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Cinsel Organını Büyütmek İsterken Hayatından Oldu: Milyoner İş İnsanının Akılalmaz Sonu!

Cinsel Organını Büyütmek İsterken Hayatından Oldu: Milyoner İş İnsanının Akılalmaz Sonu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.09.2026 - 17:15
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Nijeryalı-Britanyalı milyoner iş insanı Igho Ubiribo'nun lüks Tayland tatili akılalmaz bir şekilde son buldu. Cinsel organını büyütmek için yaptırdığı estetik işlemin saatler ardından fenalaşan 43 yaşındaki Ubiribo hayatını kaybetti. Aylar sonra tamamlanan adli inceleme, ölümünün arkasındaki korkunç detayı ortaya çıkardı. Üstelik lüks yaşamıyla tanınan Ubiribo'nun 745 bin doları aşan değerde olduğu öne sürülen altın tabutla uğurlanması da en az ölüm şekli kadar gündem oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim. 

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Igho Ubiribo aslında Türkiye'de pek tanıdığımız bir isim değildi. Nijerya ve İngiltere'de ise lüks yaşamıyla dikkat çeken milyoner bir iş insanı ve sosyal medya fenomeniydi.

Igho Ubiribo aslında Türkiye'de pek tanıdığımız bir isim değildi. Nijerya ve İngiltere'de ise lüks yaşamıyla dikkat çeken milyoner bir iş insanı ve sosyal medya fenomeniydi.

Igho 'Tiny' Ubiribo, Nijerya-Britanya bağlantılı bir iş insanı, sosyal medya fenomeni ve özellikle Afrika'nın sosyete çevrelerinde tanınan bir isimdi. “Tiny”, “Ego” ve “Denisi” lakaplarıyla da bilinen Ubiribo'nun Instagram'da yaklaşık 185 bin takipçisi bulunuyordu.

Fakat Ubiribo'nun tanınırlığı klasik anlamda yaptığı işlerden ya da kamuoyunun yakından takip ettiği bir şirketten gelmiyordu. Hangi sektörlerde faaliyet gösterdiğine ve servetini tam olarak nasıl elde ettiğine ilişkin güvenilir kaynaklarda ayrıntılı, doğrulanabilir bir kariyer geçmişi bulunmuyor. Onu sosyal medyada öne çıkaran şey daha çok oldukça gösterişli yaşam tarzıydı.

Paris'ten Cape Town'a, Bali'den Los Angeles'a uzanan seyahatlerini takipçileriyle paylaşan Ubiribo'nun dış basına göre Los Angeles'ın Crenshaw bölgesinde yaklaşık 1,1 milyon dolar değerinde bir evi, Londra'da ise yaklaşık 600 bin dolarlık bir dairesi bulunuyordu. 

Ubiribo'nun adını magazin dünyasında daha görünür hale getiren detaylardan biri de özel hayatıydı. 2022 yılında Britanya-Zimbabve kökenli moda tasarımcısı ve sosyetik isim Danielle Simba Allen ile Zimbabwe'de oldukça gösterişli bir düğünle evlendi. Çiftin düğünü o dönem Afrika magazin basınında da geniş yer buldu.

Bir diğer dikkat çeken bağlantısı ise dünyaca ünlü Nijeryalı Afrobeats yıldızı Davido ile olan yakın arkadaşlığıydı. Ubiribo'nun ölüm haberinin ardından Davido da sosyal medya hesabından yakın arkadaşına duygusal bir mesajla veda etmişti.  Yani karşımızda dünya çapında tanınan bir iş insanından ziyade; serveti, lüks yaşamı, sosyal çevresi ve sosyal medya paylaşımlarıyla belli bir kitle tarafından tanınan oldukça varlıklı bir isim vardı.

Ta ki geçtiğimiz mart ayında gelen ani ölüm haberine kadar...

Henüz 43 yaşındaki Igho Ubiribo'nun ölümü mart ayında duyuruldu. Fakat o gün anlatılanlarla gerçekte yaşananlar arasında çok önemli bir fark vardı.

Henüz 43 yaşındaki Igho Ubiribo'nun ölümü mart ayında duyuruldu. Fakat o gün anlatılanlarla gerçekte yaşananlar arasında çok önemli bir fark vardı.

