80'ler Akımına Bebeklik Fotoğrafıyla Katılan Şükrü Özyıldız'ın Küçüklüğü Gündem Oldu!

Kendisini tanıdığımız günden beri hem projeleri hem de özel hayatıyla radarımızdan pek çıkmadı. 38 yaşındaki Şükrü Özyıldız'ın ekran macerası 2011 yılında Derin Sular dizisiyle başladı. Ardından Uçurum geldi fakat geniş kitlelerin kendisini iyice tanımaya başlaması Benim Hala Umudum Var ve sonrasında Şeref Meselesi, Tatlı Küçük Yalancılar gibi yapımlarla oldu.

Sonrasında Kış Güneşi, Çoban Yıldızı, Akıncı derken kariyerine hem romantik komedileri hem aksiyon işlerini sığdırdı. Özellikle Demet Özdemir'le başrolünü paylaştığı Aşk Taktikleri serisiyle dijital tarafta da epey ses getirdi. Tabii Şükrü Özyıldız denince oyunculuğu kadar yıllardır değişmeyen bir başka gündem maddemiz daha var: yakışıklılığı! Sporla iç içe hali, fit görüntüsü ve sosyal medya paylaşımları sayesinde kendisi uzun zamandır magazinin “yakışıklı jön” kontenjanının gediklilerinden.

Özel hayatında ise son yıllarda en çok konuşulan ilişkisi Sibil Çetinkaya'yla yaşadığı aşk olmuştu. İkilinin ilişkisi 2025'te sona ererken Özyıldız, 2026'nın başlarında aşk sorularına hayatında kimsenin olmadığını ve işiyle meşgul olduğunu söyleyerek cevap verdi. Kariyerinde ise hız kesmedi. 2026'da Giray Altınok'la D.I.S.C.O. filminde izlediğimiz Özyıldız, Kuruluş Orhan'da Flavius karakteriyle ekranlara geldi; ayrıca Zeytin Ağacı'nın üçüncü sezon kadrosunda da yer aldı.