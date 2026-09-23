Nişantaşı'nda Influencer Hırsızlığı: 47 Bin 860 Liralık 24 Ürünle Mağazadan Ödemeden Çıkmaya Çalıştı

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, 28 yaşındaki içerik üreticisinin adının aynı mağazada daha önce yaşanan benzer bir olayla da anıldığı tespit edildi. O dönem mağaza çalışanları şikâyetçi olmadığı için olay herhangi bir adli sürece dönüşmemişti.

Bu kez durum farklı oldu. 17 Ağustos'taki olayın ardından genç kadın hakkında işlem yapıldı ve polis, geçmiş kayıtları da tek tek incelemeye aldı.