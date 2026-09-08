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80'ler Akımına Katılsalar “Ne Değişti?” Diyeceğimiz Yıllara İnatla Meydan Okuyan Ünlüler

80'ler Akımına Katılsalar “Ne Değişti?” Diyeceğimiz Yıllara İnatla Meydan Okuyan Ünlüler

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.09.2026 - 19:45
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80'ler akımıyla herkes yapay zeka sayesinde yılları geri sararken bizim aklımıza başka birileri takıldı! Bazı ünlüler var ki onları bugün 80'lere döndürsek sonuç pek de farklı olmayacak gibi. Ajda Pekkan'dan Nebahat Çehre'ye, Tarkan'dan Beren Saat'e yıllardır değişmemekte ısrar eden ünlüleri bir araya getirdik. 

Bakalım sizce zaman en çok hangisine uğramayı unutmuş?

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Sosyal medyada son günlerde nereye baksak 80'ler atmosferi var! Yapay zeka sayesinde herkes kabarık saçlar, vatkalı kıyafetler ve nostaljik stüdyo pozları eşliğinde yılları geri sarmaya başladı.

Sosyal medyada son günlerde nereye baksak 80'ler atmosferi var! Yapay zeka sayesinde herkes kabarık saçlar, vatkalı kıyafetler ve nostaljik stüdyo pozları eşliğinde yılları geri sarmaya başladı.

“80'lerde yaşasaydım nasıl görünürdüm?” sorusundan yola çıkan akımda bugünün fotoğrafları yapay zeka marifetiyle dönemin estetiğine uyarlanıyor. Tabii herkes için “80'lerde nasıl görünürdüm?” diye merak etmeye gerek yok... Çünkü bazı isimler zaten tam zamanında oradaydı! 😂

Üstelik aradan 40 küsur yıl geçmiş olmasına rağmen bugün onları yeniden 80'lere döndürsek, yapay zekanın üzerinde pek de çalışması gerekmeyecek gibi. Yıllar geçmiş, takvim yaprakları değişmiş, biz yaşlanmışız ama onlarda durum pek öyle değil!

Bunun en güzel esprilerinden biri de sosyal medyada Ajda Pekkan üzerinden yapıldı. 80'ler ve 2026 diye ikiye ayrılan fotoğrafta değişen tek şey... Yıl oldu!

Bunun en güzel esprilerinden biri de sosyal medyada Ajda Pekkan üzerinden yapıldı. 80'ler ve 2026 diye ikiye ayrılan fotoğrafta değişen tek şey... Yıl oldu!

Yıllara meydan okumak denince akla gelen ilk isimlerden Ajda Pekkan olunca bu esprinin başrolünün Süperstar olması da pek şaşırtmadı. Kariyeri 60 yılı aşan Pekkan'ın “zamansız” görüntüsü zaten yıllardır başlı başına bir magazin konusu. 

Fakat düşündük ki Ajda Pekkan bu konuda yalnız değil! 80'leri bizzat yaşamış olanından 90'lar ve 2000'lerden beri gözümüzün önünde olup bir türlü değişmeyenine kadar, bugün 80'ler akımına katılsalar “Ee, ne değişti şimdi?” diyeceğimiz başka ünlülerimiz de var.

Hazır herkes yılları geri sarıyorken biz de yılların pek ileri götüremediği isimleri bir araya getirelim dedik! 😂

Nebahat Çehre

Nebahat Çehre

80'ler akımına yapay zekayla değil, gerçek 80'ler fotoğrafıyla katılan Nebahat Çehre'yi başka nereye koyabilirdik? Yapay zekaya “biraz daha genç göster” desek muhtemelen “Neresinden?” diye geri sorar.

Tarkan

Tarkan

90'ların ortasından beri Türkiye'nin Megastar'ı ama mesele şu ki Tarkan'ın kendisi de sanki o yıllardan çok fazla uzaklaşmadı. Saç modeli değişiyor, sakal geliyor gidiyor ama Tarkan hala Tarkan.

