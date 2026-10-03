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Nar, Ceviz ve Böğürtlenin Gizli Gücü: Kalp Yetmezliğinde Umut Veren Ürolitin A Keşfi

Nar, Ceviz ve Böğürtlenin Gizli Gücü: Kalp Yetmezliğinde Umut Veren Ürolitin A Keşfi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.10.2026 - 11:55
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King's College London'daki araştırmacılar, nar, ceviz, böğürtlen gibi besinler tüketildiğinde vücutta oluşan ürolitin A adlı doğal bir bileşenin, tedavisi en zor kalp yetmezliği türlerinden birinde umut verici sonuçlar gösterdiğini buldu. Bulgular hayvan deneylerine ve laboratuvarda üretilen insan kalp dokusuna dayanıyor. 

İşte detaylar. 

Kaynak: Science Advances

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Tedavisi En Zor Kalp Yetmezliği Türlerinden Biri

Tedavisi En Zor Kalp Yetmezliği Türlerinden Biri

Araştırma, 'korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği' (HFpEF) üzerine yapıldı. Bu türde kalp normal şekilde kan pompalıyor ancak kalp kası sertleştiği için atımlar arasında yeterince gevşeyemiyor. Bu yüzden kalp yeterince kanla dolamıyor.

HFpEF, tüm kalp yetmezliği vakalarının yaklaşık yarısını oluşturuyor. Yalnızca İngiltere'de yaklaşık 500 bin kişinin bu hastalıkla yaşadığı tahmin ediliyor. Araştırmanın kıdemli yazarı Dr. Joseph Burgoyne'a göre bu tür, tedavisi en zor kalp hastalıklarından biri. 

Öyle ki mevcut tedaviler daha çok yüksek tansiyon ve diyabet gibi eşlik eden hastalıkları kontrol etmeye odaklanıyor.

Sır Bağırsaktaki Bakterilerde

Sır Bağırsaktaki Bakterilerde

Ürolitin A doğrudan narın, cevizin veya böğürtlenin içinde hazır halde bulunmuyor. Nar, ceviz ve bazı meyvelerde bulunan elajitanin adlı bileşenler, bağırsaktaki bakteriler tarafından işlenince ürolitin A'ya dönüşüyor.

Bu da önemli bir ayrıntı: Diyetisyen Monique Richard'ın Medical News Today'e yaptığı değerlendirmeye göre, aynı besini tüketen herkesin vücudu aynı miktarda ürolitin A üretmiyor. İşin anahtarı ise bağırsak florası.

Kalp Fonksiyonunda Yüzde 80'e Varan İyileşme

Kalp Fonksiyonunda Yüzde 80'e Varan İyileşme

Science Advances dergisinde yayımlanan çalışmada araştırmacılar, ürolitin A'nın kalp kasının gevşemesine yardım eden PKGIα adlı bir proteini harekete geçirdiğini belirledi.

HFpEF oluşturulan farelerde bir haftalık ürolitin A uygulaması, kalbin gevşeme fonksiyonunu iyileştirdi. Kalp büyümesi ve kalpte yara dokusu oluşumu azaldı, farelerin koşu aktivitesi arttı. Araştırmacılara göre kalp fonksiyonu ölçümlerindeki iyileşme yüzde 80'e kadar ulaştı. Kök hücrelerden laboratuvarda üretilen insan kalp dokusunda da gevşeme kapasitesinin arttığı görüldü.

Proteinin hedeflenen bölgesi genetik olarak değiştirilmiş farelerde ise bu fayda ortaya çıkmadı. Bu bulgu, ürolitin A'nın etkisinin araştırmacıların belirlediği PKGIα mekanizmasıyla bağlantılı olduğunu destekledi.

Peki Nar Yemek Yeterli mi?

Peki Nar Yemek Yeterli mi?

Araştırmacılar bu konuda net konuşuyor. Dr. Burgoyne, 'İnsanların kalp yetmezliğini tedavi etmek için nar yemesi gerektiğini söylemek için yeterli kanıt yok. Ancak bu bulgular, ürolitin A üretimini artıran beslenme yaklaşımlarının bu hastalığı hafifletmeye yardımcı olabileceği ihtimalini doğuruyor' diyor.

Araştırmayı destekleyen İngiliz Kalp Vakfı'ndan (BHF) Prof. James Leiper da bu yaklaşımın hastalarda işe yarayıp yaramadığını test etmek için insanlarla yapılacak klinik çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

Kalp hastalığınız varsa beslenmenizi ya da tedavinizi değiştirmeden önce mutlaka doktorunuza danışın.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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