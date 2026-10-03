Şebnem Ferah 6 Yıllık Aranın Ardından Ankara'da 52 Bin Hayranıyla Buluştu!
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Türk rock müziğinin sevilen ismi Şebnem Ferah, yaklaşık 6 yıllık konser arasının ardından Ankara'da sahne aldı! Bu yıl yeniden konser vermeye başlayan Ferah, İstanbul ve İzmir'in ardından Atatürk Orman Çiftliği Konser Alanı'nda hayranlarıyla buluştu. Biletleri satışa çıktığı gün tükenen konseri 52 bin müzikesever izledi.
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Bazı şarkılar vardır, ilk notasını duyunca bütün sözleri kendiliğinden gelir. Şebnem Ferah’ın şarkıları da tam olarak öyle.
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Yaklaşık altı yıllık konser arasının ardından sahnelere dönen Şebnem Ferah, dinleyicileriyle yeniden buluşmaya başladı.
Ankara konserinde 52 bin kişi, Şebnem Ferah’ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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