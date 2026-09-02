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Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü Çeşme'de Evlendi: İlk Görüntüler Geldi!

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü Çeşme'de Evlendi: İlk Görüntüler Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.09.2026 - 20:13
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İki yılı aşkın süredir aşklarıyla magazinin en sevilen çiftlerinden olan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'den beklenen haber geldi! Paris'te gelen romantik evlilik teklifinin ardından hazırlıklara başlayan çift, Çeşme'de nikah masasına oturdu. Düğünden gelen ilk görüntülerde çiftin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün aşkı aklaşık iki buçuk yıl önce kameralara yakalanan bir öpücükle ortaya çıkmıştı!

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün aşkı aklaşık iki buçuk yıl önce kameralara yakalanan bir öpücükle ortaya çıkmıştı!

Takvimler 2024'ün Mayıs sonunu gösterirken Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün adı aşk dedikodularına karışmaya başlamıştı. İkilinin birlikte Chaplin oyununu izlemeye gitmesi ilk dikkat çeken detaylardan biri olmuş, “Yeni bir aşk mı doğuyor?” soruları da peşinden gelmişti. Derken Zeynep Bastık, 1 Haziran 2024 sabahı Nişantaşı'nda gazetecilerin karşısına çıktı ve Serkay Tütüncü sorularına temkinli bir cevap verdi. Birbirlerini yeni yeni tanımaya başladıklarını söyleyen Bastık, henüz ortada net bir şey olmadığını ve her şeyin çok yeni olduğunu anlattı. 

Fakat aynı günün akşamında işler biraz hızlandı. Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, Kenan Doğulu'nun İstanbul'daki doğum günü partisinde birlikte eğlenirken bu kez dudak dudağa görüntülendi! Sabah “Birbirimizi tanıyoruz” minvalinde gelen açıklamanın akşamında ortaya çıkan öpüşme görüntüleri haliyle magazin gündeminin ortasına düştü ve çiftin aşkı da böylece belgelenmiş oldu. Birkaç gün sonra Serkay Tütüncü de konuya açıklık getirdi ama o da frene basmaya devam etti. “Acele etmiyoruz, birbirimizi tanıyoruz” diyen Tütüncü, Zeynep'le aslında eskiden beri yakın arkadaş olduklarını ve çok sayıda ortak arkadaşlarının bulunduğunu anlattı. Yani hikayeleri sıfırdan tanışan iki insanın flörtünden ziyade, arkadaşlıktan aşka dönüşen bir ilişkiydi. 

Tabii “tanıma aşaması” pek uzun sürmedi. İkili kısa süre içerisinde ilişkilerini gizlemeyi tamamen bıraktı. Birlikte çıktıkları tatiller, sarmaş dolaş pozları, doğum günü kutlamaları ve birbirlerine söyledikleri romantik sözlerle son iki yıldır magazinin en aşık çiftlerinden biri olarak karşımıza çıktılar. Serkay'ın Zeynep'in doğum gününde paylaştığı “İyi ki doğdun güzelim” notu da ilişkinin artık saklanacak hiçbir tarafı kalmadığının ilanı gibiydi. Aşklarını gözümüzün önünde yaşayan çiftin ilişkisindeki en büyük adım ise 2026'da gelen evlilik teklifi oldu. Serkay Tütüncü, ilişkilerinin ikinci yılını kutlamak için gittikleri Paris'te Zeynep Bastık'a evlenme teklif etti ve aldığı “Evet” cevabıyla düğün hazırlıkları resmen başladı.

Düşünsenize; iki yıl önce aynı gün içinde “Ortada net bir şey yok”tan öpüşme görüntülerine geçen Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, bugün birbirlerine bu kez çok daha resmi bir “Evet” demek için nikah masasındaydı!

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü geçtiğimiz saatlerde Çeşme'de “sonsuza dek evet” dedi! Çiftin nikahından ilk görüntüler de gecikmeden geldi.

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü geçtiğimiz saatlerde Çeşme'de “sonsuza dek evet” dedi! Çiftin nikahından ilk görüntüler de gecikmeden geldi.

İki yıllık aşklarını evlilikle taçlandırmaya karar veren Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, bugün 2 Eylül 2026'da Çeşme'de, aileleri ve yakın dostlarının katıldığı törenle nikah masasına oturdu. 

İlk karelerde Zeynep Bastık'ın gelinlik tercihi de hemen dikkat çekti. Bastık, ince askılı ve korsaj görünümlü üst kısmıyla vücudu saran, tamamı hareketli ve püsküllü dokularla kaplı bir gelinlik tercih etti. Eteğin ön kısmındaki derin yırtmaç modele daha iddialı bir hava katarken, sade duvağı ve kısa bob saçlarıyla görünümünü tamamladı.

Serkay Tütüncü ise baştan aşağı beyaz bir damatlık tercih ederek Zeynep'e eşlik etti. Kruvaze ceketi, beyaz pantolonu ve kravatsız gömleğiyle klasik damatlık görüntüsünden biraz uzaklaşıp Çeşme'deki sahil düğününün havasına uygun, daha rahat bir stile yöneldi.

Yan yana verdikleri ilk pozlarda mutlulukları yüzlerinden okunan çiftin bembeyaz seçimleri ve sahil fonuyla ortaya oldukça sade ama bir o kadar romantik görüntüler çıktı.

Nikahın en tatlı anı ise Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün birbirlerine “Evet” dedikleri dakikalarda yaşandı.

Gözyaşlarını önce Serkay, ardından Zeynep tutamadı! Düğünden gelen görüntüler arasında şüphesiz en çok içimizi eriten de çiftin nikah anı oldu.

Nikah memurunun sorusuyla birlikte duygularına hakim olamayan ilk isim Serkay Tütüncü oldu. Gözleri dolan Tütüncü'nün ağladığını gören Zeynep Bastık da çok geçmeden kendini tutamadı.

Böylece yaklaşık iki yıl önce başlayan, bol bol tatil fotoğrafı, aşk pozu ve romantik paylaşımla takip ettiğimiz Zeynep Bastık-Serkay Tütüncü aşkında yeni bir sayfa resmen açılmış oldu. Biz de Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'ye bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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