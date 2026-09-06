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Yeşilçam'ın Ünlü Oyuncusuydu: "Mankenler Kraliçesi" Yıllar Sonra Oto Sanayide Ortaya Çıktı!

Yeşilçam'ın Ünlü Oyuncusuydu: "Mankenler Kraliçesi" Yıllar Sonra Oto Sanayide Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.09.2026 - 19:15
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Bir dönemin 'Mankenler Kraliçesi', Yeşilçam'ın dikkat çeken güzellerinden Sibel Turnagöl yıllar sonra bambaşka hayatıyla gündeme geldi. Uzun süredir ekranlardan uzak yaşayan Turnagöl'ün rotasını İstanbul'un en hareketli noktalarından Maslak Oto Sanayi'ye çevirdiği ortaya çıktı. Üstelik ünlü oyuncu burada yalnızca işletmenin sahibi değil; mutfağından servisine kadar işin bizzat başına geçti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Bir dönemin "Mankenler Kraliçesi"ydi, ardından Yeşilçam'ın dikkat çeken güzellerinden birine dönüştü. Sibel Turnagöl uzun yıllar ekranların en tanıdık yüzlerinden biriydi.

Bir dönemin "Mankenler Kraliçesi"ydi, ardından Yeşilçam'ın dikkat çeken güzellerinden birine dönüştü. Sibel Turnagöl uzun yıllar ekranların en tanıdık yüzlerinden biriydi.

Sibel Turnagöl'ün şöhret yolculuğu henüz 16 yaşındayken başladı. Modellik dünyasına çok genç yaşta adım atan Turnagöl, katıldığı yarışmada 'Mankenler Kraliçesi' seçilmesiyle adını geniş kitlelere duyurdu. Dönemin dikkat çeken modellerinden biri haline gelmesinin ardından yolu kısa sürede Yeşilçam'a düştü.

İlk sinema deneyimlerinden biri Kadir İnanır'la kamera karşısına geçtiği Sen Türkülerini Söyle oldu. Ardından Bebek, Skandal ve Günah Tohumu gibi yapımlarla oyunculuk kariyerini sürdürdü. Yalnızca sinemayla da sınırlı kalmadı; yıllar içerisinde televizyon programlarında sunuculuk yaparak ekranların tanıdık yüzlerinden biri haline geldi.  Özel hayatı da dönem dönem magazin gündeminin merkezindeydi. Turnagöl, 1988 yılında Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın oğlu Kerem Alışık ile evlendi. 1993'te sona eren bu evlilikten Sadri Alışık adını verdikleri oğulları dünyaya geldi. 

Yıllar sonra, 2012'de iş insanı Mehmet Çelik ile evlenen Turnagöl'ün hayatındaki en büyük değişimlerden biri de bu dönemden sonra yaşandı. Uzun yıllar kamera önünde yaşayan ünlü isim giderek ekranlardan uzaklaştı. Fakat Turnagöl'ün spot ışıklarından uzaklaşması, köşesine çekilip hiçbir şey yapmadığı anlamına gelmiyordu. Aksine kendisine Yeşilçam'dan oldukça farklı yeni bir çalışma alanı bulmuştu.

Kamera önünden uzaklaşan Sibel Turnagöl'ün yolu bu kez Maslak Oto Sanayi'ye düştü! Üstelik yalnızca restoranın sahibi olmakla yetinmedi.

Kamera önünden uzaklaşan Sibel Turnagöl'ün yolu bu kez Maslak Oto Sanayi'ye düştü! Üstelik yalnızca restoranın sahibi olmakla yetinmedi.

Turnagöl'ün yıllar sonra ortaya çıkan yeni hayatının adresi Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi oldu. Ünlü oyuncu, eşi Mehmet Çelik'e ait Çiftkurtlar Otomotiv'in sanayi sitesindeki binasının girişinde Maslak Sofra isimli bir esnaf lokantası açtı. Restoranın özellikle sanayi sitesinde çalışanlara hizmet verdiği basına yansıdı. 

Aslında bu hikayenin en tatlı taraflarından biri Turnagöl'ün yıllar önce yaptığı açıklamalarda saklı. Yemek yapmayı zaten çok sevdiğini anlatan oyuncu, en büyük isteklerinden birinin bir aşevi kurmak olduğunu söylemişti. Eşinin de Maslak'taki yeri için kendisine burada başlayabileceğini söylemesiyle ilk adımı attığını anlatmıştı.

Oto sanayi tercihi de Turnagöl için tesadüf değildi. Çevresindeki emekçilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti anlatırken sanayi çalışanlarıyla adeta “kader birliği” yaptıklarını dile getirmişti.  İşin daha da şaşırtıcı tarafı ise Turnagöl'ün restoranı uzaktan yöneten bir işletmeci olmaması.

Ocağın başına geçip yemek pişiriyor, sipariş alıyor, servis yapıyor; gerektiğinde masaları toplayıp siliyor. Hatta restoranı ilk açtığı dönemde aslında ara sıra uğramayı düşündüğünü fakat daha ikinci gün yaşanan personel problemi nedeniyle mutfağa girmek zorunda kalınca kendisini bir anda işin tam ortasında bulduğunu anlatmıştı.  Turnagöl ayrıca restoranında çalışmak isteyen kadınlara da kapısının açık olduğunu söylemiş, özellikle evde olan ve çalışmayan kadınları mutfakta görmek istediğini dile getirmişti.

Yani bir dönemin 'Mankenler Kraliçesi'nin podyumlardan ve film setlerinden başlayan hikayesi, yıllar sonra Maslak Oto Sanayi'de önlüğünü takıp tencerenin başına geçtiği bambaşka bir noktaya geldi.

Üstelik Sibel Turnagöl tamamen ekranlara veda etmiş de değil! Yıllar sonra ortaya çıkan oyuncudan dönüş sinyali de geldi.

Üstelik Sibel Turnagöl tamamen ekranlara veda etmiş de değil! Yıllar sonra ortaya çıkan oyuncudan dönüş sinyali de geldi.

Sibel Turnagöl'ün oto sanayideki hayatı aslında yepyeni değil. Maslak Sofra'yı açtığı 2023 yılında oyuncunun mutfakta yemek yaptığı, müşterilerle ilgilendiği ve masa topladığı görüntüler basına yansımıştı. Sonraki yıllarda da restoranıyla ilgilenmeye devam etti. 

Turnagöl'ü yeniden gündeme getiren gelişme ise uzun bir aranın ardından katıldığı bir davette kameralara yansıması oldu.

Yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren Turnagöl, restoranındaki işlerin oldukça iyi gittiğini söylerken eski mesleğini özleyenleri de heyecanlandıracak bir detay verdi: Yeni projeler için hazırlık yaptığını açıkladı. Şimdilik açıklanmış veya kesinleşmiş bir proje bulunmasa da bu sözler, yıllardır ekranlardan uzak kalan Turnagöl'ün oyunculuğa ya da televizyona yeniden dönebileceği şeklinde yorumlandı. 

Son görüntülerinin sosyal medyada yayılmasıyla Turnagöl'ün yıllar içindeki değişimi de dikkat çekti. Kullanıcıların büyük bölümü eski Yeşilçam güzelinin görünümünü koruduğunu söyleyerek ünlü oyuncuya övgüler yağdırdı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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