Ocak 2027 Zam Tahminleri Belli Oldu: Emekli ve Memur İçin Yeni Maaş Hesaplandı

Ocak zammının oranını belirleyecek temmuz-aralık dönemi enflasyonu için üç kurumun tahmini birbirine oldukça yakın. Merkez Bankası anketine göre eylül ayı enflasyonu yüzde 2,12 olacak, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 29,61. Bu rakamlarla temmuz-aralık dönemi enflasyonu yüzde 10,07'ye çıkıyor ve SSK ile Bağ-Kur emeklisine aynı oranda zam yapılması bekleniyor.

FKB araştırmasında eylül enflasyonu yüzde 2,11, yıl sonu beklentisi yüzde 30,39 olarak yer aldı. Bu tabloda emekli zammı yüzde 10,73'e kadar yükseliyor. AA Finans Beklenti Anketi'nde ise eylül tahmini yüzde 2,18, yıl sonu tahmini yüzde 29,66; hesaplanan emekli zammı yüzde 10,11.

Orta Vadeli Program (OVP) ise daha düşük bir senaryo çiziyor. Programdaki yüzde 28,4'lük yıl sonu enflasyon tahmini esas alındığında temmuz-aralık dönemi enflasyonu yüzde 9,04'te kalıyor, emekli zammı da aynı seviyede hesaplanıyor.