Cem Yılmaz'ın Kalp Krizi Eski Aşıkları Yıllar Sonra Yeniden Konuşturdu!
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Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sevenlerini olduğu kadar eski sevgilisi Defne Samyeli'yi de korkuttu. Yıllar önce yollarını ayıran ikilinin bu süreçte yeniden iletişime geçtiği ortaya çıktı. Cem Yılmaz'la konuşup konuşmadığı sorulan Samyeli, “Konuştum, elbette konuştum” diyerek merak edilen soruya yanıt verdi. “Cem'e de çok korktuk, çok üzüldük” sözleriyle yaşadığı endişeyi de dile getirdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Cem Yılmaz ve Defne Samyeli, bir dönem magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biriydi.
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Cem Yılmaz, 29 Ağustos'ta Çanakkale'deki evinde geçirdiği kalp kriziyle sevenlerini korkuttu.
Cem Yılmaz'ın kalp krizinin ardından Defne Samyeli'ye eski sevgilisiyle konuşup konuşmadığı soruldu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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