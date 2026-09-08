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Cem Yılmaz'ın Kalp Krizi Eski Aşıkları Yıllar Sonra Yeniden Konuşturdu!

Cem Yılmaz'ın Kalp Krizi Eski Aşıkları Yıllar Sonra Yeniden Konuşturdu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.09.2026 - 22:49
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Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sevenlerini olduğu kadar eski sevgilisi Defne Samyeli'yi de korkuttu. Yıllar önce yollarını ayıran ikilinin bu süreçte yeniden iletişime geçtiği ortaya çıktı. Cem Yılmaz'la konuşup konuşmadığı sorulan Samyeli, “Konuştum, elbette konuştum” diyerek merak edilen soruya yanıt verdi. “Cem'e de çok korktuk, çok üzüldük” sözleriyle yaşadığı endişeyi de dile getirdi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Cem Yılmaz ve Defne Samyeli, bir dönem magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biriydi.

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli, bir dönem magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biriydi.

2018 yılında aşk yaşamaya başlayan ikili, ilişkilerini gözlerden uzak tutmaya çalışsa da magazin gündeminin en yakından takip edilen çiftlerinden biri haline gelmişti. Öyle ki Cem Yılmaz, 2019 yılında verdiği bir röportajda Defne Samyeli'yle ilişkisi için “Çok uzun yıllar devam edecekmiş gibi bir his var içimde” diyecek kadar mutluydu. 

Fakat işler bekledikleri gibi gitmedi. Yaklaşık 1,5 yıl süren ilişkileri 2019 yılında sona erdi. Ayrılık döneminde haklarında pek çok iddia ortaya atılmış, Samyeli ise özel hayatıyla ilgili konuşmak istemediğini oldukça net bir dille ifade etmişti. 

Aradan geçen yıllarda ikisinin de adı farklı isimlerle anıldı, hayatları bambaşka yönlere gitti. Cem Yılmaz ve Defne Samyeli cephesinde ise yeniden bir yakınlaşma ya da görüşme yaşandığına dair kamuoyuna yansıyan dikkat çekici bir gelişme olmadı.

Ta ki Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz günlerde yaşadığı ciddi sağlık sorununa kadar...

Cem Yılmaz, 29 Ağustos'ta Çanakkale'deki evinde geçirdiği kalp kriziyle sevenlerini korkuttu.

Cem Yılmaz, 29 Ağustos'ta Çanakkale'deki evinde geçirdiği kalp kriziyle sevenlerini korkuttu.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanan Cem Yılmaz, kendi imkanlarıyla sağlık ekiplerine haber verdikten sonra hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından kalp krizi geçirdiği belirlenen ünlü komedyene anjiyo yapıldı ve stent takıldı.

Hastanede gözetim altında tutulan Yılmaz'ın sağlık durumunun iyiye gitmesiyle hepimiz rahat bir nefes aldık. 31 Ağustos'ta taburcu edilen ünlü komedyen, hastane odasından yaptığı paylaşımla da sevenlerine durumunun iyi olduğunu göstermişti. Sonraki günlerde doktorlarının tavsiyelerine uyduğunu ve sağlığı konusunda bazı yeni kararlar aldığını da duyurdu. 

Cem Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizi sanat ve magazin dünyasından da büyük yankı buldu. Geçmiş olsun mesajları peş peşe gelirken, yıllar önce hayatını paylaştığı Defne Samyeli'nin Yılmaz'la iletişime geçip geçmediği de merak edilenlerden biriydi.

O sorunun cevabı ise bizzat Samyeli'den geldi.

Cem Yılmaz'ın kalp krizinin ardından Defne Samyeli'ye eski sevgilisiyle konuşup konuşmadığı soruldu.

Cem Yılmaz'ın yaşadığı sağlık problemi sorulan Samyeli, konuyu yalnızca eski sevgilisi özelinde değerlendirmek istemediğini belirterek son dönemde peş peşe gelen sağlık ve vefat haberlerine dikkat çekti.

“Bütün organlarımız ve bütün sağlığımız; yani Cem özelinde bir şey söylemek istemem. Çok elim haberler alıyoruz zaten hem yakın çevremizden hem ünlüler dünyasından. Cem'e de çok korktuk, çok üzüldük. Biraz piyango bu işler diye de düşünüyorum. Mutlaka herkes sağlığına özen gösteriyordur.”

Samyeli'nin “Cem'e de çok korktuk, çok üzüldük” sözlerinin ardından merak edilen soru da doğrudan yöneltildi: Cem Yılmaz'la bu süreçte konuşmuş muydu?

Defne Samyeli hiç lafı dolandırmadan,

“Konuştum, elbette konuştum.”

diyerek eski sevgilisiyle iletişime geçtiğini doğruladı.

İkilinin ne konuştuğuna dair herhangi bir ayrıntı vermeyen Samyeli'nin bu kısa ama net cevabı haliyle dikkat çekti. 2019 yılında yollarını ayıran eski aşıkların yıllar sonra yeniden iletişim kurmasına vesile olan şey, bu kez Cem Yılmaz'ın herkesi korkutan kalp krizi oldu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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