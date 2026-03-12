Süper Lig'de Bu Hafta 22 Yıl Sonra Bir İlk Yaşanacak

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak Göztepe - Corendon Alanyaspor maçında Asen Albayrak, orta hakem olarak görev alacak. Böylece 22 yıl aradan sonra Süper Lig’de bir kadın hakem yeniden orta hakem olarak sahaya çıkmış olacak.

Daha önce Lale Orta da Süper Lig’de dört maçta orta hakemlik yapmış ve FIFA kokartı alan ilk Türk kadın hakem unvanını kazanmıştı.