Ubiribo, eşi Danielle Simba Allen ile birlikte Mart 2026'da Tayland'ın Bangkok kentindeydi. Lüks bir tatil için gittikleri şehirde 5 Mart günü ismi açıklanmayan bir kliniğe giden Ubiribo, cinsel organının çevresini büyütmek amacıyla ameliyatsız bir estetik işlem yaptırdı. İlk haberlerde “ameliyat” ifadesi kullanılmış olsa da adli soruşturmada ortaya çıkan bilgilere göre yapılan işlem cerrahi bir operasyon değildi. Ubiribo'nun cinsel organına yaklaşık 40 mililitre hyalüronik asit ve lidokain içeren dolgu maddesi enjekte edildi.

İşlemin ardından otellerine dönen çift masaj yaptırmaya gitti. Ancak masaj sırasında Ubiribo bir anda göğüs ağrısından şikayet etmeye başladı ve iki kez bilincini kaybetti. Ambulansla Bangkok'taki Sukhumvit Hastanesi'ne götürüldüğünde henüz bilinci açıktı ve doktorların sorularına cevap verebiliyordu. Eşi de sağlık görevlilerine kısa süre önce yaptırdığı dolgu işleminden bahsetti.

Doktorlar Ubiribo'nun pulmoner emboli geçirmiş olabileceğinden şüphelendi ve tomografi çekilmesini istedi. Fakat 43 yaşındaki iş insanı tetkik yapılamadan yeniden bilincini kaybetti. Ardından yoğun bakıma alındı. Sağlık ekipleri Ubiribo'yu hayata döndürmek için 100 dakikadan uzun süre CPR uyguladı, fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Igho Ubiribo, 6 Mart 2026'nın ilk saatlerinde, 43 yaşında hayatını kaybetti.

Ubiribo'nun ölümü mart ayında duyurulduğunda bazı ilk haberlerde kalp krizi geçirdiği, hatta olayın Filipinler'de yaşandığı öne sürülmüştü. Dolayısıyla ölümünün hemen ardından kamuoyuna yayılan hikaye, bugün bildiklerimizden oldukça farklıydı. Ubiribo'nun cenazesi ise ölümünden yaklaşık üç ay sonra, 29 Mayıs'ta Londra'da düzenlendi. Ancak aylar boyunca ölümünün arkasındaki asıl neden bilinmiyordu.

Aradan tam altı ay geçti. Ubiribo'nun ölümüyle ilgili adli soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıkınca hikaye bambaşka bir hal aldı!

Aradan tam altı ay geçti. Ubiribo'nun ölümüyle ilgili adli soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıkınca hikaye bambaşka bir hal aldı!

Eylül 2026'da Londra'daki Inner West London Coroners' Court'ta yürütülen adli soruşturmanın bulguları basına yansıdı. Ubiribo'nun ölümünün ardından İngiltere'de gerçekleştirilen otopside oldukça kritik bir bulguya rastlanmıştı: Akciğerlerinde bulunan materyal, Bangkok'ta yapılan estetik işlem sırasında kullanılan dolgu maddesiyle uyumluydu.

Adli soruşturmada ifade veren patolog John du Parcq'ın değerlendirmeleri ve Tayland'da gerçekleştirilen ilk incelemenin sonuçları birlikte ele alındı. Coroner Jean Harkin, Ubiribo'nun ölüm nedeninin estetik işlem sonucunda gelişen pulmoner emboli olduğuna hükmetti. Başka bir deyişle, cinsel organını büyütmek amacıyla enjekte edilen dolgu maddesiyle bağlantılı materyal akciğer dolaşımına ulaşmış ve ölümcül bir tıkanmaya yol açmıştı.  Böylece mart ayında “kalp krizi” olarak yayılan ölüm haberi de yaklaşık altı ay sonra bambaşka bir boyut kazandı.

Ubiribo'nun hikayesinin yeniden gündem olmasına neden olan sıra dışı detaylar bununla da sınırlı kalmadı. Hayatı boyunca gösterişli yaşamıyla tanınan milyoner iş insanının son yolculuğu da aynı ölçüde dikkat çekiciydi. Ubiribo'nun Londra'daki cenazesinde altın renkli, son derece gösterişli bir tabutla uğurlandığı görüntüler sosyal medyaya ve yabancı basına yansıdı. Birçok yabancı kaynak söz konusu tabutun değerinin 745 bin doların üzerinde olduğunu öne sürdü. 

Böylece mart ayında 43 yaşında aniden hayatını kaybeden Igho Ubiribo'nun ölümünün ardındaki gerçek, yaklaşık altı ay sonra ortaya çıkmış oldu. Lüks yaşamı ve milyonluk servetiyle tanınan Ubiribo'nun Bangkok'ta yaptırdığı tek bir estetik işlemin saatler içerisinde ölümüne yol açması, şimdi hem dünya basınında hem de sosyal medyada yeniden gündemin en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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