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Ünlü Gömlek Markası Tudors'tan Tüm Müşterilere SMS: Verileriniz Etkilenmiş Olabilir!

Ünlü Gömlek Markası Tudors'tan Tüm Müşterilere SMS: Verileriniz Etkilenmiş Olabilir!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.09.2026 - 19:54
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Türkiye'nin en büyük gömlek markalarından Tudors, tüm müşterilerine aynı anda SMS ve e-posta göndererek bir veri güvenliği uyarısı yaptı. Şirket, sorunun kendi sistemlerinden değil, e-ticaret altyapısı hizmeti aldığı tedarikçi firmanın sunucularında yaşanan bir güvenlik açığından kaynaklandığını açıkladı. Bazı müşteri kayıtlarının bu açıktan etkilenmiş olabileceği belirtilen mesajda, sürecin yakından takip edildiği ifade edildi.

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Müşterilere gönderilen mesajda 'Bazı Kayıtlarınız Etkilenmiş Olabilir' uyarısı yer aldı.

Müşterilere gönderilen mesajda 'Bazı Kayıtlarınız Etkilenmiş Olabilir' uyarısı yer aldı.

Tudors'un müşterilerine ilettiği bildirimde, 'E-ticaret altyapısı hizmeti alınan tedarikçi firmanın sistemlerinde bir güvenlik olayı tespit edilmiş olup, bazı müşteri kayıtlarımızın bu durumdan etkilenmiş olabileceği tarafımıza bildirilmiştir' ifadelerine yer verildi.

Markanın açıklamasında, sorunun kendi sunucularından değil, e-ticaret altyapısını sağlayan üçüncü taraf tedarikçiden kaynaklandığı özellikle vurgulandı. Hangi tür müşteri verisinin veya kaç kişinin etkilendiğine dair somut bir rakam paylaşılmadı.

Tudors, gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını ve sürecin yakından takip edildiğini belirterek, yeni bir gelişme olması halinde müşterilerin bilgilendirileceğini duyurdu. Konu hakkında soru ve talepler için müşterilerin kvkk@tudors.com adresine ulaşabileceği bildirildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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