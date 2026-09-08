80'ler Akımına Katılsalar “Ne Değişti?” Diyeceğimiz Yıllara İnatla Meydan Okuyan Ünlüler

“80'lerde yaşasaydım nasıl görünürdüm?” sorusundan yola çıkan akımda bugünün fotoğrafları yapay zeka marifetiyle dönemin estetiğine uyarlanıyor. Tabii herkes için “80'lerde nasıl görünürdüm?” diye merak etmeye gerek yok... Çünkü bazı isimler zaten tam zamanında oradaydı! 😂

Üstelik aradan 40 küsur yıl geçmiş olmasına rağmen bugün onları yeniden 80'lere döndürsek, yapay zekanın üzerinde pek de çalışması gerekmeyecek gibi. Yıllar geçmiş, takvim yaprakları değişmiş, biz yaşlanmışız ama onlarda durum pek öyle değil!