Bielsa, Açıkladığı 35 Kişilik Uruguay Kadrosuna Torreira'yı Dahil Etmedi
Galatasaray’ın orta sahadaki önemli isimlerinden Lucas Torreira, Uruguay Milli Takımı’nda bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı. Kısa süre önce teknik direktör Marcelo Bielsa’ya yönelik yanlış anlaşılan sosyal medya paylaşımları için “Gerekirse özür dilerim” diyerek uzlaşma mesajı veren 30 yaşındaki futbolcu, geniş aday kadroya yine alınmadı. Bielsa’nın açıkladığı 35 kişilik listede Torreira yer almazken, Galatasaray’ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera kadroya dahil edildi.
Torreira'nın Bielsa'dan beklediği haber yine gelmedi.
"Gerekirse özür dilerim" demişti ama fayda etmedi.
35 kişi var o yok!
