Herkes Yapay Zekayla 80'lere Döndü: Nebahat Çehre Gerçek Fotoğrafıyla Akıma Damga Vurdu!
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Sosyal medyayı ele geçiren 80'ler akımında herkes yapay zekanın yardımıyla zamanda yolculuğa çıkarken Nebahat Çehre'nin buna hiç ihtiyacı olmadı! 82 yaşındaki usta oyuncu, arşivinden çıkardığı gerçek bir 80'ler karesiyle akıma dahil oldu. “Filtre yok, AI yok” notunu düşen Çehre'nin yıllara meydan okuyan güzelliği yine kendine hayran bıraktı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Sosyal medyada birkaç gündür nereye baksak 80'lerdeyiz! Yapay zeka sağ olsun, herkes zamanda yolculuğa çıktı.
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Herkes yapay zekayla kendini 80'lere göndermeye çalışırken Nebahat Çehre oyuna biraz hileli başladı: Kendisi zaten oradaydı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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