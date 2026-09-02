Net Tarih Verdi: Hayko Cepkin Sahnelere Veda Edeceğini Duyurdu!

Türkiye'nin en kendine has müzisyenlerinden Hayko Cepkin'le geniş kitlelerin esas tanışması 2005 yılında yayımlanan ilk albümü “Sakin Olmam Lazım” ile oldu. Sonrası malum... “Sakin Olmam Lazım”ın ardından 2007'de gelen “Tanışma Bitti”, Hayko Cepkin'in müzik dünyasındaki yerini iyice sağlamlaştırdı. Rock ve metalin sert tarafını elektronik ve senfonik dokunuşlarla birleştiren Cepkin, zaman zaman brutal vokale uzanan kendine özgü yorumuyla Türkiye'de oldukça ayrı bir kulvar açtı. Üstelik yalnızca müziğiyle değil; yıllar içinde değişen saçları, makyajları, kostümleri ve her albüm dönemini başka bir dünyaya çeviren görsel diliyle de kendi imzasını yarattı.

Ama Hayko Cepkin'i Hayko Cepkin yapan şeylerden biri şüphesiz sahnesi oldu. Konserlerini yalnızca mikrofonun başına geçip şarkı söylediği performanslar olmaktan çıkaran Cepkin; teatral anlatımı, kostümleri, ışıkları, dekorları ve yüksek enerjisiyle zaman içinde kendi konser evrenini yarattı. Öyle ki yıllardır Hayko Cepkin konserine gitmek biraz şarkıları canlı dinlemek, biraz tiyatro izlemek, biraz da “Bu adam bu enerjiyi nereden buluyor?” diye sorgulamak demek.

İşin ironik tarafı ise sahnesiyle bu kadar özdeşleşmiş bir ismin şimdi kariyerinin en şaşırtıcı kararlarından birini yine sahne üzerine vermiş olması...