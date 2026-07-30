Senin Temizlikteki Kırmızı Çizgin Ne?

Senin için önemli olan şey düzen. Yani evin dağınıksa tertemiz olsa bile senin için yeterli değil. Her şey yerinde olmadığında ve dağınık kaldığında sen rahat olmuyorsun. Ne kadar temiz olursa olsun o ev aynı zamanda düzenli olmalı sana göre. Çünkü dağınıklık senin zihnini yoruyor ve rahatsız hissettiriyor. Sen evinin temiz olduğu kadar düzenli olmasını da istiyorsun yani!