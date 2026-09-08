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Herkes Yapay Zekayla 80'lere Döndü: Nebahat Çehre Gerçek Fotoğrafıyla Akıma Damga Vurdu!

Herkes Yapay Zekayla 80'lere Döndü: Nebahat Çehre Gerçek Fotoğrafıyla Akıma Damga Vurdu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.09.2026 - 17:06
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Sosyal medyayı ele geçiren 80'ler akımında herkes yapay zekanın yardımıyla zamanda yolculuğa çıkarken Nebahat Çehre'nin buna hiç ihtiyacı olmadı! 82 yaşındaki usta oyuncu, arşivinden çıkardığı gerçek bir 80'ler karesiyle akıma dahil oldu. “Filtre yok, AI yok” notunu düşen Çehre'nin yıllara meydan okuyan güzelliği yine kendine hayran bıraktı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Sosyal medyada birkaç gündür nereye baksak 80'lerdeyiz! Yapay zeka sağ olsun, herkes zamanda yolculuğa çıktı.

Sosyal medyada birkaç gündür nereye baksak 80'lerdeyiz! Yapay zeka sağ olsun, herkes zamanda yolculuğa çıktı.

Sosyal medyanın yeni gözdesi “80'ler akımı” son günlerde Instagram'ı resmen ele geçirmiş durumda. Ünlüsünden influencer'ına, arkadaşımızdan akrabamıza kadar herkes bir anda kabarık saçları, vatkalı ceketleri ve dönemin meşhur stüdyo fotoğrafı estetiğiyle karşımıza çıkmaya başladı.

İşin sırrı tahmin edebileceğiniz üzere gerçekten bir zaman makinesi değil, yapay zeka!

Kullanıcılar güncel fotoğraflarını ChatGPT gibi görsel oluşturabilen yapay zeka araçlarına yükleyerek kendilerini 1980'lerde çekilmiş gibi yeniden yorumlatıyor. Saçlar kabarıyor, kıyafetler değişiyor, görüntüye analog fotoğraf havası geliyor ve ortaya aile albümünün derinliklerinden çıkarılmış gibi duran kareler çıkıyor. 

Tabii sosyal medyada bir akım bu kadar büyür de ünlüler geri kalır mı? Son birkaç gündür birçok ünlü isim de yapay zekadan yardım alarak “80'lerde yaşasaydım nasıl görünürdüm?” sorusunun cevabını takipçileriyle paylaşıyor.

Bu arada “Ben de yapacağım ama hangi komutu yazacağız?” diyenleri de eli boş göndermeyelim. 80'ler akımı için en iyi yapay zeka komutunun detaylarından içeriğimizde bahsetmiştik.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Herkes yapay zekayla kendini 80'lere göndermeye çalışırken Nebahat Çehre oyuna biraz hileli başladı: Kendisi zaten oradaydı!

Herkes yapay zekayla kendini 80'lere göndermeye çalışırken Nebahat Çehre oyuna biraz hileli başladı: Kendisi zaten oradaydı!

Türk televizyonunun ve sinemasının yıllara meydan okuyan isimlerinden Nebahat Çehre, bu akıma katılabilecek belki de en avantajlı kişilerden biriydi.

Yeşilçam yıllarından Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz Firdevs Yöreoğlu'na kadar uzanan kariyerinde güzelliği ve zarafetiyle her dönem ayrı konuşulan Çehre, şimdilerde de uzun bir aranın ardından Tuzlu Kahve ile ekranlara dönmüştü. Usta oyuncuty dizide Feryal İpekli karakteriyle izlemeye daha yeni başladık. 

82 yaşındaki Çehre, herkesin yapay zekaya kendisini 40 küsur yıl geriye götürttüğü akıma bakmış olacak ki arşivden gerçek bir 80'ler karesi çıkararak sağlam bir giriş yaptı.

Üstelik paylaşımının notuyla da farkını ortaya koydu:

“Bazı akımlar sonradan gelmiyor, insan zaten içinden geçmiş oluyor. 80'ler akımına ben de katılayım dedim… Ama küçük bir farkla: Bu fotoğraf yapay zeka değil, gerçekten 80'ler. 'Büklüm Büklüm' günlerinden… Filtre yok, AI yok; bolca 80'ler ihtişamı var.”

Ve gerçekten de var! Çehre'nin paylaştığı kare, yapay zekayla yeniden yaratılmış bir 80'ler estetiği değil; doğrudan o yıllardan kalma gerçek bir fotoğraf.

Herkes ChatGPT'ye “Beni 80'lere götür” derken Nebahat Çehre'nin arşive uzanıp “Ben zaten oradaydım” demesi akımın kazananını da biraz erken belli etmiş olabilir!

Kaldı ki yıllar sonra dönüp baktığımızda da söyleyecek pek bir şey yok: O zaman da çok güzelmiş, bugün de öyle.Yapay zekayla 80'ler ihtişamı yaratmaya çalışanların arasında, gerçek 80'lerden gelen Nebahat Çehre bizce akımı en güzel taşıyan isim oldu!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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