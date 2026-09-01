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Dağılacakları Konuşuluyordu: Rapçi Tepki Manifest'in Haklarını Aldığını Açıkladı!

Dağılacakları Konuşuluyordu: Rapçi Tepki Manifest'in Haklarını Aldığını Açıkladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.09.2026 - 21:03
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Manifest cephesinde son günlerde yaşananların ardı arkası kesilmiyor. Tolga Akış'ın tutuklanmasının ardından grubun geleceği merak konusu olurken, İzmir konserindeki gözyaşları da “Manifest dağılıyor mu?” sorularını beraberinde getirmişti. Tüm bu tartışmalar sürerken rapçi Tepki'den grubun geleceğine dair dikkat çeken bir açıklama geldi. Manifest'in haklarını aldığını duyuran Tepki, bu hamlesinin arkasındaki nedeni de ilk kez anlattı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Son günlerde Manifest cephesinde sular bir türlü durulmuyor.

Son günlerde Manifest cephesinde sular bir türlü durulmuyor.

Grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış'ın tutuklanmasıyla başlayan süreç, doğal olarak gözleri grubun geleceğine çevirmişti. Türkiye'nin son dönemde en hızlı yükselen müzik gruplarından biri olan Manifest'in arkasındaki isim Tolga Akış, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. 

Akış hakkında “müstehcenlik”, “uyuşturucu madde kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları kapsamında soruşturma yürütülürken Akış'ın savcılık ifadesinin ardından “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmiş ve 28 Ağustos'ta tutuklanmıştı. 

Manifest'in yalnızca menajeri değil, aynı zamanda grubun kurucusu ve yapımcısı olan Akış'ın tutuklanması elbette grubun geleceğine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay'dan oluşan Manifest'in konserlerinin devam edip etmeyeceği, grubun yönetiminin nasıl sürdürüleceği ve planlanan projelerin akıbeti merak konusu oldu. 

Özellikle tutuklama kararının Manifest'in üç günlük İzmir konser serisinin hemen öncesine denk gelmesi, “Konserler iptal mi olacak?” sorusunu da beraberinde getirmişti. Ancak grup tüm yaşananlara rağmen programını bozmadı ve İzmir'de sahneye çıktı. 

Derken konserlerin sonunda yaşananlar, zaten diken üstünde bekleyen Manifest hayranlarının kafasını iyice karıştırdı.

Manifest kızlarının İzmir'deki son gecede gözyaşlarına boğulması “Manifest dağılıyor mu?” iddialarını alevlendirdi.

Manifest kızlarının İzmir'deki son gecede gözyaşlarına boğulması “Manifest dağılıyor mu?” iddialarını alevlendirdi.

Tolga Akış'ın tutuklanmasının ardından sahneye çıkan Manifest üyeleri, İzmir Kültürpark'taki konser serisinin finalinde oldukça duygusal anlar yaşadı. Yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı belirtilen gecenin sonunda kızlar gözyaşlarını tutamadı ve dinleyicilerine ağlayarak veda etti. 

Tabii zamanlama böyle olunca sosyal medyada da senaryolar havada uçuşmaya başladı. Birkaç gün önce grubun kurucusu tutuklanmış, Manifest'in bundan sonra nasıl yoluna devam edeceği belirsizleşmiş, hemen ardından altı üye sahnede birbirine sarılıp gözyaşlarına boğulmuştu. Hal böyle olunca görüntüler birçok kişi tarafından sıradan bir konser finalinden çok daha farklı yorumlandı.

“Manifest'in son konseri mi?”, “Grup dağılıyor mu?”, “Kızlar neden böyle ağladı?” soruları kısa sürede gündeme oturdu. Hatta konserlere ara verileceği ve grubun dağılabileceği yönünde iddialar dahi ortaya atıldı. Ancak Manifest cephesinden grubun dağıldığına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. İzmir'in turnenin son durağı olması ve üyelerin bir süre global çalışmaları kapsamında yurt dışında bulunacaklarına yönelik bilgiler de bu duygusal vedanın arkasında olabilecek başka nedenler arasında gösterildi. 

Tam da “Peki şimdi Manifest'e ne olacak?” sorusu iyiden iyiye büyümüşken, bu kez rapçi Tepki'den oldukça dikkat çekici bir açıklama geldi.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Rapçi Tepki, Manifest'in haklarını satın aldığını açıkladı! Fakat işin arkasından tahmin edilenden biraz daha farklı bir hikaye çıktı.

Rap dünyasının tanınan isimlerinden Tepki, yani Kerem Gülsoy, katıldığı bir yayında Manifest'in haklarını aldığını açıkladı. İlk duyulduğunda “Manifest artık Tepki'nin mi oldu?” dedirtecek bu gelişmenin arkasındaki nedeni de kendisi anlattı. Tepki'nin sözlerine göre bu hamlenin amacı Manifest'i sahiplenmek ya da Tolga Akış'ın yokluğundan ticari bir kazanç elde etmek değil. Tam tersine, Akış'a olan yakınlığı nedeniyle hakların başka birinin eline geçmesini istemediğini söyledi.

Tepki açıklamasında, “Tolga'yı sevdiğim için Manifest'in haklarını aldım. Kimse almasın diye. Tolga aramıza geri döner dönmez teslim edeceğim. Parasını almasam da sıkıntı değil” ifadelerini kullandı. Yani Tepki'nin anlattığına bakılırsa Manifest'in haklarının el değiştirmesi kalıcı bir “yeni patron” hikayesinden ziyade, Tolga Akış'ın olmadığı dönemde hakları korumak amacıyla yapılmış geçici bir hamle. 

Bir süredir grubun geleceği hakkında konuşulanları düşününce açıklamanın en dikkat çekici taraflarından biri de Tepki'nin “Manifest'in ilerleyişinden mutluyum” sözleri oldu. Üstüne grubun yeni dönemdeki ilk konserinin Antalya Jolly Joker'de gerçekleşeceğinin açıklanması da eklenince, en azından şimdilik “Manifest dağılıyor” senaryosunun karşısına oldukça güçlü bir gelişme çıkmış oldu.

Bakalım Manifest'in bundan sonraki yolculuğu nasıl şekillenecek...

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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