Bu yüzden temizlik sırasında kısa bir kahve molası ya da birkaç dakikalık dinlenme arası düşündüğünden daha faydalı olabilir. Çünkü yoruldukça verim de düşüyor.

7. Temizlik sırasında gereksiz detaylara takılmak.

Bir çekmeceyi düzenlerken yıllardır görmediğin fotoğrafları bulmak ya da eski eşyaları karıştırmaya başlamak... Tanıdık geldi değil mi? Bir bakmışsın temizlik yapmak yerine anılar arasında kaybolmuşsun. Elbette arada nostalji yapmak güzel ama temizlik sırasında bu durum işlerin uzamasına neden olabiliyor. Özellikle zamanın kısıtlıysa odağını kaybetmemek önemli. Temizliği bitirdikten sonra o fotoğraflara rahat rahat bakarsın.

8. Yanlış ekipman kullanmak.

Yüzeye uygun olmayan bir bez, eskimiş bir sünger ya da sürekli iz bırakan bir paspas temizlik sürecini gereksiz yere zorlaştırabiliyor. Aynı yeri tekrar tekrar silmek zorunda kalınca insan doğal olarak yoruluyor. Kullanılan ekipmanlar iyi durumda olduğunda işler çok daha hızlı ilerleyebiliyor. Bu yüzden temizlik malzemelerini düzenli olarak değiştirmen gerekiyor. Çünkü sorun her zaman sende değil, kullandığın ekipmanlarda da olabilir. 🤔

9. Aç ve susuz halde temizliğe girişmek.

'Ne var bunda canım!' diyebilirsin ama unutma ki temizlik yapmanın spor yapmaktan bir farkı yok! Birçok kişi temizlik sırasında bunu unutuyor. Özellikle uzun süren işlerde enerji birden düşüyor. Bu yüzden başlamadan önce hafif bir şeyler yemek ve su içmeyi ihmal etmemek önemli. Sonuçta ev temizlenirken senin enerjinin de yerinde olması gerekiyor. Aksi halde temizlik bitse bile günün geri kalanında kendini bitkin hissedebilirsin.

10. Mükemmel sonuç beklemek...

Temizlik yaparken her köşenin kusursuz görünmesini istemek oldukça normal. Ancak bu beklenti bazen işleri gereksiz yere zorlaştırabiliyor. Aynı yeri tekrar tekrar silmek ya da zaten temiz görünen alanlarla uzun süre uğraşmak yorucu hale gelebiliyor. Sonuçta burası bir otel lobisi değil, yaşadığın ev. Elinden geleni yaptıysan bazı küçük detayları görmezden gelebilirsin.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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