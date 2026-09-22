Ünlü Gömlek Markası Tudors'tan Tüm Müşterilere SMS: Verileriniz Etkilenmiş Olabilir!

Tudors'un müşterilerine ilettiği bildirimde, 'E-ticaret altyapısı hizmeti alınan tedarikçi firmanın sistemlerinde bir güvenlik olayı tespit edilmiş olup, bazı müşteri kayıtlarımızın bu durumdan etkilenmiş olabileceği tarafımıza bildirilmiştir' ifadelerine yer verildi.

Markanın açıklamasında, sorunun kendi sunucularından değil, e-ticaret altyapısını sağlayan üçüncü taraf tedarikçiden kaynaklandığı özellikle vurgulandı. Hangi tür müşteri verisinin veya kaç kişinin etkilendiğine dair somut bir rakam paylaşılmadı.

Tudors, gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını ve sürecin yakından takip edildiğini belirterek, yeni bir gelişme olması halinde müşterilerin bilgilendirileceğini duyurdu. Konu hakkında soru ve talepler için müşterilerin kvkk@tudors.com adresine ulaşabileceği bildirildi.