Ünlü Gömlek Markası Tudors'tan Tüm Müşterilere SMS: Verileriniz Etkilenmiş Olabilir!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türkiye'nin en büyük gömlek markalarından Tudors, tüm müşterilerine aynı anda SMS ve e-posta göndererek bir veri güvenliği uyarısı yaptı. Şirket, sorunun kendi sistemlerinden değil, e-ticaret altyapısı hizmeti aldığı tedarikçi firmanın sunucularında yaşanan bir güvenlik açığından kaynaklandığını açıkladı. Bazı müşteri kayıtlarının bu açıktan etkilenmiş olabileceği belirtilen mesajda, sürecin yakından takip edildiği ifade edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müşterilere gönderilen mesajda 'Bazı Kayıtlarınız Etkilenmiş Olabilir' uyarısı yer aldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın