80'ler Akımına Bebeklik Fotoğrafıyla Katılan Şükrü Özyıldız'ın Küçüklüğü Gündem Oldu!
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Sosyal medyayı ele geçiren 80'ler akımına Şükrü Özyıldız da kayıtsız kalamadı! Fakat ünlü oyuncu, yapay zekayla geçmişe dönmek yerine arşivleri açtı. Özyıldız'ın 1989'dan gelen bebeklik karesi yüzleri gülümsetti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Son günlerde sosyal medyaya her girdiğimizde karşımıza çıkan 80'ler akımından artık kaçacak yerimiz kalmadı desek yeridir!
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O isim yıllardır ekranların en yakışıklı jönlerinden biri olarak anılan Şükrü Özyıldız!
Gelelim bugüne... Herkes yapay zekayla 80'lere dönmeye çalışırken Şükrü Özyıldız kestirmeden gitmeyi tercih etti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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