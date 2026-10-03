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Çalışırken Kahve İçmek Neden Üretkenliği Artırır?

etiket Çalışırken Kahve İçmek Neden Üretkenliği Artırır?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
03.10.2026 - 11:31
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Çalışırken kahve tüketmeden duramıyoruz. Peki bu verimliliğimizi etkiliyor mu? Aslında bunun cevabı evet. Çalışırken tüketilen kahveler sadece rahatlamaya yaramıyor yani. Yoğun dikkat gerektiren işler yapıyorsan kahve içmek verimliliğini artırabiliyor. Bunun nedeni ne olabilir?

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Kafein yorgunluk hissini bastırıyor.

Kahvenin içinde bulunan kafein, uyku ve yorgunluk hissini bastırıyor. Bu da kendini daha iyi hissetmeni sağlıyor. Kahve içtiğinde o yüzden yorgunluğun geçiyor ve enerjik oluyorsun. Bu da verimli çalışmanı sağlıyor işte.

Dikkati toplamaya da yardımcı oluyor.

Kafeinin dikkati artırdığı biliniyor. O yüzden dikkat gerektiren işler yapıyorsan kahve içtikten sonra daha iyi yapabiliyorsun. Etkisi kişiden kişiye değişse de genelde kahve içtikten sonra dikkat kolay toplanıyor.

Kahve içtikten sonra tepki verme hızı da artıyor.

Kafein uyanıklığı artırdığı için tepki vermeyi de kolaylaştırıyor. Uzun süren ve dikkat gerektiren işler yapacaksan kahve içtikten sonra rahat yapabiliyorsun. Kahve içtiğinde işleri daha hızlı yapmasan da dikkatin daha az dağıldığı için verimli çalışıyorsun.

Uykusuzluk performansı etkiliyor.

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Kahve ise uykusuz kalmanın performansın üzerindeki etkilerini azaltıyor. Uykusuzluk dikkatini ve tepki süreni etkiliyor ve performansını düşürüyor. Kahve içtiğinde uykusuzluğun getirdiği bu olumsuz etkiler biraz azalıyor ve sen daha verimli çalışabiliyorsun.

Motivasyonu bile etkiliyor.

Kahvenin içindeki kafein uyanıklığını etkiliyor. Bunun yanında motivasyonunu da etkiliyor. O yüzden kahve içtikten sonra motive olarak çalışabiliyorsun. Psikolojik olarak da kahve içtikten sonra daha iyi çalışıyor olabilirsin elbette.

Bu etkileri kahve içer içmez göremezsin!

Kahve içtiğin anda verimliliğin zirveye çıkmıyor tabii. Kafeinin sindirim sistemine girip etkisini göstermeye başlaması 1 saati buluyor. O yüzden eğer kahveyle verimliliğini artırmak istiyorsan çalışmadan önce tüketmelisin.

Fazla kahve verimliliğini artırmak yerine düşürebilir.

'Ne kadar çok kahve içersem o kadar verimli olurum' diye düşünme. Çünkü fazla kahve içmek huzursuzluk, çarpıntı gibi etkilere yol açabilir. Bunlar da çalışmanı etkiler.

Öğleden sonra içersen uykunu da etkileyebilir.

Kafein uykuyu etkiliyor, bunu biliyoruz. O yüzden daha verimli çalışayım diye öğlenden sonra kulandığında gece uykun bozulabilir. Uyku kaliteni etkilememesi için kahveyi sabahları tüketmen çok daha iyi.

Kahvenin sadece bir destek olduğunu unutmamalısın.

Kahve uyanık kalmana ve daha dikkatli olmana yardımcı oluyor. Ama sadece kahve içerek performansının iyi olmasını bekleyemezsin. Çünkü kahve uyku, beslenme ve dinlenmenin yerini tutmuyor elbette.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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