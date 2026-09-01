Dağılacakları Konuşuluyordu: Rapçi Tepki Manifest'in Haklarını Aldığını Açıkladı!

Grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış'ın tutuklanmasıyla başlayan süreç, doğal olarak gözleri grubun geleceğine çevirmişti. Türkiye'nin son dönemde en hızlı yükselen müzik gruplarından biri olan Manifest'in arkasındaki isim Tolga Akış, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Akış hakkında “müstehcenlik”, “uyuşturucu madde kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları kapsamında soruşturma yürütülürken Akış'ın savcılık ifadesinin ardından “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmiş ve 28 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

Manifest'in yalnızca menajeri değil, aynı zamanda grubun kurucusu ve yapımcısı olan Akış'ın tutuklanması elbette grubun geleceğine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay'dan oluşan Manifest'in konserlerinin devam edip etmeyeceği, grubun yönetiminin nasıl sürdürüleceği ve planlanan projelerin akıbeti merak konusu oldu.

Özellikle tutuklama kararının Manifest'in üç günlük İzmir konser serisinin hemen öncesine denk gelmesi, “Konserler iptal mi olacak?” sorusunu da beraberinde getirmişti. Ancak grup tüm yaşananlara rağmen programını bozmadı ve İzmir'de sahneye çıktı.

Derken konserlerin sonunda yaşananlar, zaten diken üstünde bekleyen Manifest hayranlarının kafasını iyice karıştırdı.