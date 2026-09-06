Yeşilçam'ın Ünlü Oyuncusuydu: "Mankenler Kraliçesi" Yıllar Sonra Oto Sanayide Ortaya Çıktı!

Turnagöl'ün yıllar sonra ortaya çıkan yeni hayatının adresi Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi oldu. Ünlü oyuncu, eşi Mehmet Çelik'e ait Çiftkurtlar Otomotiv'in sanayi sitesindeki binasının girişinde Maslak Sofra isimli bir esnaf lokantası açtı. Restoranın özellikle sanayi sitesinde çalışanlara hizmet verdiği basına yansıdı.

Aslında bu hikayenin en tatlı taraflarından biri Turnagöl'ün yıllar önce yaptığı açıklamalarda saklı. Yemek yapmayı zaten çok sevdiğini anlatan oyuncu, en büyük isteklerinden birinin bir aşevi kurmak olduğunu söylemişti. Eşinin de Maslak'taki yeri için kendisine burada başlayabileceğini söylemesiyle ilk adımı attığını anlatmıştı.

Oto sanayi tercihi de Turnagöl için tesadüf değildi. Çevresindeki emekçilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti anlatırken sanayi çalışanlarıyla adeta “kader birliği” yaptıklarını dile getirmişti. İşin daha da şaşırtıcı tarafı ise Turnagöl'ün restoranı uzaktan yöneten bir işletmeci olmaması.

Ocağın başına geçip yemek pişiriyor, sipariş alıyor, servis yapıyor; gerektiğinde masaları toplayıp siliyor. Hatta restoranı ilk açtığı dönemde aslında ara sıra uğramayı düşündüğünü fakat daha ikinci gün yaşanan personel problemi nedeniyle mutfağa girmek zorunda kalınca kendisini bir anda işin tam ortasında bulduğunu anlatmıştı. Turnagöl ayrıca restoranında çalışmak isteyen kadınlara da kapısının açık olduğunu söylemiş, özellikle evde olan ve çalışmayan kadınları mutfakta görmek istediğini dile getirmişti.

Yani bir dönemin 'Mankenler Kraliçesi'nin podyumlardan ve film setlerinden başlayan hikayesi, yıllar sonra Maslak Oto Sanayi'de önlüğünü takıp tencerenin başına geçtiği bambaşka bir noktaya geldi.