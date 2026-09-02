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Farah Zeynep Abdullah'tan Çirkin'in Birebir Bergen'e Benzeyen Tanıtımına Olay Gönderme!

Farah Zeynep Abdullah'tan Çirkin'in Birebir Bergen'e Benzeyen Tanıtımına Olay Gönderme!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.09.2026 - 23:32 Son Güncelleme: 02.09.2026 - 23:33
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Çirkin dizisinin yeni sezon tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz gözler bu kez hikayeden çok fazlasıyla tanıdık gelen sahnelere çevrildi. Bergen filmiyle benzerliği tartışma yaratırken yapım şirketleri karşı karşıya geldi. Tartışmaya Bergen'e hayat veren Farah Zeynep Abdullah da tek cümlelik göndermesiyle dahil oldu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde yer aldığı Bergen, vizyona girdiği dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olmuştu.

Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde yer aldığı Bergen, vizyona girdiği dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olmuştu.

Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Bergen'in hayatını konu alan “Bergen” filmi, 2022 yılında vizyona girmiş; Farah Zeynep Abdullah da Bergen'e hayat vermişti. Bergen'in kariyerinden uğradığı şiddete, yüzüne kezzap atılmasından eski eşi Halis Serbest tarafından öldürülmesine kadar hayatının en çarpıcı dönemlerini anlatan film, vizyona girdiği andan itibaren epey ses getirmişti.  Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen'e dönüşümü, film için seslendirdiği şarkılar ve özellikle sanatçının sahne görüntülerinin yeniden yaratıldığı sekanslar da filmin en akılda kalan taraflarından olmuştu.

Gelelim bugüne... Star TV ekranlarında yayınlanan, başrollerini Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı “Çirkin” dizisi yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanırken geçtiğimiz saatlerde ikinci sezondan ilk tanıtım yayınlandı. Dizide çocukluğundan beri “Çirkin” lakabıyla anılan Meryem'e hayat veren Derya Pınar Ak'ı bu kez alıştığımız halinden oldukça farklı, sahneye çıkmaya hazırlanan bir şarkıcı olarak izledik. Fakat tanıtım yayınlanır yayınlanmaz dikkatler Meryem'in değişiminden çok sahnelerin fazlasıyla tanıdık gelmesineçevrildi.

Çünkü Meryem'in makyaj masasındaki hazırlığından eldivenlerini takmasına, parfüm sıkmasından gözlerinin yakın plana alınmasına kadar birçok detay, Farah Zeynep Abdullah'ın “Bergen” filmindeki sahnelerini akıllara getirdi. Benzerlik bununla da sınırlı değildi. Meryem'in hazırlıklarını tamamladıktan sonra koridorda yürüyüp sahneye çıkması ve kameranın arkasından seyirciyi gördüğümüz plana geçmesi de Bergen'deki sekansla neredeyse aynı akışta ilerliyordu.

Yan yana getirilen görüntüler sosyal medyada yayılınca “Bu kadar da tesadüf olur mu?” tartışması kaçınılmaz oldu.

Üstelik benzerliği yalnızca sosyal medya kullanıcıları fark etmemiş! Bergen'in yapım şirketi Orchestra Content, Çirkin'in tanıtımına resmen itiraz etti.

Üstelik benzerliği yalnızca sosyal medya kullanıcıları fark etmemiş! Bergen'in yapım şirketi Orchestra Content, Çirkin'in tanıtımına resmen itiraz etti.

“Bergen” filminin yapım şirketi Orchestra Content, Çirkin'in yeni sezon tanıtımının ardından avukatı aracılığıyla oldukça sert bir açıklama yayınladı.

Şirket; Bergen'in makyaj masasında hazırlanması, eldivenlerini giymesi, parfüm sıkması, gözlerinin yakın plana alınması, koridordan sahneye yürümesi ve en sonunda kameranın karakterin arkasından seyirciyi gördüğü plana geçmesi gibi detayların aynı sıralama ve çekim mantığıyla Çirkin'in tanıtımında kullanıldığını öne sürdü. Hatta benzerliğin yalnızca görüntülerle sınırlı kalmadığını; ses tasarımı ve yaratılan atmosferin de kendi çalışmalarından alındığını iddia etti. 

Orchestra Content, söz konusu sekansların Bergen için senaryo aşamasında özel olarak tasarlandığını ve storyboard'a kadar işlendiğini belirterek bunun bir telif hakkı ihlali olduğunu savundu. Tanıtımın yayından kaldırılmaması halinde ise suç duyurusunda bulunulacağını ve maddi-manevi tazminat davası açılacağını duyurdu.  Fakat Çirkin cephesinin konuya bakışı tamamen farklıydı.

Dizinin yapımcısı 25 Film, iddiaları kabul etmedi. Yapım şirketi; gazino kulisinde hazırlanan bir solistin makyaj masasından kalkarak koridordan geçmesi ve sahneye çıkması gibi görüntülerin sinema tarihinde ve Yeşilçam'da defalarca kullanılan genel anlatım biçimleri olduğunu savundu. Yani bir taraf “Birebir bizim sahnemiz” derken diğer taraf özetle “Bu zaten sinemada yıllardır kullanılan bir sahneleme” dedi.  Böylece daha yeni sezon başlamadan Çirkin ve Bergen arasında beklenmedik bir telif tartışması patlak verdi.

Tartışmaya son noktayı koyan isim ise bizzat Bergen'i canlandıran Farah Zeynep Abdullah oldu! Üstelik tek bir göndermeyle de yetinmedi.

Tartışmaya son noktayı koyan isim ise bizzat Bergen'i canlandıran Farah Zeynep Abdullah oldu! Üstelik tek bir göndermeyle de yetinmedi.

Bergen'in yapım şirketinin açıklaması ve iki yapımdaki sahnelerin yan yana görüntüleri sosyal medyada dolaşmaya başlayınca gözler haliyle Farah Zeynep Abdullah'a çevrildi. Farah da tabii ki sessiz kalmadı.

Çirkin'in tanıtımına göndermede bulunan Abdullah'ın ilk tepkisi yalnızca birkaç kelimeden oluşuyordu:

“Göz bandını unutmuşsunuz...”

Bergen'in hayat hikayesini bilenler için “göz bandı” detayının ne anlama geldiğini ayrıca uzun uzun anlatmaya gerek yok belki ama hatırlatalım: Bergen, yüzüne kezzap atılması sonucu bir gözündeki görme yetisini kaybetmiş, kariyerinin bir döneminde sahneye çıkarken yüzündeki izleri ve gözünü kapatmak için farklı yöntemler kullanmıştı. Bu görüntü de yıllar içerisinde Bergen'le özdeşleşen detaylardan biri haline gelmişti. Dolayısıyla Farah Zeynep Abdullah'ın “Göz bandını unutmuşsunuz...” sözleri de Çirkin'in tanıtımındaki benzerliklere oldukça sivri bir gönderme olarak yorumlandı.

Ama Farah'ın göndermeleri bununla da bitmedi! Abdullah, ardından Instagram hikayesinde kendisine gönderilen bir mesajın ekran görüntüsünü paylaştı. Mesajda doğrudan “Çalmışlar a*k” ifadeleri yer alırken Farah da ekran görüntüsünün üzerine “benzerlikler tamam da” notunu düştü. Yani yapım şirketlerinin karşılıklı açıklamalarla tartıştığı, sosyal medyanın sahneleri yan yana koyduğu meselede Bergen'in başrolünün hangi tarafta durduğu konusunda pek de soru işareti kalmadı diyebiliriz.

Bir tarafta “Bunlar sinemada kullanılan genel sahneleme biçimleri” savunması, diğer tarafta Bergen cephesinden gelen telif itirazı, üstüne Farah Zeynep Abdullah'ın önce “Göz bandını unutmuşsunuz...”, ardından da bu paylaşımı... Çirkin daha yeni sezonuyla ekranlara dönmeden ortalık şimdiden epey karışmış durumda!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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