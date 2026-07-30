Senin Temizlikteki Kırmızı Çizgin Ne?
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Herkesin temizlik yaparken belirli kırmızı çizgileri var. Eminiz senin de vardır. Bazıları dağınıklığa tahammül edemezken diğerleri hijyenden asla taviz vermez. Senin temizlik yaparken kırmızı çizgin hangisi peki?
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Eve gelince ilk ne yaparsın?
4. Mutfakta ne görünce rahatsız hissedersin?
5. Temizlik bitti ama yerde leke gördün. Ne yaparsın?
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6. Başkasının evinde hangisinden daha çok rahatsız olursun?
7. Evin temiz olduğu nasıl anlaşılır?
8. Temizlik yaparken daha çok nerede vakit harcıyorsun?
9. Daha çok hangisini temizlerken zorlanıyorsun?
Senin kırmızı çizgin hijyen!
Senin kırmızı çizgin düzen!
Senin kırmızı çizgin detaylar!
Senin kırmızı çizgin rahatlık!
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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