Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü Çeşme'de Evlendi: İlk Görüntüler Geldi!
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İki yılı aşkın süredir aşklarıyla magazinin en sevilen çiftlerinden olan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'den beklenen haber geldi! Paris'te gelen romantik evlilik teklifinin ardından hazırlıklara başlayan çift, Çeşme'de nikah masasına oturdu. Düğünden gelen ilk görüntülerde çiftin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün aşkı aklaşık iki buçuk yıl önce kameralara yakalanan bir öpücükle ortaya çıkmıştı!
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Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü geçtiğimiz saatlerde Çeşme'de “sonsuza dek evet” dedi! Çiftin nikahından ilk görüntüler de gecikmeden geldi.
Nikahın en tatlı anı ise Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün birbirlerine “Evet” dedikleri dakikalarda yaşandı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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