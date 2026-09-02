Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü Çeşme'de Evlendi: İlk Görüntüler Geldi!

Takvimler 2024'ün Mayıs sonunu gösterirken Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün adı aşk dedikodularına karışmaya başlamıştı. İkilinin birlikte Chaplin oyununu izlemeye gitmesi ilk dikkat çeken detaylardan biri olmuş, “Yeni bir aşk mı doğuyor?” soruları da peşinden gelmişti. Derken Zeynep Bastık, 1 Haziran 2024 sabahı Nişantaşı'nda gazetecilerin karşısına çıktı ve Serkay Tütüncü sorularına temkinli bir cevap verdi. Birbirlerini yeni yeni tanımaya başladıklarını söyleyen Bastık, henüz ortada net bir şey olmadığını ve her şeyin çok yeni olduğunu anlattı.

Fakat aynı günün akşamında işler biraz hızlandı. Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, Kenan Doğulu'nun İstanbul'daki doğum günü partisinde birlikte eğlenirken bu kez dudak dudağa görüntülendi! Sabah “Birbirimizi tanıyoruz” minvalinde gelen açıklamanın akşamında ortaya çıkan öpüşme görüntüleri haliyle magazin gündeminin ortasına düştü ve çiftin aşkı da böylece belgelenmiş oldu. Birkaç gün sonra Serkay Tütüncü de konuya açıklık getirdi ama o da frene basmaya devam etti. “Acele etmiyoruz, birbirimizi tanıyoruz” diyen Tütüncü, Zeynep'le aslında eskiden beri yakın arkadaş olduklarını ve çok sayıda ortak arkadaşlarının bulunduğunu anlattı. Yani hikayeleri sıfırdan tanışan iki insanın flörtünden ziyade, arkadaşlıktan aşka dönüşen bir ilişkiydi.

Tabii “tanıma aşaması” pek uzun sürmedi. İkili kısa süre içerisinde ilişkilerini gizlemeyi tamamen bıraktı. Birlikte çıktıkları tatiller, sarmaş dolaş pozları, doğum günü kutlamaları ve birbirlerine söyledikleri romantik sözlerle son iki yıldır magazinin en aşık çiftlerinden biri olarak karşımıza çıktılar. Serkay'ın Zeynep'in doğum gününde paylaştığı “İyi ki doğdun güzelim” notu da ilişkinin artık saklanacak hiçbir tarafı kalmadığının ilanı gibiydi. Aşklarını gözümüzün önünde yaşayan çiftin ilişkisindeki en büyük adım ise 2026'da gelen evlilik teklifi oldu. Serkay Tütüncü, ilişkilerinin ikinci yılını kutlamak için gittikleri Paris'te Zeynep Bastık'a evlenme teklif etti ve aldığı “Evet” cevabıyla düğün hazırlıkları resmen başladı.

Düşünsenize; iki yıl önce aynı gün içinde “Ortada net bir şey yok”tan öpüşme görüntülerine geçen Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, bugün birbirlerine bu kez çok daha resmi bir “Evet” demek için nikah masasındaydı!