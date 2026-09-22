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Yeni Resmi Tatil Geliyor: Nevruz Teklifi Ekim'de Meclis'e Sunulacak, Tatil 16,5 Güne Çıkacak

Yeni Resmi Tatil Geliyor: Nevruz Teklifi Ekim'de Meclis'e Sunulacak, Tatil 16,5 Güne Çıkacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.09.2026 - 19:22
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Türkiye'nin resmi tatil takvimine yeni bir gün daha eklenmek üzere. AKP tarafından hazırlanan ve 21 Mart tarihini resmi tatil ilan etmeyi öngören kanun teklifi, TBMM'nin yeni yasama yılına başlayacağı ekim ayında Meclis'e sunulacak. Teklifin yasalaşması halinde toplam resmi tatil süresi 15,5 günden 16,5 güne çıkacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yıl verdiği talimatla başlayan süreç, taslağın tamamlanmasıyla son aşamaya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yıl verdiği talimatla başlayan süreç, taslağın tamamlanmasıyla son aşamaya geldi.

Baharın müjdecisi Nevruz'un resmi tatil takvimine alınması yönündeki çalışmalar, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti kurmaylarına verdiği talimatla hız kazandı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, nisan ayında yaptığı açıklamada taslak metin üzerindeki çalışmaların son aşamaya geldiğini duyurmuştu.

Teklif kabul edilirse mevcut kanuna onuncu bir resmi tatil günü daha eklenmiş olacak.

Teklif kabul edilirse mevcut kanuna onuncu bir resmi tatil günü daha eklenmiş olacak.

Şu anda yürürlükte olan mevzuata göre Türkiye'de yılbaşı, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve bir buçuk gün sayılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sabit tarihli resmi tatiller arasında yer alıyor. Bunlara her yıl tarihi değişen 3,5 günlük Ramazan Bayramı ile 4,5 günlük Kurban Bayramı da eklendiğinde toplam resmi izin süresi 15,5 günü buluyor.

Nevruz'un listeye eklenmesiyle bu süre 16,5 güne çıkacak ve yeni uygulamanın ilk kez hayata geçeceği tarih 21 Mart 2027 olarak planlanıyor. Düzenleme, aynı zamanda Türk dünyasının ortak kutladığı bir bayramı resmi statüye kavuşturmuş olacak.

Teklifin TBMM'ye sunulması, Meclis'in yoğun haziran gündemi yüzünden sonbahara ertelendi.

Teklifin TBMM'ye sunulması, Meclis'in yoğun haziran gündemi yüzünden sonbahara ertelendi.

Taslak metin nisan ayında tamamlanmış olmasına rağmen, temmuz ayında başlayan meclis tatili öncesindeki haziran gündeminin oldukça yoğun geçmesi teklifin bu döneme yetişmesini engelledi. Milletvekilleri haziran ayını 12. Yargı Paketi, öğrenci affı ve aile destek sistemleri gibi öncelikli başlıklara ayırdı.

Bu yoğunluk nedeniyle Nevruz teklifi, TBMM'nin ekim ayında açılacak yeni yasama döneminin ilk maddeleri arasında yer alacak.

Kanun teklifi TBMM'den geçerse 21 Mart 2027'de ilk kez resmi tatil olarak kutlanacak.

Kanun teklifi TBMM'den geçerse 21 Mart 2027'de ilk kez resmi tatil olarak kutlanacak.

Ekim ayında Meclis gündemine gelecek teklifin genel kuruldan geçmesi bekleniyor. Onay çıkması halinde milyonlarca çalışan ve öğrenci, 2027 yılından itibaren 21 Mart'ta ek bir resmi tatil gününe kavuşmuş olacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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