Cinsel Organını Büyütmek İsterken Hayatından Oldu: Milyoner İş İnsanının Akılalmaz Sonu!
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Nijeryalı-Britanyalı milyoner iş insanı Igho Ubiribo'nun lüks Tayland tatili akılalmaz bir şekilde son buldu. Cinsel organını büyütmek için yaptırdığı estetik işlemin saatler ardından fenalaşan 43 yaşındaki Ubiribo hayatını kaybetti. Aylar sonra tamamlanan adli inceleme, ölümünün arkasındaki korkunç detayı ortaya çıkardı. Üstelik lüks yaşamıyla tanınan Ubiribo'nun 745 bin doları aşan değerde olduğu öne sürülen altın tabutla uğurlanması da en az ölüm şekli kadar gündem oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Igho Ubiribo aslında Türkiye'de pek tanıdığımız bir isim değildi. Nijerya ve İngiltere'de ise lüks yaşamıyla dikkat çeken milyoner bir iş insanı ve sosyal medya fenomeniydi.
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Henüz 43 yaşındaki Igho Ubiribo'nun ölümü mart ayında duyuruldu. Fakat o gün anlatılanlarla gerçekte yaşananlar arasında çok önemli bir fark vardı.
Aradan tam altı ay geçti. Ubiribo'nun ölümüyle ilgili adli soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıkınca hikaye bambaşka bir hal aldı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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