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Şurup Kullanmadan Kahveyi Tatlandırmanın Doğal Yolları

etiket Şurup Kullanmadan Kahveyi Tatlandırmanın Doğal Yolları

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
18.08.2026 - 13:06
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Kahvenize aroma ve tatlı bir dokunuş eklemeyi sevenlerden misiniz? Evinizde bulunan doğal malzemelerle bunu yapabilirsiniz! Şeker tüketimini azaltmak ve kahvenin kendi aromasını daha iyi alabilmek için başvurabileceğiniz doğal malzemeleri bu içerikte topladık. 

Gelin, birlikte bakalım ve sonra bir güzel kahve hazırlayalım!

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1. Tarçın

1. Tarçın

Eğer sıcak bir aroma yakalamak istiyorsanız kesinlikle tarçını denemelisiniz! Özellikle Türk kahvesi ve filtre kahveyle çok güzel oluyor. Kahvenizi hazırladıktan sonra üzerine çok az miktarda serpebilirsiniz. Ayrıca kahve çekirdeklerini hazırladığınız aşamada da tarçından faydalanabilirsiniz. Hem kahvenizin çok güzel kokmasını sağlar hem de sıcacık bir aroma oluşturur!

2. Bal

Sütlü kahvenizin biraz daha yumuşak olmasını istiyorsanız balı kesinlikle denemelisiniz! Kahvenizi hazırladıktan sonra küçük bir kaşık bal eklemeniz yeterli olacaktır. Kahvenin sıcaklığında kolayca erir ve karışır... Ama balın yoğun aromasının kahvenin tadını bastırmasına izin vermemelisiniz, bu yüzden az miktarda kullandığınızdan emin olun!

3. Vanilya

3. Vanilya

Hem tatlı hem de zarif bir aroma kazandırmak istiyorsanız vanilyayı denemelisiniz! Peki, hangi kahvelere yakışır? Latte ve cappuccino gibi sütlü kahvelerle birlikte çok güzel olur. Doğal vanilya çubuklarından küçük bir parça kullanabilirsiniz. Küçük bir dokunuş işinize yarayacaktır!

4. Kakao

Şekersiz kakao alarak kahvenize yoğun ve biraz acımsı bir çikolata aroması katabilirsiniz. Yine sütlü kahvelerde kullanılabilir. Bir çay kaşığından daha az miktarda başlamanızı öneririz. Kendi damak tadınıza göre artırabilirsiniz. Kahveniz şurup katmadan da çikolata aromasına sahip olur!

5. Hurma

5. Hurma

Yoğun bir kahveye yumuşaklık katabilir! Kahvenin içine konulmasa bile yanında tüketmek kahvenin acılığını almayı sağlar. Tabii dilerseniz çekirdeğini çıkararak sütle birlikte blenderdan geçirin ve kahvenize ekleyin! Hem kıvamlı hem de tatlı bir kahve elde etmiş olursunuz!

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6. Hindistan cevizi

6. Hindistan cevizi

Soğuk kahvelere çok yakışacak o tat! Kahvenizin üzerine az miktarda Hindistan cevizi serptiğinizde hafif tatlı bir aroma elde edersiniz. İsterseniz Hindistan cevizi sütü de kullanabilirsiniz. Tadının yanı sıra dokusunu da değiştirmiş olursunuz.

7. Portakal kabuğu

Başka bir ilginç gelen ikili gibi durabilir. Ama portakal kabuğu kahveyle birleştiğinde çok hoş bir sonuç elde ediyorsunuz! Özellikle yoğun olan kahvelerde portakal kabuğu ferahlık hissi sağlıyor. Bu yüzden kahvenizi hazırlarken içerisine az bir parça portakal kabuğu ekleyebilirsiniz.

8. Süt

Kahveyi tatlandırmanın en kolay yolu! Tabii burada basit bir sütten bahsetmiyoruz. Badem sütüyle hafif tatlı bir aroma elde edebilirsiniz. Soğuk kahvelere çok yakışan bir süt çeşididir. Yulaf sütüyle de yumuşak kahve elde edebilirsiniz. Lattenin daha kremamsı olmasını sağlayan bir yapısı vardır.

9. Kakule

9. Kakule

Türk kahvesinde çok kullanılan bir aroma! Sıcak, ferah ve hafif baharatlı bir aroma istiyorsanız kakuleyi denemelisiniz! Kahveniz pişerken içine minik bir miktar koyabilirsiniz. Fazla koyduğunuzda aroması çok baskın olabilir. O yüzden doğru miktarda koymalısınız!

10. Kahvenin kendi aroması

Tüm doğal tatlandırıcılar kahvenizi ayrı bir boyuta taşıyabilir. Fakat kahvenin kendi aromasını da keşfetmelisiniz. Kahve çekirdeğinin yetiştiği bölge, kavrulma derecesi ve hazırlanma yöntemi aromalarının farklı olmasını sağlar. Farklı çekirdekleri deneyerek damak tadınıza hangisinin uygun olduğunu bulabilirsiniz!

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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