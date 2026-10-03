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Şebnem Ferah 6 Yıllık Aranın Ardından Ankara'da 52 Bin Hayranıyla Buluştu!

Şebnem Ferah 6 Yıllık Aranın Ardından Ankara'da 52 Bin Hayranıyla Buluştu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
03.10.2026 - 11:26
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Türk rock müziğinin sevilen ismi Şebnem Ferah, yaklaşık 6 yıllık konser arasının ardından Ankara'da sahne aldı! Bu yıl yeniden konser vermeye başlayan Ferah, İstanbul ve İzmir'in ardından Atatürk Orman Çiftliği Konser Alanı'nda hayranlarıyla buluştu. Biletleri satışa çıktığı gün tükenen konseri 52 bin müzikesever izledi.

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Bazı şarkılar vardır, ilk notasını duyunca bütün sözleri kendiliğinden gelir. Şebnem Ferah’ın şarkıları da tam olarak öyle.

Bazı şarkılar vardır, ilk notasını duyunca bütün sözleri kendiliğinden gelir. Şebnem Ferah’ın şarkıları da tam olarak öyle.

“Sil Baştan”, “Bu Aşk Fazla Sana”, “Can Kırıkları”, “Sigara” ve daha niceleri… Şebnem Ferah, yıllardır farklı kuşakların aynı şarkılarda buluşmasını sağlayan isimlerden biri. Kimi dinleyicisi onu gençlik yıllarından beri takip ediyor, kimi de müziğiyle çok daha sonra tanışıyor. Ama konserlerinde herkes aynı nakaratlara eşlik ediyor.

Türk rock müziğinde kendine güçlü bir yer açan Ferah’ın dinleyicisiyle kurduğu bağda, sesinin yanında şarkılarının da büyük payı var. Kırgınlıkları, kayıpları, yeniden başlamayı ve insanın kendisiyle hesaplaşmasını anlatan parçaları, yıllar içinde pek çok kişinin hayatına eşlik etti.

Bu yüzden sahnelerden uzak kaldığı dönemde de şarkıları dinlenmeye, konser kayıtları paylaşılmaya devam etti. Dinleyicileri için beklenen haber ise belliydi: Şebnem Ferah’ı yeniden sahnede görmek.

Yaklaşık altı yıllık konser arasının ardından sahnelere dönen Şebnem Ferah, dinleyicileriyle yeniden buluşmaya başladı.

Yaklaşık altı yıllık konser arasının ardından sahnelere dönen Şebnem Ferah, dinleyicileriyle yeniden buluşmaya başladı.

Uzun süren bekleyişin ardından bu yıl yeniden konser vermeye başlayan sanatçı, İstanbul ve İzmir’deki buluşmaların ardından Ankara’ya geldi. Böylece başkentteki dinleyicileri de yıllardır bekledikleri konsere kavuştu. Ankara gecesi, Ferah’ın sahnelere dönüşünün ardından gerçekleşen buluşmalardan biri oldu.

Araya yıllar girse de dinleyicilerinin ilgisi azalmamıştı. Ankara konserinin biletleri satışa çıktığı gün tükendi. Konser günü ise müzikseverler, Ferah’ı dinlemek için saatler öncesinden alanın girişinde sıraya girdi. 

Bu dönüşün heyecanını yalnızca seyirciler yaşamıyordu. Ferah da konser sırasında, uzun bir aradan sonra böylesine büyük bir kalabalığın karşısına çıkmanın kendisini heyecanlandırdığını anlattı. Özellikle ilk birkaç şarkıda bu duygunun yoğunlaştığını söyleyen sanatçı, dinleyicileriyle güzel bir akşam geçirmek istediğini dile getirdi.

Ankara konserinde 52 bin kişi, Şebnem Ferah’ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Ankara konserinde 52 bin kişi, Şebnem Ferah’ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

2 Ekim Cuma akşamı Atatürk Orman Çiftliği Konser Alanı’nda gerçekleşen buluşmada Ferah, sahneye yoğun alkışlarla çıktı. Konserin açılışında LED ekranlara “Anka kuşu” metaforuyla hazırlanan görüntüler yansıtıldı. Ardından “Çakıl Taşları” ve “Başka Bir Yol Var” seslendirildi.

Gece boyunca sanatçının farklı dönemlerinden şarkılar repertuvarda yer aldı. “Can Kırıkları”, “Sil Baştan”, “Sigara”, “Bu Aşk Fazla Sana”, “Mayın Tarlası”, “Ben Şarkımı Söylerken” ve “Deli Kızım Uyan” da bunlar arasındaydı. Alanı dolduran 52 bin dinleyici, şarkılara birlikte eşlik etti. 

Ankara’nın soğuk havası da Ferah’ın sahne sohbetine yansıdı. Sanatçı, dinleyicileri üşütmemek için konuşma bölümünü kısa tutup şarkılara devam etmek istediğini söyledi. Uzun zamandır beklenen buluşmada sohbetin yerini yeniden müzik aldı; binlerce kişi gece boyunca aynı şarkılarda buluştu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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