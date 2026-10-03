Nar, Ceviz ve Böğürtlenin Gizli Gücü: Kalp Yetmezliğinde Umut Veren Ürolitin A Keşfi

Araştırma, 'korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği' (HFpEF) üzerine yapıldı. Bu türde kalp normal şekilde kan pompalıyor ancak kalp kası sertleştiği için atımlar arasında yeterince gevşeyemiyor. Bu yüzden kalp yeterince kanla dolamıyor.

HFpEF, tüm kalp yetmezliği vakalarının yaklaşık yarısını oluşturuyor. Yalnızca İngiltere'de yaklaşık 500 bin kişinin bu hastalıkla yaşadığı tahmin ediliyor. Araştırmanın kıdemli yazarı Dr. Joseph Burgoyne'a göre bu tür, tedavisi en zor kalp hastalıklarından biri.

Öyle ki mevcut tedaviler daha çok yüksek tansiyon ve diyabet gibi eşlik eden hastalıkları kontrol etmeye odaklanıyor.