Şurup Kullanmadan Kahveyi Tatlandırmanın Doğal Yolları

Eğer sıcak bir aroma yakalamak istiyorsanız kesinlikle tarçını denemelisiniz! Özellikle Türk kahvesi ve filtre kahveyle çok güzel oluyor. Kahvenizi hazırladıktan sonra üzerine çok az miktarda serpebilirsiniz. Ayrıca kahve çekirdeklerini hazırladığınız aşamada da tarçından faydalanabilirsiniz. Hem kahvenizin çok güzel kokmasını sağlar hem de sıcacık bir aroma oluşturur!