Show TV'nin Reytinglerde Çöküşünden Onur Alp'in Türkiye Açıklamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
9 Mart Pazartesi günü televizyon dünyasının gündemi yine yoğundu. Gün boyunca ekranlara gelen programlar ve diziler kadar kulislerden gelen haberler de dikkat çekti. Yeni bölümlerin ardından reyting sonuçları merakla konuşulurken, dizilerin setlerinden paylaşılan görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Kamera arkasında yaşanan gelişmeler ve oyuncularla ilgili bilgiler izleyicilerin ilgisini çekti. Oyuncu kadrolarındaki değişimler de yine gündemdeki yerini aldı. 9 Mart Pazartesi günü televizyon dünyasında öne çıkan başlıkları sizler için bir araya getirdik.
1. Akasya Durağı'nın yeniden başlayacağı iddialarına en net yanıt geldi.
2. Kızılcık Şerbeti'ndeki düşüş Show TV'yi etkiledi.
3. Yüzündeki dövmeyle gündem olan Nazan Ünal yeni mesleğiyle şaşırttı.
4. Survivor'dan elenen Onur Alp'ten ilk paylaşım geldi.
5. Bahar Şahin, oyunculuğuyla göz doldurdu.
6. Taşacak Bu Deniz ekibi TRT World'e röportaj verdi.
7. 2-8 Mart haftasının en çok izlenen dizileri belli oldu.
8. 8 Mart Pazar gününün reyting sonuçları belli oldu.
9. Ceren Karakoç, eski rol arkadaşını tebrik etti.
10. Yayına başlayan Doktor Başka Hayatta'nın ilk bölümü çok konuşuldu.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
