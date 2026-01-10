Instagram'da Milyonlarca Hesabın Etkilendiği Bir Veri Sızıntısı Yaşandı

İletişim bilgileri ele geçirilen kullanıcıların, şifre sıfırlama ya da kimlik doğrulama talebi içeren ve ilk bakışta gerçek gibi görünen e-posta veya mesajlar alabileceği belirtiliyor. Malwarebytes, bazı etkilenen kullanıcıların Instagram’dan şifre sıfırlama bildirimleri aldığını, ancak bu bildirimlerin normal süreçlerin bir parçası olabileceği gibi kötü niyetli kişilerce yürütülen bir suistimal girişimi de olabileceği uyarısında bulundu.