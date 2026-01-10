Instagram'da Milyonlarca Hesabın Etkilendiği Bir Veri Sızıntısı Yaşandı
Siber güvenlik firması Malwarebytes, Instagram’da yaklaşık 17,5 milyon hesaba ait kullanıcı adı, e-posta ve telefon numarası gibi bilgilerin ele geçirilerek hacker forumlarında dolaşıma sokulduğunu duyurdu. Meta henüz iddiayı doğrulamazken, uzmanlar bu verilerin şifre sıfırlama yöntemleriyle hesaplara erişim için kötüye kullanılabileceği konusunda uyarıyor.
Sızıntıyı siber güvenlik şirketi duyurdu.
Bu sızıntıda hangi ihlaller yaşandı?
Verisi çalınan hesaplara şifre sıfırlama bildirimi gitti.
Meta, sızıntıya dair iddiaları doğrulamadı.
