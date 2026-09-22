Yeni Resmi Tatil Geliyor: Nevruz Teklifi Ekim'de Meclis'e Sunulacak, Tatil 16,5 Güne Çıkacak

Şu anda yürürlükte olan mevzuata göre Türkiye'de yılbaşı, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve bir buçuk gün sayılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sabit tarihli resmi tatiller arasında yer alıyor. Bunlara her yıl tarihi değişen 3,5 günlük Ramazan Bayramı ile 4,5 günlük Kurban Bayramı da eklendiğinde toplam resmi izin süresi 15,5 günü buluyor.

Nevruz'un listeye eklenmesiyle bu süre 16,5 güne çıkacak ve yeni uygulamanın ilk kez hayata geçeceği tarih 21 Mart 2027 olarak planlanıyor. Düzenleme, aynı zamanda Türk dünyasının ortak kutladığı bir bayramı resmi statüye kavuşturmuş olacak.