Ocak 2027 Zam Tahminleri Belli Oldu: Emekli ve Memur İçin Yeni Maaş Hesaplandı
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Ocak 2027'de SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılacak zam için üç ayrı anketin sonuçları ortaya çıktı. Peki, emekli maaşı 2027'de ne kadar olacak? Anket sonuçlarının tahmini ne oldu? İşte 2027 zam tahminleri!
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Üç anket sonucu ortaya çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklisine ne kadar zam yapılacak?
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Memur ve memur emeklisine zam tahmini.
2027 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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