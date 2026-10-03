Nar, Ceviz ve Böğürtlenin Gizli Gücü: Kalp Yetmezliğinde Umut Veren Ürolitin A Keşfi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
King's College London'daki araştırmacılar, nar, ceviz, böğürtlen gibi besinler tüketildiğinde vücutta oluşan ürolitin A adlı doğal bir bileşenin, tedavisi en zor kalp yetmezliği türlerinden birinde umut verici sonuçlar gösterdiğini buldu. Bulgular hayvan deneylerine ve laboratuvarda üretilen insan kalp dokusuna dayanıyor.
İşte detaylar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tedavisi En Zor Kalp Yetmezliği Türlerinden Biri
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sır Bağırsaktaki Bakterilerde
Kalp Fonksiyonunda Yüzde 80'e Varan İyileşme
Peki Nar Yemek Yeterli mi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın