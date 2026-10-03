Çalışırken Kahve İçmek Neden Üretkenliği Artırır?
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Çalışırken kahve tüketmeden duramıyoruz. Peki bu verimliliğimizi etkiliyor mu? Aslında bunun cevabı evet. Çalışırken tüketilen kahveler sadece rahatlamaya yaramıyor yani. Yoğun dikkat gerektiren işler yapıyorsan kahve içmek verimliliğini artırabiliyor. Bunun nedeni ne olabilir?
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Kafein yorgunluk hissini bastırıyor.
Uykusuzluk performansı etkiliyor.
Bu etkileri kahve içer içmez göremezsin!
Fazla kahve verimliliğini artırmak yerine düşürebilir.
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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