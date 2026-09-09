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80'ler Akımına Bebeklik Fotoğrafıyla Katılan Şükrü Özyıldız'ın Küçüklüğü Gündem Oldu!

80'ler Akımına Bebeklik Fotoğrafıyla Katılan Şükrü Özyıldız'ın Küçüklüğü Gündem Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.09.2026 - 18:44
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Sosyal medyayı ele geçiren 80'ler akımına Şükrü Özyıldız da kayıtsız kalamadı! Fakat ünlü oyuncu, yapay zekayla geçmişe dönmek yerine arşivleri açtı. Özyıldız'ın 1989'dan gelen bebeklik karesi yüzleri gülümsetti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Son günlerde sosyal medyaya her girdiğimizde karşımıza çıkan 80'ler akımından artık kaçacak yerimiz kalmadı desek yeridir!

Son günlerde sosyal medyaya her girdiğimizde karşımıza çıkan 80'ler akımından artık kaçacak yerimiz kalmadı desek yeridir!

Ünlüsünden influencer'ına herkes soluğu yapay zekanın başında alınca 2026'dan çıkıp topluca 1980'lere ışınlandık.  Bir süredir Instagram'da dönüp duran ve yapay zeka yardımıyla bugünün ünlü isimlerini 80'lerin Türkiye'sine götüren akım aldı başını gidiyor.

Kimi kendisini vatkalı ceketlerle bir Yeşilçam yıldızına dönüştürdü, kimi 80'lerin aile albümlerinden fırlamış gibi pozlar verdi, kimi de dönemin saç modelleriyle bambaşka birine dönüştü. Başlarda hepimizin epey eğlendiği akımı son birkaç gündür görmediğimiz yer kalmadı! Ana sayfayı açıyoruz 80'ler, story'lere giriyoruz 80'ler... Anlayacağınız artık “Tamam, anladık!” deme noktasına gelmiş olabiliriz. 

Fakat bu kez akıma katılan isim yapay zekanın kapısını çalmak yerine doğrudan aile albümünü açınca işler biraz değişti!

O isim yıllardır ekranların en yakışıklı jönlerinden biri olarak anılan Şükrü Özyıldız!

O isim yıllardır ekranların en yakışıklı jönlerinden biri olarak anılan Şükrü Özyıldız!

Kendisini tanıdığımız günden beri hem projeleri hem de özel hayatıyla radarımızdan pek çıkmadı. 38 yaşındaki Şükrü Özyıldız'ın ekran macerası 2011 yılında Derin Sular dizisiyle başladı. Ardından Uçurum geldi fakat geniş kitlelerin kendisini iyice tanımaya başlaması Benim Hala Umudum Var ve sonrasında Şeref Meselesi, Tatlı Küçük Yalancılar gibi yapımlarla oldu.

Sonrasında Kış Güneşi, Çoban Yıldızı, Akıncı derken kariyerine hem romantik komedileri hem aksiyon işlerini sığdırdı. Özellikle Demet Özdemir'le başrolünü paylaştığı Aşk Taktikleri serisiyle dijital tarafta da epey ses getirdi. Tabii Şükrü Özyıldız denince oyunculuğu kadar yıllardır değişmeyen bir başka gündem maddemiz daha var: yakışıklılığı! Sporla iç içe hali, fit görüntüsü ve sosyal medya paylaşımları sayesinde kendisi uzun zamandır magazinin “yakışıklı jön” kontenjanının gediklilerinden.

Özel hayatında ise son yıllarda en çok konuşulan ilişkisi Sibil Çetinkaya'yla yaşadığı aşk olmuştu. İkilinin ilişkisi 2025'te sona ererken Özyıldız, 2026'nın başlarında aşk sorularına hayatında kimsenin olmadığını ve işiyle meşgul olduğunu söyleyerek cevap verdi. Kariyerinde ise hız kesmedi. 2026'da Giray Altınok'la D.I.S.C.O. filminde izlediğimiz Özyıldız, Kuruluş Orhan'da Flavius karakteriyle ekranlara geldi; ayrıca Zeytin Ağacı'nın üçüncü sezon kadrosunda da yer aldı.

Gelelim bugüne... Herkes yapay zekayla 80'lere dönmeye çalışırken Şükrü Özyıldız kestirmeden gitmeyi tercih etti.

Gelelim bugüne... Herkes yapay zekayla 80'lere dönmeye çalışırken Şükrü Özyıldız kestirmeden gitmeyi tercih etti.

Çünkü kendisinin elinde orijinali vardı! 1988 doğumlu Özyıldız, 80'ler akımına katılmak için ne yapay zekadan vatkalı bir ceket istedi ne de kendisini eski bir mahalle fotoğrafının içine yerleştirdi. Doğrudan aile albümünü açtı ve henüz küçücük bir bebekken çekilen fotoğrafını paylaştı!

Üzerine de “Alın size 80'ler :) '89” notunu düşen Özyıldız, 1989 yılında çekilen bebeklik karesiyle akıma en zahmetsiz şekilde ayak uyduranlardan biri oldu. Bir yanda yapay zekaya sayfalarca prompt yazıp 80'lere ışınlanmaya çalışanlar, diğer yanda gerçekten 80'lerde çekilmiş fotoğrafını çıkarıp masaya koyan Şükrü Özyıldız... 

Hem akıma katılmış oldu hem de yıllardır “yakışıklı jön” diye konuştuğumuz Özyıldız'ın daha bir yaşına bile gelmeden önceki halini görmüş olduk; o zaman da pek yakışıklı bir bebekmiş kendisi!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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