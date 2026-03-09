onedio
Bielsa, Açıkladığı 35 Kişilik Uruguay Kadrosuna Torreira'yı Dahil Etmedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.03.2026 - 22:43

Galatasaray’ın orta sahadaki önemli isimlerinden Lucas Torreira, Uruguay Milli Takımı’nda bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı. Kısa süre önce teknik direktör Marcelo Bielsa’ya yönelik yanlış anlaşılan sosyal medya paylaşımları için “Gerekirse özür dilerim” diyerek uzlaşma mesajı veren 30 yaşındaki futbolcu, geniş aday kadroya yine alınmadı. Bielsa’nın açıkladığı 35 kişilik listede Torreira yer almazken, Galatasaray’ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera kadroya dahil edildi.

Torreira'nın Bielsa'dan beklediği haber yine gelmedi.

Trendyol Süper Lig’de ve Avrupa’da Galatasaray formasıyla etkileyici bir sezon geçiren Lucas Torreira, kulüp kariyerindeki yükselişi milli takıma yansıtamıyor. Uruguaylı orta saha oyuncusu, teknik direktör Marcelo Bielsa ile arasındaki sorunları çözmeye çalışsa da beklediği haberi yine alamadı.

"Gerekirse özür dilerim" demişti ama fayda etmedi.

Dünya Kupası’nda yeniden forma giymenin en büyük hayallerinden biri olduğunu sık sık dile getiren 30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.

Bielsa ile kişisel bir sorunu olmadığını özellikle vurgulayan Torreira, geçmişte sosyal medyada yaptığı ve yanlış anlaşıldığını düşündüğü bir paylaşım nedeniyle milli takım kapısının kapanmış olabileceğini belirterek, 'Milli takıma dönmek istiyorum. Eğer ortada bir yanlış anlaşılma varsa, gerekirse özür dilemeye hazırım' ifadelerini kullanmış ve Arjantinli teknik adama açık bir mesaj göndermişti.

35 kişi var o yok!

Torreira’nın uzlaşma mesajı ve özür çağrısı, Marcelo Bielsa’nın kararını değiştirmeye yetmedi. Uruguay Milli Takımı’nın İngiltere ve Cezayir ile oynayacağı hazırlık maçları için açıklanan 35 kişilik geniş aday kadroda Lucas Torreira’ya yine yer verilmedi.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
