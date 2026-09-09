article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Okan Karacan Hakkında Hırsızlık İddiası! O Anlar Tek Tek Kameraya Yansıdı!

Okan Karacan Hakkında Hırsızlık İddiası! O Anlar Tek Tek Kameraya Yansıdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.09.2026 - 19:23
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Okan Karacan'ın adı bu kez oldukça ciddi bir iddiayla gündemde. Şişli'de yaşanan olayın aylar sonra ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri dikkat çekerken, Karacan'ın emniyette verdiği ifade de gündem oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir dönem televizyonu açtığımızda mutlaka bir yerlerde karşımıza çıkan Okan Karacan'ı uzun yıllardır oyuncu ve sunucu kimliğiyle tanıyoruz.

Bir dönem televizyonu açtığımızda mutlaka bir yerlerde karşımıza çıkan Okan Karacan'ı uzun yıllardır oyuncu ve sunucu kimliğiyle tanıyoruz.

90'ların sonlarından itibaren televizyon dünyasında yer almaya başlayan Okan Karacan, yıllar içerisinde sunuculuktan oyunculuğa, radyoculuktan yapımcılığa pek çok farklı alanda karşımıza çıktı. 

Özellikle Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Bestele Behçet karakteri kendisini geniş kitlelere tanıtan rollerden biri olmuştu. Çılgın Dersane serisinin Doktor Bilgin'i olarak da hafızalarda yer eden Karacan, Şakamatik, Çocuktan Al Haberive Şakarazzi gibi dönemin televizyon programlarında da sunuculuk yaptı. Kısacası 2000'li yıllarda televizyon izleyenlerin yüzüne fazlasıyla aşina olduğu isimlerden biriydi.

Son yıllarda ise Karacan'ı ekranlarda eskisi kadar sık göremedik. Ünlü sunucu bu süreçte kariyerinden ziyade özel hayatında yaşadığı çalkantılarla zaman zaman magazin gündemine geldi. 2014 yılında Zeynep Kadıoğlu ile nikah masasına oturan Karacan'ın bu evlilikten iki çocuğu dünyaya geldi. Çiftin dokuz yıllık evliliği 2023 yılında sona ererken boşanma süreci de pek sakin geçmedi.

Boşanmanın ardından eski eşler arasındaki şirket ve alacak-verecek anlaşmazlıkları kamuoyuna yansıdı. Aynı yıl Karacan'ın eski eşinin ailesiyle yaşadığı olay nedeniyle gözaltına alındığı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı haberleri gündeme geldi. Zeynep Kadıoğlu ile Okan Karacan süreç boyunca birbirleri hakkında farklı iddialarda bulunurken mesele bir süre magazin manşetlerinden düşmedi.

Karacan ilerleyen dönemde yaptığı açıklamalarda hayatındaki değişikliklerle baş etmekte zorlandığı bir süreç yaşadığını ve profesyonel destek aldığını  anlatmıştı. Bir süredir gözlerden uzak olan Okan Karacan'ın adı şimdi ise geçmişteki tüm bu gündemlerden çok daha farklı ve ciddi bir olayla anıldı.

Okan Karacan'ın İstanbul Şişli'de katıldığı bir etkinlikte masanın üzerinde bulunan dizüstü bilgisayarı çaldığı öne sürüldü.

Okan Karacan'ın İstanbul Şişli'de katıldığı bir etkinlikte masanın üzerinde bulunan dizüstü bilgisayarı çaldığı öne sürüldü.

Hakkında 'açıktan hırsızlık' suçlamasıyla işlem yapılan Karacan'ın ifadesi ise olayın seyrini değiştirdi. İHA'nın aktardığı bilgilere göre olay 27 Şubat 2026 tarihinde Şişli Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde bulunan bir etkinlik alanında meydana geldi.

E.Ş.A. isimli kişi, 2 Mart'ta Şişli Polis Merkezi Amirliği'ne giderek düzenlenen program sırasında dizüstü bilgisayarının çalındığını bildirdi. Olayın güvenlik kamerası görüntülerinin bulunduğunu belirten E.Ş.A., bilgisayarı alan kişinin Okan Karacan olduğunu öne sürerek şikayetçi oldu. İhbarın ardından çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de etkinlik alanındaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde bilgisayarı alan kişinin Okan Karacan olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Karacan ise bilgisayarı çaldığı iddiasını kabul etmedi ve cihazı 'yanlışlıkla aldığını'söyledi. Fakat Karacan'ın ifadesi bununla sınırlı kalmadı. Ünlü sunucu, olaydan birkaç gün sonra E.Ş.A.'nın beraberindeki üç kişiyle yanına geldiğini ve kendisini darbettiğini öne sürdü. Karacan ayrıca zorla bir aracın bagajına konulduğunu ve burada başına silah kabzasıyla beş kez vurulduğunu iddia etti.

Karacan'ın bu iddiaları üzerine polis ekipleri annesi İ.K.'nın da bilgisine başvurdu. Annesinin verdiği ifade ise oğlunun anlattıklarından farklıydı. İ.K.'nın ifadesine göre Okan Karacan, söz konusu etkinlikten eve bir bilgisayarla dönmüş ve annesine bilgisayarın kendisine hediye edildiğini söylemişti. Birkaç gün sonra kapıya bilgisayarı almak üzere bir kişi geldiğinde ise Karacan odasındaydı. İ.K., oğlunun kendisine bilgisayarı gelen kişiye vermesini söylediğini ve kendisinin de cihazı teslim ettiğini anlattı.

Karacan'ın annesi ayrıca oğlunun odasından çıkmadığını, kapıya gelen kişiyle karşılaşmadığını, kimse tarafından zorla evden çıkarılmadığını ve darbedilmediğini öne sürdü. İ.K. ifadesinde oğlunun psikolojik rahatsızlığı bulunduğunu ve ilaç kullandığını; ancak bir süredir ilaçlarını düzenli kullanmayı bıraktığı için dengesiz davranışlarının bulunduğunu da iddia etti.

Yaşananların ardından Okan Karacan hakkında 'açıktan hırsızlık' suçlaması kapsamında işlem yapıldı. Gözaltına alınan Karacan, 7 Mart'ta adliyeye sevk edildi ve işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayın üzerinden aylar geçtikten sonra şimdi de güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı!

Okan Karacan'ın 'yanlışlıkla aldım' dediği bilgisayarı aldığı anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Okan Karacan'ın etkinlik alanında bulunduğu sırada telefonla konuştuğu görülüyor. Karacan daha sonra masanın üzerinde bulunan dizüstü bilgisayara yöneliyor.

Görüntülerin devamında bilgisayarı masadan alan Karacan'ın cihazı koltuğunun altına yerleştirdiği ve bulunduğu alandan bilgisayarla birlikte ayrıldığı görülüyor. Karacan'ın emniyette bilgisayarı 'yanlışlıkla aldığını' söylediği düşünüldüğünde, aylar sonra ortaya çıkan görüntüler de haliyle dikkat çekti.

Hakkındaki işlemlerin ardından serbest bırakılan Okan Karacan'ın görüntülerinin ortaya çıkmasıyla aylar önce yaşanan olay yeniden gündeme taşındı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
8
6
3
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın