Şebnem Ferah 6 Yıllık Aranın Ardından Ankara'da 52 Bin Hayranıyla Buluştu!

“Sil Baştan”, “Bu Aşk Fazla Sana”, “Can Kırıkları”, “Sigara” ve daha niceleri… Şebnem Ferah, yıllardır farklı kuşakların aynı şarkılarda buluşmasını sağlayan isimlerden biri. Kimi dinleyicisi onu gençlik yıllarından beri takip ediyor, kimi de müziğiyle çok daha sonra tanışıyor. Ama konserlerinde herkes aynı nakaratlara eşlik ediyor.

Türk rock müziğinde kendine güçlü bir yer açan Ferah’ın dinleyicisiyle kurduğu bağda, sesinin yanında şarkılarının da büyük payı var. Kırgınlıkları, kayıpları, yeniden başlamayı ve insanın kendisiyle hesaplaşmasını anlatan parçaları, yıllar içinde pek çok kişinin hayatına eşlik etti.

Bu yüzden sahnelerden uzak kaldığı dönemde de şarkıları dinlenmeye, konser kayıtları paylaşılmaya devam etti. Dinleyicileri için beklenen haber ise belliydi: Şebnem Ferah’ı yeniden sahnede görmek.