Afrika Kupası'nda Victor Osimhen Attığı Şık Golle Takımını Üst Tura Taşıdı
Dört takımın yer aldığı Süper Kupa organizasyonunun finalinde, yarı finalde Trabzonspor’u 4-1’le geçen Galatasaray ile Samsunspor’u eleyen Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki karşılaşmada goller iki yarıya da yayıldı. Yeni transfer Guendouzi’nin açılış golü ve Oosterwolde’nin şık vuruşuyla Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrılarak kupayı kazandı.
Galatasaray adına en önemli eksik şüphesiz Osimhen'di. Yıldız oyuncu Galatasaray'ın finalde mağlup olduğu dakikalarda Afrika Kupası'nda nijerya'yı sırtlıyordu. Attığı golle Osimhen geceye damga vurdu.
Osimhen attığı golle turnuvada geceye damga vurdu.
Osimhen takımını üst tura taşıdı.
