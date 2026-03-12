onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Süper Lig'de Bu Hafta 22 Yıl Sonra Bir İlk Yaşanacak

Süper Lig'de Bu Hafta 22 Yıl Sonra Bir İlk Yaşanacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.03.2026 - 00:36

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak Göztepe - Corendon Alanyaspor maçında Asen Albayrak, orta hakem olarak görev alacak. Böylece 22 yıl aradan sonra Süper Lig’de bir kadın hakem yeniden orta hakem olarak sahaya çıkmış olacak.

Daha önce Lale Orta da Süper Lig’de dört maçta orta hakemlik yapmış ve FIFA kokartı alan ilk Türk kadın hakem unvanını kazanmıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Haftanın hakemleri açıklandı, bir de sürpriz var.

Haftanın hakemleri açıklandı, bir de sürpriz var.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 7 karşılaşmada görev alacak hakemler şöyle:

14 Mart Cumartesi:

13.30 Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor: Cihan Aydın

20.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor: Asen Albayrak

20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Batuhan Kolak

20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Çağdaş Altay

15 Mart Pazar:

16.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor: Ali Yılmaz

20.00 Samsunspor-Zecorner Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş: Yasin Kol

Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Daha önce Lale Orta vardı.

Daha önce Lale Orta vardı.

Daha önce Lale Orta, Süper Lig’de dört maçta orta hakem olarak görev yapmış ve FIFA kokartı alan ilk Türk kadın hakem unvanını kazanmıştı. Orta hakem olarak yönettiği maçlar şunlardı:

  • 29 Mayıs 1999: Sakaryaspor - Ankaragücü (4-0)

  • 5 Mayıs 2001: Adanaspor - Erzurumspor (3-3)

  • 31 Mayıs 2003: Kocaelispor - Adanaspor (1-2)

  • 8 Mayıs 2004: Elazığspor - Gaziantepspor (1-2)

2004’teki Elazığspor - Gaziantepspor maçının ardından Süper Lig’de uzun süre kadın orta hakem görev almadı. Asen Albayrak’ın Göztepe - Corendon Alanyaspor maçında orta hakem olarak görev yapması, 22 yıl sonra gerçekleşen tarihi bir gelişme olarak kayıtlara geçecek.

22 yıl sonra yeniden...

22 yıl sonra yeniden...

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Göztepe ile Corendon Alanyaspor arasında oynanacak maçta Asen Albayrak, orta hakem olarak görev yapacak. Bu atama, 22 yıl aradan sonra Süper Lig’de bir kadın hakemin orta hakem olarak sahaya çıkmasını sağlayacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın