Net Tarih Verdi: Hayko Cepkin Sahnelere Veda Edeceğini Duyurdu!
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Hayko Cepkin'den hayranlarını şaşırtan bir karar geldi. Yıllardır sahne performanslarıyla adından söz ettiren ünlü müzisyen, bu kez geleceğine dair yaptığı açıklamayla gündeme oturdu. Üstelik kararının hayata geçeceği tarihi de şimdiden verdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Hayko Cepkin, müzik dünyasına adım attığı ilk günden beri yalnızca sesiyle değil, kendine has tarzı ve sahne şovlarıyla da benzerine pek rastlamadığımız isimlerden biri oldu.
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Üstelik Hayko Cepkin'i son yıllarda yalnızca kendi konserlerinde değil, müzikal sahnesinde de izliyoruz. Jekyll & Hyde ile bambaşka bir Hayko dönemi başlamıştı.
Geçtiğimiz saatlerde Hayko Cepkin'den hayranlarının pek de beklemediği bir duyuru geldi. Cepkin, tarih vererek mevcut konser dönemini sonlandıracağını açıkladı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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