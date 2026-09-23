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Nişantaşı'nda Influencer Hırsızlığı: 47 Bin 860 Liralık 24 Ürünle Mağazadan Ödemeden Çıkmaya Çalıştı

Nişantaşı'nda Influencer Hırsızlığı: 47 Bin 860 Liralık 24 Ürünle Mağazadan Ödemeden Çıkmaya Çalıştı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.09.2026 - 21:02
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Sosyal medya içerik üreticisi Sevinç K. (28), Nişantaşı'ndaki bir mağazadan toplam 47 bin 860 lira değerindeki 24 parça ürünü alıp ödeme yapmadan çıkmak isterken çalışanlara yakalandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkınca konu kısa sürede gündem oldu. Polisin incelemesi ise genç kadının geçmişine dair dikkat çeken ayrıntıları da gün yüzüne çıkardı. 

Kaynak: Yunus Emre Kavak / Sabah

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Olay 17 Ağustos'ta yaşandı: 24 parça ürünle kapıya yönelen genç kadın, mağaza çalışanlarına çıkışta yakalandı.

Olay 17 Ağustos'ta yaşandı: 24 parça ürünle kapıya yönelen genç kadın, mağaza çalışanlarına çıkışta yakalandı.

Hırsızlık, 17 Ağustos günü Nişantaşı'nda bulunan bir giyim mağazasında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre Sevinç K., mağazadaki toplam 47 bin 860 lira değerindeki 24 parça ürünü aldı ve kasaya uğramadan kapıya yöneldi. İşletme çalışanları durumu fark edip genç kadını çıkışta durdurdu.

İhbar üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri mağazaya geldi. Sabah Asayiş Muhabiri Yunus Emre Kavak'ın 23 Eylül'de sosyal medya hesabından paylaştığı 42 saniyelik güvenlik kamerası kaydı, kısa sürede 30 binden fazla kez görüntülendi.

Olayın görüntüleri:

Ancak polis incelemesinde, Sevinç K.'nin aynı mağazada daha önce de benzer bir olaya karıştığı ortaya çıktı.

Ancak polis incelemesinde, Sevinç K.'nin aynı mağazada daha önce de benzer bir olaya karıştığı ortaya çıktı.

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, 28 yaşındaki içerik üreticisinin adının aynı mağazada daha önce yaşanan benzer bir olayla da anıldığı tespit edildi. O dönem mağaza çalışanları şikâyetçi olmadığı için olay herhangi bir adli sürece dönüşmemişti.

Bu kez durum farklı oldu. 17 Ağustos'taki olayın ardından genç kadın hakkında işlem yapıldı ve polis, geçmiş kayıtları da tek tek incelemeye aldı.

Üstelik bu, genç kadının adının karıştığı ilk hırsızlık soruşturması da değil: 2021'de de gözaltına alındığı belirlendi.

Üstelik bu, genç kadının adının karıştığı ilk hırsızlık soruşturması da değil: 2021'de de gözaltına alındığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında Sevinç K.'nin 2021 yılında da bir hırsızlık olayı nedeniyle gözaltına alındığı kayıtlara geçti. İddiaya göre genç kadın, bir kafede arkadaşıyla otururken arkadaşının kısa süreliğine masadan kalkmasını fırsat bildi ve çantasındaki bir miktar parayı aldı.

Nişantaşı'ndaki son olayla ilgili yakalanan Sevinç K. hakkında hırsızlık suçundan adli işlem başlatıldı. Mağazanın güvenlik kamerasına yansıyan o anlar:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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