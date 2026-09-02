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Net Tarih Verdi: Hayko Cepkin Sahnelere Veda Edeceğini Duyurdu!

Net Tarih Verdi: Hayko Cepkin Sahnelere Veda Edeceğini Duyurdu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.09.2026 - 18:53
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Hayko Cepkin'den hayranlarını şaşırtan bir karar geldi. Yıllardır sahne performanslarıyla adından söz ettiren ünlü müzisyen, bu kez geleceğine dair yaptığı açıklamayla gündeme oturdu. Üstelik kararının hayata geçeceği tarihi de şimdiden verdi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Hayko Cepkin, müzik dünyasına adım attığı ilk günden beri yalnızca sesiyle değil, kendine has tarzı ve sahne şovlarıyla da benzerine pek rastlamadığımız isimlerden biri oldu.

Hayko Cepkin, müzik dünyasına adım attığı ilk günden beri yalnızca sesiyle değil, kendine has tarzı ve sahne şovlarıyla da benzerine pek rastlamadığımız isimlerden biri oldu.

Türkiye'nin en kendine has müzisyenlerinden Hayko Cepkin'le geniş kitlelerin esas tanışması 2005 yılında yayımlanan ilk albümü “Sakin Olmam Lazım” ile oldu.  Sonrası malum... “Sakin Olmam Lazım”ın ardından 2007'de gelen “Tanışma Bitti”, Hayko Cepkin'in müzik dünyasındaki yerini iyice sağlamlaştırdı. Rock ve metalin sert tarafını elektronik ve senfonik dokunuşlarla birleştiren Cepkin, zaman zaman brutal vokale uzanan kendine özgü yorumuyla Türkiye'de oldukça ayrı bir kulvar açtı. Üstelik yalnızca müziğiyle değil; yıllar içinde değişen saçları, makyajları, kostümleri ve her albüm dönemini başka bir dünyaya çeviren görsel diliyle de kendi imzasını yarattı. 

Ama Hayko Cepkin'i Hayko Cepkin yapan şeylerden biri şüphesiz sahnesi oldu. Konserlerini yalnızca mikrofonun başına geçip şarkı söylediği performanslar olmaktan çıkaran Cepkin; teatral anlatımı, kostümleri, ışıkları, dekorları ve yüksek enerjisiyle zaman içinde kendi konser evrenini yarattı. Öyle ki yıllardır Hayko Cepkin konserine gitmek biraz şarkıları canlı dinlemek, biraz tiyatro izlemek, biraz da “Bu adam bu enerjiyi nereden buluyor?” diye sorgulamak demek. 

İşin ironik tarafı ise sahnesiyle bu kadar özdeşleşmiş bir ismin şimdi kariyerinin en şaşırtıcı kararlarından birini yine sahne üzerine vermiş olması...

Üstelik Hayko Cepkin'i son yıllarda yalnızca kendi konserlerinde değil, müzikal sahnesinde de izliyoruz. Jekyll & Hyde ile bambaşka bir Hayko dönemi başlamıştı.

Üstelik Hayko Cepkin'i son yıllarda yalnızca kendi konserlerinde değil, müzikal sahnesinde de izliyoruz. Jekyll & Hyde ile bambaşka bir Hayko dönemi başlamıştı.

Hayko Cepkin'in teatral tarafını yıllardır konserlerinde görüyorduk fakat kendisi son dönemde bu tarafını doğrudan müzikal sahnesine de taşıdı.

Robert Louis Stevenson'ın dünyaca ünlü eserinden uyarlanan Jekyll & Hyde müzikalinde başrolü üstlenen Cepkin, aynı bedende yaşayan birbirinin tamamen zıttı Dr. Jekyll ve Mr. Hyde karakterlerine hayat verdi. Bir tarafta saygın ve kontrollü Dr. Jekyll, diğer tarafta onun karanlık ve kontrolsüz tarafı Mr. Hyde... Hayko Cepkin'in yıllardır müziğinde de kurcalamayı sevdiği karanlık temaları düşününce rolün kendisine ne kadar yakıştığını ayrıca anlatmaya pek gerek yok!

Müzikalin önceki dönemlerinde Hayko Cepkin'e Elçin Sangu eşlik etmişti. Lucy karakterine hayat veren Sangu'nun ardından aynı rolü Öznur Serçeler de üstlendi. 2026 sezonunda ise kadro yenilendi ve Lucy rolü bu kez Pelin Akil'e emanet edildi. Akil'in rol için vokal, koreografi ve kondisyon çalışmaları yaptığı ve bunun oyuncunun ilk müzikal deneyimi olduğu da açıklanmıştı. Yani Hayko Cepkin son yıllarda bir yandan o alıştığımız dev prodüksiyonlu konserlerine devam ederken bir yandan da müzikal ve tiyatro tarafında kendisine yeni bir alan açmaya başlamıştı.

Meğer bu değişim, birazdan duyacağımız kararın da küçük sinyallerinden biriymiş...

Geçtiğimiz saatlerde Hayko Cepkin'den hayranlarının pek de beklemediği bir duyuru geldi. Cepkin, tarih vererek mevcut konser dönemini sonlandıracağını açıkladı!

Hayko Cepkin sosyal medya hesabından yayınladığı videoda 11 Mart 2028 tarihini işaret etti. Bunun rastgele seçilmiş bir tarih olmadığını da hemen söyleyelim: Cepkin o gün 50 yaşına girecek.

Ve 50. yaş günüyle birlikte yıllardır sürdürdüğü mevcut konser düzenine son verecek.  Üstelik bu karar bir gecede alınmış değil. Cepkin, yaklaşık 5-6 yıldır konu üzerine ciddi şekilde düşündüğünü anlatırken, kariyerlerin doğru yerde ve doğru zamanda bırakılması gerektiğine inandığını söyledi. Kendisinin de kariyerinde doğru zamanda doğru kararları alarak, elde ettiği sevgi ve saygınlığı koruyabileceği bir noktada bu değişimi yapmak istediğini anlattı. 

Bu yüzden 11 Mart 2028'e kadar vereceği konserler Hayko Cepkin ve hayranları için biraz daha farklı bir anlam taşıyacak. Cepkin bu dönemi, seyircisiyle en iyi buluştuğu, en çok “kudurduğu” ve birbirlerine en güzel hatıraları bırakacakları son seri konserler olarak görüyor. Peki 11 Mart 2028'den sonra Hayko Cepkin'i bir daha hiçbir yerde göremeyecek miyiz?

Hayır, asıl mesajı tam olarak bu değil.

Cepkin'in vedası müziğe ya da üretmeye değil, yıllardır sürekli geliştirerek bugünkü noktasına getirdiği mevcut konser versiyonuna olacak. Kendi anlatımıyla, bu konser formatının Türkiye standartlarında ulaşabileceği oldukça yüksek bir noktaya geldiğini düşünüyor. Aynı şeyi tekrarlamak yerine çıtayı yeniden yükseltebilmek için de artık “kabuk değiştirmenin” zamanının geldiğine inanıyor.  Dolayısıyla 2028'e kadar konserler devam edecek; müzikal, tiyatro ve farklı projeler de Hayko Cepkin'in hayatında olmaya devam edecek. Sonrasında ise bugün bildiğimiz konser Hayko'sunun yerine nasıl bir Hayko Cepkin göreceğimizi şimdilik bilmiyoruz.

Yıllardır her yeni döneminde görüntüsünden müziğine, sahnesinden konseptine kadar kendini baştan yaratmayı seven bir isimden bahsettiğimizi düşünürsek, “veda” dediği şey belki de aslında yepyeni bir dönemin habercisi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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