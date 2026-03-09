Doktor Başka Hayatta’dan İddialı Çıkış: 8 Mart Pazar Günü Reyting Sonuçları Açıklandı

Teşkilat dizisi her hafta Total, AB VE ABC1’in birincisi olmayı başarıyor. Pazar günleri tahtı ele geçiren dizi için artık güçlü bir rakip geldi. Sıla Türkoğlu ve İbrahim Çelikkol’un başrolü paylaştığı Doktor Başka Hayatta dizisi AB ve ABC1’de ikinci sıraya oturdu. Dizinin ilerleyen haftalarda zirveyi ele geçirip geçiremeyeceği merak konusu oldu.

ATV’de yayınlanan Aynı Yağmur Altında da beklenen yükselişi yaşadı ve geçtiğimiz haftalara kıyasla listede üst sıralara çıktı. Pazartesi günleri yayınlanan dizi gün değişikliğine giderek pazar gününe geçmişti. Verilen karar işe yararmış ve seyircisi oturmaya başlamış gibi görünüyor. Bakalım önümüzdeki süreçte pazar günleri için nasıl bir tablo oluşacak?