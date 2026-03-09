onedio
Show TV'nin Reytinglerde Çöküşünden Onur Alp'in Türkiye Açıklamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
09.03.2026 - 23:54

9 Mart Pazartesi günü televizyon dünyasının gündemi yine yoğundu. Gün boyunca ekranlara gelen programlar ve diziler kadar kulislerden gelen haberler de dikkat çekti. Yeni bölümlerin ardından reyting sonuçları merakla konuşulurken, dizilerin setlerinden paylaşılan görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Kamera arkasında yaşanan gelişmeler ve oyuncularla ilgili bilgiler izleyicilerin ilgisini çekti. Oyuncu kadrolarındaki değişimler de yine gündemdeki yerini aldı. 9 Mart Pazartesi günü televizyon dünyasında öne çıkan başlıkları sizler için bir araya getirdik.

1. Akasya Durağı'nın yeniden başlayacağı iddialarına en net yanıt geldi.

Dizinin önceki sezonlarını kaleme alan senarist Resul Ertaş iddialara yanıt verdi. Ertaş'ın cevabı gündem oldu.

Detaylar:

2. Kızılcık Şerbeti'ndeki düşüş Show TV'yi etkiledi.

Geçtiğimiz sezonlarda haftanın zirvesinde yer alan Show TV düşüşe geçti. Reytinglerde sonuncu oldu.

Detaylar:

3. Yüzündeki dövmeyle gündem olan Nazan Ünal yeni mesleğiyle şaşırttı.

Dolandırıldığı iddialarıyla canlı yayına çıkan Nazan Ünal bir ajansla anlaştı. Ünal'ın yeni mesleği ortaya çıktı.

Detaylar:

4. Survivor'dan elenen Onur Alp'ten ilk paylaşım geldi.

Bir video yayınlayan Onur Alp'in sözleri gündem oldu. Onur Alp, Türkiye'ye dönemeyeceğini açıkladı.

Detaylar:

5. Bahar Şahin, oyunculuğuyla göz doldurdu.

Aynı Yağmur Altında dizisiyle ekrana dönen Bahar Şahin oyunculuğuyla bir kez daha gündem oldu. Ünlü oyuncuya övgü yağdı.

Detaylar:

6. Taşacak Bu Deniz ekibi TRT World'e röportaj verdi.

Dizide Fadime karakterine hayat veren Zeynep Atılgan'ın İngilizcesi gündem oldu.

Detaylar:

7. 2-8 Mart haftasının en çok izlenen dizileri belli oldu.

Bir hafta boyunca televizyon ekranlarında izlenen dizilerde zirvedekiler belli oldu. Bakalım listede hangi diziler yer almış?

Detaylar:

8. 8 Mart Pazar gününün reyting sonuçları belli oldu.

Aynı Yağmur Altında ve Teşkilat dizilerinin yayınlandığı gece Doktor Başka Hayatta dizisi de yayın hayatına başladı. Reytingleri merak edildi.

Detaylar:

9. Ceren Karakoç, eski rol arkadaşını tebrik etti.

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu'nun yeni dizisi Doktor Başka Hayatta yayın hayatına başladı. Ceren Karakoç eski rol arkadaşını tebrik etti.

Detaylar:

10. Yayına başlayan Doktor Başka Hayatta'nın ilk bölümü çok konuşuldu.

Sıla Türkoğlu ve İbrahim Çelikkol'un başrollerini paylaştığı Doktor Başka Hayatta dizisinin ilk bölümüne sosyal medyada yorum yağdı. O yorumları sizler için derledik.

Detaylar:

