Çalışırken Kahve İçmek Neden Üretkenliği Artırır?

Kahvenin içinde bulunan kafein, uyku ve yorgunluk hissini bastırıyor. Bu da kendini daha iyi hissetmeni sağlıyor. Kahve içtiğinde o yüzden yorgunluğun geçiyor ve enerjik oluyorsun. Bu da verimli çalışmanı sağlıyor işte.

Dikkati toplamaya da yardımcı oluyor.

Kafeinin dikkati artırdığı biliniyor. O yüzden dikkat gerektiren işler yapıyorsan kahve içtikten sonra daha iyi yapabiliyorsun. Etkisi kişiden kişiye değişse de genelde kahve içtikten sonra dikkat kolay toplanıyor.

Kahve içtikten sonra tepki verme hızı da artıyor.

Kafein uyanıklığı artırdığı için tepki vermeyi de kolaylaştırıyor. Uzun süren ve dikkat gerektiren işler yapacaksan kahve içtikten sonra rahat yapabiliyorsun. Kahve içtiğinde işleri daha hızlı yapmasan da dikkatin daha az dağıldığı için verimli çalışıyorsun.