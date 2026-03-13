Tokat’ta Meydana Gelen Şiddetli Deprem Sonrası Deprem Uzmanı Ahmet Ercan’dan Önemli Uyarı
Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 03.35'te 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok şehirde de hissedilen şiddetli depremin ardından il genelinde okullar tatil edildi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla depremle ilgili o bölgeyi uyararak 'Bu bölge her zaman için M6,4 ile M7,0 arasında deprem üretebilir. Bu deprem eğer ana deprem ise ardından gelebilecek en büyük deprem M 4,5 dolayında olup artçı depremler 3 ile dört hafta sürebilir. Eğer bu deprem bir Öncü deprem ise ana deprem büyüklüğü M6,4, ötesi M7,0’a dek ulaşabilir' dedi.
AFAD verilerine göre saat 03.35'te merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Tokat’ta yaşanan deprem sonrasında sosyal medya hesabından uyarı yaptı. Ahmet Ercan’ın detaylı açıklaması şu şekilde:
