Dünyaca Ünlü Banka Emekli ve Memurun Yeni Maaşını Tahmin Etti

Bankanın raporunda Türkiye'ye dair iki kritik veri öne çıktı: 2026 büyüme beklentisi yüzde 2,8, yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 31,5. Özellikle ikinci rakam, maaşını enflasyona endeksli olarak alan kesimi doğrudan ilgilendiriyor.

Zam formülü iki gruba farklı işliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılın ikinci yarısında oluşan altı aylık enflasyon kadar artış alıyor. Memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşmeyle belirlenen zam oranına, ortaya çıkan enflasyon farkı ekleniyor.

Yılın ikinci yarısına ait iki aylık tablo da netleşti. TÜİK verilerine göre enflasyon temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 olarak açıklandı. Böylece iki aylık kümülatif enflasyon yüzde 3,65'e ulaştı ve SSK ile Bağ-Kur emeklileri bu oranı ocak zammı için şimdiden garantiledi.

Memurlarda durum farklı; enflasyon farkı henüz oluşmadı. Toplu sözleşmede yılın ikinci yarısı için belirlenen yüzde 7'lik artışın aşılması gerekiyor. Bunun için eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında toplamda yüzde 3,23'ün üzerinde enflasyon oluşmalı. Kesin oranlar, bu dört ayın verileri açıklandıktan sonra belli olacak.