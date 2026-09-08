Herkes Yapay Zekayla 80'lere Döndü: Nebahat Çehre Gerçek Fotoğrafıyla Akıma Damga Vurdu!

Türk televizyonunun ve sinemasının yıllara meydan okuyan isimlerinden Nebahat Çehre, bu akıma katılabilecek belki de en avantajlı kişilerden biriydi.

Yeşilçam yıllarından Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz Firdevs Yöreoğlu'na kadar uzanan kariyerinde güzelliği ve zarafetiyle her dönem ayrı konuşulan Çehre, şimdilerde de uzun bir aranın ardından Tuzlu Kahve ile ekranlara dönmüştü. Usta oyuncuty dizide Feryal İpekli karakteriyle izlemeye daha yeni başladık.

82 yaşındaki Çehre, herkesin yapay zekaya kendisini 40 küsur yıl geriye götürttüğü akıma bakmış olacak ki arşivden gerçek bir 80'ler karesi çıkararak sağlam bir giriş yaptı.

Üstelik paylaşımının notuyla da farkını ortaya koydu:

“Bazı akımlar sonradan gelmiyor, insan zaten içinden geçmiş oluyor. 80'ler akımına ben de katılayım dedim… Ama küçük bir farkla: Bu fotoğraf yapay zeka değil, gerçekten 80'ler. 'Büklüm Büklüm' günlerinden… Filtre yok, AI yok; bolca 80'ler ihtişamı var.”

Ve gerçekten de var! Çehre'nin paylaştığı kare, yapay zekayla yeniden yaratılmış bir 80'ler estetiği değil; doğrudan o yıllardan kalma gerçek bir fotoğraf.

Herkes ChatGPT'ye “Beni 80'lere götür” derken Nebahat Çehre'nin arşive uzanıp “Ben zaten oradaydım” demesi akımın kazananını da biraz erken belli etmiş olabilir!

Kaldı ki yıllar sonra dönüp baktığımızda da söyleyecek pek bir şey yok: O zaman da çok güzelmiş, bugün de öyle.Yapay zekayla 80'ler ihtişamı yaratmaya çalışanların arasında, gerçek 80'lerden gelen Nebahat Çehre bizce akımı en güzel taşıyan isim oldu!