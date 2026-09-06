Cinsel Organını Büyütmek İsterken Hayatından Oldu: Milyoner İş İnsanının Akılalmaz Sonu!

Igho 'Tiny' Ubiribo, Nijerya-Britanya bağlantılı bir iş insanı, sosyal medya fenomeni ve özellikle Afrika'nın sosyete çevrelerinde tanınan bir isimdi. “Tiny”, “Ego” ve “Denisi” lakaplarıyla da bilinen Ubiribo'nun Instagram'da yaklaşık 185 bin takipçisi bulunuyordu.

Fakat Ubiribo'nun tanınırlığı klasik anlamda yaptığı işlerden ya da kamuoyunun yakından takip ettiği bir şirketten gelmiyordu. Hangi sektörlerde faaliyet gösterdiğine ve servetini tam olarak nasıl elde ettiğine ilişkin güvenilir kaynaklarda ayrıntılı, doğrulanabilir bir kariyer geçmişi bulunmuyor. Onu sosyal medyada öne çıkaran şey daha çok oldukça gösterişli yaşam tarzıydı.

Paris'ten Cape Town'a, Bali'den Los Angeles'a uzanan seyahatlerini takipçileriyle paylaşan Ubiribo'nun dış basına göre Los Angeles'ın Crenshaw bölgesinde yaklaşık 1,1 milyon dolar değerinde bir evi, Londra'da ise yaklaşık 600 bin dolarlık bir dairesi bulunuyordu.

Ubiribo'nun adını magazin dünyasında daha görünür hale getiren detaylardan biri de özel hayatıydı. 2022 yılında Britanya-Zimbabve kökenli moda tasarımcısı ve sosyetik isim Danielle Simba Allen ile Zimbabwe'de oldukça gösterişli bir düğünle evlendi. Çiftin düğünü o dönem Afrika magazin basınında da geniş yer buldu.

Bir diğer dikkat çeken bağlantısı ise dünyaca ünlü Nijeryalı Afrobeats yıldızı Davido ile olan yakın arkadaşlığıydı. Ubiribo'nun ölüm haberinin ardından Davido da sosyal medya hesabından yakın arkadaşına duygusal bir mesajla veda etmişti. Yani karşımızda dünya çapında tanınan bir iş insanından ziyade; serveti, lüks yaşamı, sosyal çevresi ve sosyal medya paylaşımlarıyla belli bir kitle tarafından tanınan oldukça varlıklı bir isim vardı.

Ta ki geçtiğimiz mart ayında gelen ani ölüm haberine kadar...