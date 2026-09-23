Nişantaşı'nda Influencer Hırsızlığı: 47 Bin 860 Liralık 24 Ürünle Mağazadan Ödemeden Çıkmaya Çalıştı
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Sosyal medya içerik üreticisi Sevinç K. (28), Nişantaşı'ndaki bir mağazadan toplam 47 bin 860 lira değerindeki 24 parça ürünü alıp ödeme yapmadan çıkmak isterken çalışanlara yakalandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkınca konu kısa sürede gündem oldu. Polisin incelemesi ise genç kadının geçmişine dair dikkat çeken ayrıntıları da gün yüzüne çıkardı.
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Olay 17 Ağustos'ta yaşandı: 24 parça ürünle kapıya yönelen genç kadın, mağaza çalışanlarına çıkışta yakalandı.
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Olayın görüntüleri:
Ancak polis incelemesinde, Sevinç K.'nin aynı mağazada daha önce de benzer bir olaya karıştığı ortaya çıktı.
Üstelik bu, genç kadının adının karıştığı ilk hırsızlık soruşturması da değil: 2021'de de gözaltına alındığı belirlendi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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