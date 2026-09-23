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Dünyaca Ünlü Banka Emekli ve Memurun Yeni Maaşını Tahmin Etti

Dünyaca Ünlü Banka Emekli ve Memurun Yeni Maaşını Tahmin Etti

Memur Zammı Emekli Zammı Enflasyon
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
23.09.2026 - 21:01
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Asya Kalkınma Bankası (ADB), Eylül 2026 raporunda Türkiye için yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 31,5 olarak açıkladı. Bu rakam, milyonlarca memur ve emeklinin ocakta alacağı zam için de yeni bir hesabı gündeme taşıdı. Tahmin tutarsa SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı yüzde 11,67, memur maaşı ise yüzde 9,58 artacak.

Kaynak: Türkiye gazetesi - Mesut Şahin

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Dünyaca ünlü bankadan Türkiye raporu: Enflasyon tahminini açıkladı.

Dünyaca ünlü bankadan Türkiye raporu: Enflasyon tahminini açıkladı.

Bankanın raporunda Türkiye'ye dair iki kritik veri öne çıktı: 2026 büyüme beklentisi yüzde 2,8, yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 31,5. Özellikle ikinci rakam, maaşını enflasyona endeksli olarak alan kesimi doğrudan ilgilendiriyor.

Zam formülü iki gruba farklı işliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılın ikinci yarısında oluşan altı aylık enflasyon kadar artış alıyor. Memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşmeyle belirlenen zam oranına, ortaya çıkan enflasyon farkı ekleniyor.

Yılın ikinci yarısına ait iki aylık tablo da netleşti. TÜİK verilerine göre enflasyon temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 olarak açıklandı. Böylece iki aylık kümülatif enflasyon yüzde 3,65'e ulaştı ve SSK ile Bağ-Kur emeklileri bu oranı ocak zammı için şimdiden garantiledi.

Memurlarda durum farklı; enflasyon farkı henüz oluşmadı. Toplu sözleşmede yılın ikinci yarısı için belirlenen yüzde 7'lik artışın aşılması gerekiyor. Bunun için eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında toplamda yüzde 3,23'ün üzerinde enflasyon oluşmalı. Kesin oranlar, bu dört ayın verileri açıklandıktan sonra belli olacak.

Dev bankanın tahmini gerçekleşirse zam oranı ne olacak?

Dev bankanın tahmini gerçekleşirse zam oranı ne olacak?

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 31,5 gelmesi halinde, 2026'nın ikinci yarısındaki altı aylık enflasyon yüzde 11,67 olarak hesaplanıyor. Bu da SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak zammının yüzde 11,67 olacağı anlamına geliyor.

Aynı senaryoda memurların altı aylık enflasyon farkı yüzde 4,36'ya ulaşıyor. Bu fark, toplu sözleşmede 2027'nin ilk yarısı için belirlenen yüzde 5'lik artışla birleşince memur ve memur emeklisinin ocak zammı yüzde 9,58'e çıkıyor.

Rakamlara dökülünce tablo şöyle: En düşük emekli maaşı 23 bin 552 liradan 26 bin 300 liraya yükselecek, yani aylık 2 bin 748 liralık artış gelecek. En düşük memur maaşı ise 70 bin 224 liradan 76 bin 951 liraya çıkacak; bu da 6 bin 727 liralık bir fark demek. Ocak zammının kesinleşmesi için gözler, aralık ayı enflasyonunun açıklanacağı yeni yılın ilk günlerine çevrildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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