Doktor Başka Hayatta’dan İddialı Çıkış: 8 Mart Pazar Günü Reyting Sonuçları Açıklandı
8 Mart Pazar gününün reyting sonuçları belli oldu. Ekranlarda TRT 1’in Teşkilat dizisi, NOW’ın Doktor Başka Hayatta dizisi ve ATV’nin Aynı Yağmur Altında dizisi vardı. Pazar günü TV ekranlarında seyircilerin tercihi genelde Teşkilat olurken bu hafta yeni dizi iddialı bir çıkış yaparak rekabeti artırdı. Peki ya birinci kimdi, sıralama nasıl şekillendi? Gelin detaylara geçelim!
TRT 1’de yayınlanan Teşkilat dizisi tüm kategorilerde zirveye yerleşti.
İşte 8 Mart Pazar Gününün Total Reyting Sonuçları 👇
İşte 8 Mart Pazar Gününün AB Reyting Sonuçları 👇
İşte 8 Mart Pazar Gününün ABC1 Reyting Sonuçları 👇
