Okan Karacan Hakkında Hırsızlık İddiası! O Anlar Tek Tek Kameraya Yansıdı!

90'ların sonlarından itibaren televizyon dünyasında yer almaya başlayan Okan Karacan, yıllar içerisinde sunuculuktan oyunculuğa, radyoculuktan yapımcılığa pek çok farklı alanda karşımıza çıktı.

Özellikle Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Bestele Behçet karakteri kendisini geniş kitlelere tanıtan rollerden biri olmuştu. Çılgın Dersane serisinin Doktor Bilgin'i olarak da hafızalarda yer eden Karacan, Şakamatik, Çocuktan Al Haberive Şakarazzi gibi dönemin televizyon programlarında da sunuculuk yaptı. Kısacası 2000'li yıllarda televizyon izleyenlerin yüzüne fazlasıyla aşina olduğu isimlerden biriydi.

Son yıllarda ise Karacan'ı ekranlarda eskisi kadar sık göremedik. Ünlü sunucu bu süreçte kariyerinden ziyade özel hayatında yaşadığı çalkantılarla zaman zaman magazin gündemine geldi. 2014 yılında Zeynep Kadıoğlu ile nikah masasına oturan Karacan'ın bu evlilikten iki çocuğu dünyaya geldi. Çiftin dokuz yıllık evliliği 2023 yılında sona ererken boşanma süreci de pek sakin geçmedi.

Boşanmanın ardından eski eşler arasındaki şirket ve alacak-verecek anlaşmazlıkları kamuoyuna yansıdı. Aynı yıl Karacan'ın eski eşinin ailesiyle yaşadığı olay nedeniyle gözaltına alındığı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı haberleri gündeme geldi. Zeynep Kadıoğlu ile Okan Karacan süreç boyunca birbirleri hakkında farklı iddialarda bulunurken mesele bir süre magazin manşetlerinden düşmedi.

Karacan ilerleyen dönemde yaptığı açıklamalarda hayatındaki değişikliklerle baş etmekte zorlandığı bir süreç yaşadığını ve profesyonel destek aldığını anlatmıştı. Bir süredir gözlerden uzak olan Okan Karacan'ın adı şimdi ise geçmişteki tüm bu gündemlerden çok daha farklı ve ciddi bir olayla anıldı.