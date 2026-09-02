Farah Zeynep Abdullah'tan Çirkin'in Birebir Bergen'e Benzeyen Tanıtımına Olay Gönderme!

Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Bergen'in hayatını konu alan “Bergen” filmi, 2022 yılında vizyona girmiş; Farah Zeynep Abdullah da Bergen'e hayat vermişti. Bergen'in kariyerinden uğradığı şiddete, yüzüne kezzap atılmasından eski eşi Halis Serbest tarafından öldürülmesine kadar hayatının en çarpıcı dönemlerini anlatan film, vizyona girdiği andan itibaren epey ses getirmişti. Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen'e dönüşümü, film için seslendirdiği şarkılar ve özellikle sanatçının sahne görüntülerinin yeniden yaratıldığı sekanslar da filmin en akılda kalan taraflarından olmuştu.

Gelelim bugüne... Star TV ekranlarında yayınlanan, başrollerini Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı “Çirkin” dizisi yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanırken geçtiğimiz saatlerde ikinci sezondan ilk tanıtım yayınlandı. Dizide çocukluğundan beri “Çirkin” lakabıyla anılan Meryem'e hayat veren Derya Pınar Ak'ı bu kez alıştığımız halinden oldukça farklı, sahneye çıkmaya hazırlanan bir şarkıcı olarak izledik. Fakat tanıtım yayınlanır yayınlanmaz dikkatler Meryem'in değişiminden çok sahnelerin fazlasıyla tanıdık gelmesineçevrildi.

Çünkü Meryem'in makyaj masasındaki hazırlığından eldivenlerini takmasına, parfüm sıkmasından gözlerinin yakın plana alınmasına kadar birçok detay, Farah Zeynep Abdullah'ın “Bergen” filmindeki sahnelerini akıllara getirdi. Benzerlik bununla da sınırlı değildi. Meryem'in hazırlıklarını tamamladıktan sonra koridorda yürüyüp sahneye çıkması ve kameranın arkasından seyirciyi gördüğümüz plana geçmesi de Bergen'deki sekansla neredeyse aynı akışta ilerliyordu.

Yan yana getirilen görüntüler sosyal medyada yayılınca “Bu kadar da tesadüf olur mu?” tartışması kaçınılmaz oldu.