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Senin Temizlikteki Kırmızı Çizgin Ne?

etiket Senin Temizlikteki Kırmızı Çizgin Ne?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
30.07.2026 - 12:01
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Herkesin temizlik yaparken belirli kırmızı çizgileri var. Eminiz senin de vardır. Bazıları dağınıklığa tahammül edemezken diğerleri hijyenden asla taviz vermez. Senin temizlik yaparken kırmızı çizgin hangisi peki?

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Eve gelince ilk ne yaparsın?

4. Mutfakta ne görünce rahatsız hissedersin?

5. Temizlik bitti ama yerde leke gördün. Ne yaparsın?

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6. Başkasının evinde hangisinden daha çok rahatsız olursun?

7. Evin temiz olduğu nasıl anlaşılır?

8. Temizlik yaparken daha çok nerede vakit harcıyorsun?

9. Daha çok hangisini temizlerken zorlanıyorsun?

Senin kırmızı çizgin hijyen!

Senin için temizlik hijyen demek aslında. Yani evin temiz görünmesinden öte sen hijyenik olmasını daha çok önemsiyorsun. Temizliğin sağlıkla ilişkili olduğunu biliyorsun, o yüzden bakteri oluşmadan temizlik yapmaya önem veriyorsun. Ortamın sadece düzenli görünmesi sana yetmiyor, sen aynı zamanda evinin temizlikten parlamasını istiyorsun. Çünkü senin kırmızı çizgin hijyen!

Senin kırmızı çizgin düzen!

Senin için önemli olan şey düzen. Yani evin dağınıksa tertemiz olsa bile senin için yeterli değil. Her şey yerinde olmadığında ve dağınık kaldığında sen rahat olmuyorsun. Ne kadar temiz olursa olsun o ev aynı zamanda düzenli olmalı sana göre. Çünkü dağınıklık senin zihnini yoruyor ve rahatsız hissettiriyor. Sen evinin temiz olduğu kadar düzenli olmasını da istiyorsun yani!

Senin kırmızı çizgin detaylar!

Sen öyle üstten temizlik yapıp geçen biri değilsin. Senin temizlikte kırmızı çizgin detaylar. Sadece süpürüp silmek senlik değil hiç. Sen küçük detayları bile temizlemeden rahat edemiyorsun. Başkaları silip süpürdüğünde eve temiz dese de senin için bu temizlik değil. Sen detaylı temizlik yapmadan rahat edemeyenlerdensin çünkü!

Senin kırmızı çizgin rahatlık!

Sen temizliği herkesten biraz farklı anlıyorsun. Sana göre temiz bir ev rahat olmalı. Yani evde rahatın yerinde değilse o zamam temiz olmasının bir anlamı yok sence. Evin tabii ki kirli olmasın ama öyle saatlerce temizlik yapıp kendini yormak da hiç senlik değil. Yani evini temizliyorsun ama kendinden ödün vererek değil.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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