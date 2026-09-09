Okan Karacan Hakkında Hırsızlık İddiası! O Anlar Tek Tek Kameraya Yansıdı!
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Okan Karacan'ın adı bu kez oldukça ciddi bir iddiayla gündemde. Şişli'de yaşanan olayın aylar sonra ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri dikkat çekerken, Karacan'ın emniyette verdiği ifade de gündem oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Bir dönem televizyonu açtığımızda mutlaka bir yerlerde karşımıza çıkan Okan Karacan'ı uzun yıllardır oyuncu ve sunucu kimliğiyle tanıyoruz.
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Okan Karacan'ın İstanbul Şişli'de katıldığı bir etkinlikte masanın üzerinde bulunan dizüstü bilgisayarı çaldığı öne sürüldü.
Olayın üzerinden aylar geçtikten sonra şimdi de güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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