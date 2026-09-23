Dünyaca Ünlü Banka Emekli ve Memurun Yeni Maaşını Tahmin Etti
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Asya Kalkınma Bankası (ADB), Eylül 2026 raporunda Türkiye için yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 31,5 olarak açıkladı. Bu rakam, milyonlarca memur ve emeklinin ocakta alacağı zam için de yeni bir hesabı gündeme taşıdı. Tahmin tutarsa SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı yüzde 11,67, memur maaşı ise yüzde 9,58 artacak.
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Dünyaca ünlü bankadan Türkiye raporu: Enflasyon tahminini açıkladı.
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Dev bankanın tahmini gerçekleşirse zam oranı ne olacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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