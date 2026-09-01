Dağılacakları Konuşuluyordu: Rapçi Tepki Manifest'in Haklarını Aldığını Açıkladı!
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Manifest cephesinde son günlerde yaşananların ardı arkası kesilmiyor. Tolga Akış'ın tutuklanmasının ardından grubun geleceği merak konusu olurken, İzmir konserindeki gözyaşları da “Manifest dağılıyor mu?” sorularını beraberinde getirmişti. Tüm bu tartışmalar sürerken rapçi Tepki'den grubun geleceğine dair dikkat çeken bir açıklama geldi. Manifest'in haklarını aldığını duyuran Tepki, bu hamlesinin arkasındaki nedeni de ilk kez anlattı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Son günlerde Manifest cephesinde sular bir türlü durulmuyor.
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Manifest kızlarının İzmir'deki son gecede gözyaşlarına boğulması “Manifest dağılıyor mu?” iddialarını alevlendirdi.
Rapçi Tepki, Manifest'in haklarını satın aldığını açıkladı! Fakat işin arkasından tahmin edilenden biraz daha farklı bir hikaye çıktı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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