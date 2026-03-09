onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Doktor Başka Hayatta’dan İddialı Çıkış: 8 Mart Pazar Günü Reyting Sonuçları Açıklandı

Doktor Başka Hayatta’dan İddialı Çıkış: 8 Mart Pazar Günü Reyting Sonuçları Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
09.03.2026 - 12:01

8 Mart Pazar gününün reyting sonuçları belli oldu. Ekranlarda TRT 1’in Teşkilat dizisi, NOW’ın Doktor Başka Hayatta dizisi ve ATV’nin Aynı Yağmur Altında dizisi vardı. Pazar günü TV ekranlarında seyircilerin tercihi genelde Teşkilat olurken bu hafta yeni dizi iddialı bir çıkış yaparak rekabeti artırdı. Peki ya birinci kimdi, sıralama nasıl şekillendi? Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TRT 1’de yayınlanan Teşkilat dizisi tüm kategorilerde zirveye yerleşti.

TRT 1’de yayınlanan Teşkilat dizisi tüm kategorilerde zirveye yerleşti.

Teşkilat dizisi her hafta Total, AB VE ABC1’in birincisi olmayı başarıyor. Pazar günleri tahtı ele geçiren dizi için artık güçlü bir rakip geldi. Sıla Türkoğlu ve İbrahim Çelikkol’un başrolü paylaştığı Doktor Başka Hayatta dizisi AB ve ABC1’de ikinci sıraya oturdu. Dizinin ilerleyen haftalarda zirveyi ele geçirip geçiremeyeceği merak konusu oldu. 

ATV’de yayınlanan Aynı Yağmur Altında da beklenen yükselişi yaşadı ve geçtiğimiz haftalara kıyasla listede üst sıralara çıktı. Pazartesi günleri yayınlanan dizi gün değişikliğine giderek pazar gününe geçmişti. Verilen karar işe yararmış ve seyircisi oturmaya başlamış gibi görünüyor. Bakalım önümüzdeki süreçte pazar günleri için nasıl bir tablo oluşacak?

İşte 8 Mart Pazar Gününün Total Reyting Sonuçları 👇

İşte 8 Mart Pazar Gününün Total Reyting Sonuçları 👇

İşte 8 Mart Pazar Gününün AB Reyting Sonuçları 👇

İşte 8 Mart Pazar Gününün AB Reyting Sonuçları 👇

İşte 8 Mart Pazar Gününün ABC1 Reyting Sonuçları 👇

İşte 8 Mart Pazar Gününün ABC1 Reyting Sonuçları 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın