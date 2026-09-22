Yeni Resmi Tatil Geliyor: Nevruz Teklifi Ekim'de Meclis'e Sunulacak, Tatil 16,5 Güne Çıkacak
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Türkiye'nin resmi tatil takvimine yeni bir gün daha eklenmek üzere. AKP tarafından hazırlanan ve 21 Mart tarihini resmi tatil ilan etmeyi öngören kanun teklifi, TBMM'nin yeni yasama yılına başlayacağı ekim ayında Meclis'e sunulacak. Teklifin yasalaşması halinde toplam resmi tatil süresi 15,5 günden 16,5 güne çıkacak.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yıl verdiği talimatla başlayan süreç, taslağın tamamlanmasıyla son aşamaya geldi.
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Teklif kabul edilirse mevcut kanuna onuncu bir resmi tatil günü daha eklenmiş olacak.
Teklifin TBMM'ye sunulması, Meclis'in yoğun haziran gündemi yüzünden sonbahara ertelendi.
Kanun teklifi TBMM'den geçerse 21 Mart 2027'de ilk kez resmi tatil olarak kutlanacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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