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Ocak 2027 Zam Tahminleri Belli Oldu: Emekli ve Memur İçin Yeni Maaş Hesaplandı

Ocak 2027 Zam Tahminleri Belli Oldu: Emekli ve Memur İçin Yeni Maaş Hesaplandı

Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
03.10.2026 - 12:01
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Ocak 2027'de SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılacak zam için üç ayrı anketin sonuçları ortaya çıktı. Peki, emekli maaşı 2027'de ne kadar olacak? Anket sonuçlarının tahmini ne oldu? İşte 2027 zam tahminleri!

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Üç anket sonucu ortaya çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklisine ne kadar zam yapılacak?

Üç anket sonucu ortaya çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklisine ne kadar zam yapılacak?

Ocak zammının oranını belirleyecek temmuz-aralık dönemi enflasyonu için üç kurumun tahmini birbirine oldukça yakın. Merkez Bankası anketine göre eylül ayı enflasyonu yüzde 2,12 olacak, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 29,61. Bu rakamlarla temmuz-aralık dönemi enflasyonu yüzde 10,07'ye çıkıyor ve SSK ile Bağ-Kur emeklisine aynı oranda zam yapılması bekleniyor.

FKB araştırmasında eylül enflasyonu yüzde 2,11, yıl sonu beklentisi yüzde 30,39 olarak yer aldı. Bu tabloda emekli zammı yüzde 10,73'e kadar yükseliyor. AA Finans Beklenti Anketi'nde ise eylül tahmini yüzde 2,18, yıl sonu tahmini yüzde 29,66; hesaplanan emekli zammı yüzde 10,11.

Orta Vadeli Program (OVP) ise daha düşük bir senaryo çiziyor. Programdaki yüzde 28,4'lük yıl sonu enflasyon tahmini esas alındığında temmuz-aralık dönemi enflasyonu yüzde 9,04'te kalıyor, emekli zammı da aynı seviyede hesaplanıyor.

Memur ve memur emeklisine zam tahmini.

Memur ve memur emeklisine zam tahmini.

Memur ve memur emeklisinde tahminler Merkez Bankası anketine göre yüzde 8,01, AA Finans'a göre yüzde 8,05, FKB'ye göre yüzde 8,66 düzeyinde. Bunlara ek olarak sırasıyla yüzde 2,87, yüzde 2,91 ve yüzde 3,49 enflasyon farkı da hesaba katılıyor. OVP senaryosunda ise memur zammı yüzde 7, enflasyon farkı yüzde 1,91 olarak görünüyor.

Bu oranlar maaşlara yansıdığında en düşük memur maaşı, bugünkü 70.284 liradan Merkez Bankası anketine göre 75.849 liraya, AA Finans'a göre 75.877 liraya ve FKB'ye göre 76.305 liraya çıkıyor. OVP'deki oranla hesaplandığında bu rakam 75.140 lira oluyor. En düşük memur emeklisi aylığı da 31.527 liradan 33.734 ile 34.257 lira arasına yükseliyor.

2027 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2027 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı şu anda 23.552 lira. OVP oranıyla bu tutar 25.681 liraya, Merkez Bankası anketiyle 25.924 liraya, AA Finans'la 25.933 liraya, FKB'yle ise 26.079 liraya çıkıyor.

Emekli maaşı ne zaman belli olacak?

2027 emekli maaşı Ocak ayında belli olacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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