Defne Samyeli

Defne Samyeli

1991'de güzellik yarışmasıyla hayatımıza giren Defne Samyeli'nin üzerinden geçen yılları biz takvimden takip ediyoruz çünkü kendisinden anlamak pek mümkün değil. 80'lere göndersek muhtemelen yapay zekanın işi yalnızca vatka eklemek olur.

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Hülya Avşar

Hülya Avşar

Hülya Avşar'ı gerçekten 80'lerde de gördük, bugün de görüyoruz. Aradaki onlarca yılı anlamak için fotoğrafa değil doğum tarihine bakmak gerekebilir.

Arzum Onan

Arzum Onan

1993 Türkiye ve Avrupa Güzeli Arzum Onan'ın eski fotoğrafları ara sıra önümüze düşüyor ve her seferinde aynı soruyu sorduruyor: Bu fotoğraf gerçekten 30 küsur yıl önce mi çekildi?

Aydan Şener

Aydan Şener

Çalıkuşu'nun Feride'sini hafızasına kazıyanlar bilir... Yıllar Aydan Şener'in yanından geçmiş olabilir ama kendisine pek uğramamış gibi.

Zuhal Olcay

Zuhal Olcay

Bazı insanların yüzü yaş almaktan çok karakter kazanıyor desek, Zuhal Olcay bunun en iyi örneklerinden biri olur. 80'ler estetiği de zaten kendisine yabancı değil; yapay zekaya çok mesai çıkacağını sanmıyoruz.

Şevval Sam

Şevval Sam

Yıllardır aynı zarafet, aynı enerji ve neredeyse aynı görüntü... Şevval Sam'ı 80'lere ışınlasak muhtemelen sonuçtan önce “Ama zaten böyle görünüyordu?” diye bir kontrol etme ihtiyacı hissederiz.

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Sertab Erener

Sertab Erener

90'ların başındaki Sertab Erener fotoğraflarıyla bugünü yan yana getirince değişimin büyük kısmını saç modellerinin üstlendiğini söylemek mümkün. 😂 Kendisi yıllarla olan anlaşmasının detaylarını bizden saklıyor olabilir.

Kenan Doğulu

Kenan Doğulu

90'ların Kenan Doğulu'sundan bugüne saçlar uzadı, kısaldı, sakallar geldi, tarzlar değişti... Ama yüz hala fazlasıyla tanıdık. 80'ler filtresinin Kenan'a yapabileceği en radikal şey muhtemelen bir mullet olur.

Yalın

Yalın

2004'te Zalim diyerek hayatımıza girdiğinden beri 20 yıldan fazla zaman geçtiğine bizi kim ikna edecek? Yalın'ı yıllardır tanıyoruz ama kendisi sanki hala kariyerinin ilk birkaç yılındaymış gibi görünüyor.

Beren Saat

Beren Saat

Hatırla Sevgili, Aşk-ı Memnu, Fatmagül'ün Suçu Ne? derken yıllardır ekranların en tanıdık yüzlerinden biri. Beren Saat'in eski fotoğraflarına baktığımızda değişimi bulmak için epey uğraşmak gerekiyor; hoş bulamıyoruz da!

Eda Taşpınar

Eda Taşpınar

Eda Taşpınar'ın yıllarla mücadele yöntemi belli: Onları görmezden gelmek. 😂 Yıllardır fit görüntüsü ve kendine has tarzıyla karşımıza çıkan Taşpınar'ın eski-yeni fotoğrafları bu listenin hakkını fazlasıyla veriyor.

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Pınar Altuğ

Pınar Altuğ

Çocuklar Duymasının ilk bölümlerindeki Meltem'le bugünkü Pınar Altuğ'u yan yana koyup aradaki yılları tahmin etmeye çalışmak başlı başına ayrı bir oyun olabilir. Saç değişmiş, moda değişmiş, Türkiye değişmiş... Pınar Altuğ pek değişmemiş.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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