Cem Yılmaz'ın Kalp Krizi Eski Aşıkları Yıllar Sonra Yeniden Konuşturdu!

2018 yılında aşk yaşamaya başlayan ikili, ilişkilerini gözlerden uzak tutmaya çalışsa da magazin gündeminin en yakından takip edilen çiftlerinden biri haline gelmişti. Öyle ki Cem Yılmaz, 2019 yılında verdiği bir röportajda Defne Samyeli'yle ilişkisi için “Çok uzun yıllar devam edecekmiş gibi bir his var içimde” diyecek kadar mutluydu.

Fakat işler bekledikleri gibi gitmedi. Yaklaşık 1,5 yıl süren ilişkileri 2019 yılında sona erdi. Ayrılık döneminde haklarında pek çok iddia ortaya atılmış, Samyeli ise özel hayatıyla ilgili konuşmak istemediğini oldukça net bir dille ifade etmişti.

Aradan geçen yıllarda ikisinin de adı farklı isimlerle anıldı, hayatları bambaşka yönlere gitti. Cem Yılmaz ve Defne Samyeli cephesinde ise yeniden bir yakınlaşma ya da görüşme yaşandığına dair kamuoyuna yansıyan dikkat çekici bir gelişme olmadı.

Ta ki Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz günlerde yaşadığı ciddi sağlık sorununa kadar...