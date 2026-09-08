80'ler Akımına Katılsalar “Ne Değişti?” Diyeceğimiz Yıllara İnatla Meydan Okuyan Ünlüler
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80'ler akımıyla herkes yapay zeka sayesinde yılları geri sararken bizim aklımıza başka birileri takıldı! Bazı ünlüler var ki onları bugün 80'lere döndürsek sonuç pek de farklı olmayacak gibi. Ajda Pekkan'dan Nebahat Çehre'ye, Tarkan'dan Beren Saat'e yıllardır değişmemekte ısrar eden ünlüleri bir araya getirdik.
Bakalım sizce zaman en çok hangisine uğramayı unutmuş?
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Sosyal medyada son günlerde nereye baksak 80'ler atmosferi var! Yapay zeka sayesinde herkes kabarık saçlar, vatkalı kıyafetler ve nostaljik stüdyo pozları eşliğinde yılları geri sarmaya başladı.
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Bunun en güzel esprilerinden biri de sosyal medyada Ajda Pekkan üzerinden yapıldı. 80'ler ve 2026 diye ikiye ayrılan fotoğrafta değişen tek şey... Yıl oldu!
Nebahat Çehre
Tarkan
Defne Samyeli
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Hülya Avşar
Arzum Onan
Aydan Şener
Zuhal Olcay
Şevval Sam
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Sertab Erener
Kenan Doğulu
Yalın
Beren Saat
Eda Taşpınar
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Pınar Altuğ
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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