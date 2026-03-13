onedio
Tokat’ta Meydana Gelen Şiddetli Deprem Sonrası Deprem Uzmanı Ahmet Ercan’dan Önemli Uyarı

13.03.2026 - 07:40

Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 03.35'te 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok şehirde de hissedilen şiddetli depremin ardından il genelinde okullar tatil edildi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla depremle ilgili o bölgeyi uyararak 'Bu bölge her zaman için M6,4 ile M7,0 arasında deprem üretebilir. Bu deprem eğer ana deprem ise ardından gelebilecek en büyük deprem M 4,5 dolayında olup artçı depremler 3 ile dört hafta sürebilir. Eğer bu deprem bir Öncü deprem ise ana deprem büyüklüğü M6,4, ötesi M7,0’a dek ulaşabilir' dedi.

AFAD verilerine göre saat 03.35'te merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem Tokat ve çevre illerden hissedildi. Paniğe neden olan depremde insanlar sokaklar döküldü. Tedbir amaçlı öğrenci yurtları tahliye edildi. Sivas'ta da hissedilen depremde Kredi Yurtlar Kurumu (YKY) öğrenci yurtlarındaki öğrenciler yatakhanelerini boşaltarak dışarı çıktı. İlk belirlemelere göre depremden kaynaklı yıkım, can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.

Deprem sonrası Tokat Valiliği’nden yapılan açıklamada; 'Niksar merkezli meydana gelen ve civar illerimizde de hissedilen 5.5 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem sonrası an itibariyle olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Gelişmeler ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Allah milletimizi, memleketimizi her türlü afetten korusun' ifadelerine yer verildi. Öte yandan Niksar ve Erbaa Kaymakamlıkları, ilçe genelinde eğitime bir (1) gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Tokat’ta yaşanan deprem sonrasında sosyal medya hesabından uyarı yaptı. Ahmet Ercan’ın detaylı açıklaması şu şekilde:

“Saat 3:35’te Tokat Erbaa’da M5,5 büyüklüğünde bir deprem 6,5 km odak derinliğinde gerçekleşmiştir. 

Deprem Kuzey Anadolu kırık kuşağı üzerinde oluşmuştur. Bu bölgedeki yıkım eşik değeri 5,9  ile 6,0 arasında değişmektedir. 

Deprem eşik değerden küçük olması nedeniyle yığma taş yapılar dışında yıkıcı, öldürücü olmayacağı kanısındayım. 

Burada son görülen büyük deprem 1942 M7,0’dır. Bu bölge her zaman için M6,4 ile M7,0 arasında deprem üretebilir. 

Bu deprem eğer ana deprem ise ardından gelebilecek en büyük deprem M 4,5 dolayında olup artçı depremler 3 ile dört hafta sürebilir. 

Eğer bu deprem bir Öncü deprem ise ana deprem büyüklüğü M6,4, ötesi M7,0’a dek ulaşabilir. 

Depremin sığ olması nedeniyle Samsun, Ordu, Giresun, Sivas, Erzincan, Amasya, Merzifon’da duyulmuş olması beklenen bir durumdur.  Tokatta; Erbaa Niksar, Reşadiye arası deprem bakımından oldukça gergindir. 

Bu gerginlik komşu illerde Ordu-Mesudiye, Sivas- Suşehri, Koyulhisar, Akıncılar Gökova, Erzincan Refahiye Erzincan Üzümlü, Tercan’a doğru uzanırken,  batıda da Amasya Merzifon, Dodurga,

 Oğuzlar, Ladik, Havza, Çankırı’ya doğru uzanan alan gergindir. 

Depremden korunmanın tek yolu sağlam yerde sağlam yapıdır. Bu konuda TOKİ oldukça başarılıdır. Özellikle dar gelirli Yurttaşlarımızın TOKİ konutlarına göçmelerini öneririm. 

Türkiye’de yıkılmaz yapılar için mutlaka her yapı için: yer-yapı güvenlik belgesi istenmeli ve tapuya işletilmelidir. 

Türkiye her beş ile altı yılda bir yıkıcı deprem görür. 6 Şubat 2023 yılından beri Türkiye yıkıcı deprem görmemiştir. Türkiye’nin yıkıcılık eşik değeri ortalama M6,4’den sonra başlar.

Deprem Tanrı’ya yakarmalarla bitmez, bilimsel, ekonomik, önlemler ve uygulamalarla deprem dokuncalarını en aza indirebiliriz. Tıpkı Japonya ve Amerika’da olduğu gibi

Türkiye’de bir kişinin depremden ölmesinin Türkiye Cumhuriyeti’ne maliyeti 1.250.000 $ ile 2.300.000 $’a mal olduğu unutulmasın.

Anadolu’da depremler on milyonlarca yıldır olmaktadır, olmayı da sürdürecektir.

Türkiye nasıl savunma sanayinde başarılı işler yapıyorsa, deprem sanayisinde kurup yapıları ve yaşamları kurtarırken teknolojik ürünleri de yurt dışına satmalıdır.

Tokat’a geçmiş olsun.”

