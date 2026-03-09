Bielsa, Açıkladığı 35 Kişilik Uruguay Kadrosuna Torreira'yı Dahil Etmedi

Dünya Kupası’nda yeniden forma giymenin en büyük hayallerinden biri olduğunu sık sık dile getiren 30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.

Bielsa ile kişisel bir sorunu olmadığını özellikle vurgulayan Torreira, geçmişte sosyal medyada yaptığı ve yanlış anlaşıldığını düşündüğü bir paylaşım nedeniyle milli takım kapısının kapanmış olabileceğini belirterek, 'Milli takıma dönmek istiyorum. Eğer ortada bir yanlış anlaşılma varsa, gerekirse özür dilemeye hazırım' ifadelerini kullanmış ve Arjantinli teknik adama açık bir mesaj göndermişti.