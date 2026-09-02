Farah Zeynep Abdullah'tan Çirkin'in Birebir Bergen'e Benzeyen Tanıtımına Olay Gönderme!
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Çirkin dizisinin yeni sezon tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz gözler bu kez hikayeden çok fazlasıyla tanıdık gelen sahnelere çevrildi. Bergen filmiyle benzerliği tartışma yaratırken yapım şirketleri karşı karşıya geldi. Tartışmaya Bergen'e hayat veren Farah Zeynep Abdullah da tek cümlelik göndermesiyle dahil oldu!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde yer aldığı Bergen, vizyona girdiği dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olmuştu.
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Üstelik benzerliği yalnızca sosyal medya kullanıcıları fark etmemiş! Bergen'in yapım şirketi Orchestra Content, Çirkin'in tanıtımına resmen itiraz etti.
Tartışmaya son noktayı koyan isim ise bizzat Bergen'i canlandıran Farah Zeynep Abdullah oldu! Üstelik tek bir göndermeyle de yetinmedi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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