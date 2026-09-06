Yeşilçam'ın Ünlü Oyuncusuydu: "Mankenler Kraliçesi" Yıllar Sonra Oto Sanayide Ortaya Çıktı!
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Bir dönemin 'Mankenler Kraliçesi', Yeşilçam'ın dikkat çeken güzellerinden Sibel Turnagöl yıllar sonra bambaşka hayatıyla gündeme geldi. Uzun süredir ekranlardan uzak yaşayan Turnagöl'ün rotasını İstanbul'un en hareketli noktalarından Maslak Oto Sanayi'ye çevirdiği ortaya çıktı. Üstelik ünlü oyuncu burada yalnızca işletmenin sahibi değil; mutfağından servisine kadar işin bizzat başına geçti!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Bir dönemin "Mankenler Kraliçesi"ydi, ardından Yeşilçam'ın dikkat çeken güzellerinden birine dönüştü. Sibel Turnagöl uzun yıllar ekranların en tanıdık yüzlerinden biriydi.
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Kamera önünden uzaklaşan Sibel Turnagöl'ün yolu bu kez Maslak Oto Sanayi'ye düştü! Üstelik yalnızca restoranın sahibi olmakla yetinmedi.
Üstelik Sibel Turnagöl tamamen ekranlara veda etmiş de değil! Yıllar sonra ortaya çıkan oyuncudan dönüş sinyali de geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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