100 Yıldır Görenleri Şok Ediyordu: Antarktika'nın "Kanlı Şelale"lerinin Sırrı Çözüldü
Kaynak: https://www.futura-sciences.com/en/an...
Antarktika’nın ıssız beyazlığında bir asırdır gizemini koruyan ve 'Kanlı Şelale' olarak bilinen doğa olayının sırrı, bilim insanlarının yürüttüğü son araştırmalarla nihayet çözüldü. Taylor Buzulu’ndan sızan kan kırmızısı akıntıların, buzulun kendi devasa ağırlığı altında yaşadığı 'fiziksel çöküş' neticesinde yüzeye fışkırdığı ilk kez somut verilerle kanıtlandı.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk kez 1911 yılında keşfedilen bu ürpertici doğa olayında, suyun rengine dair sırlar daha önce deşifre edilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Elde edilen bulgulara göre, milyonlarca tonluk buz kütlesi altındaki hapsolmuş su üzerinde muazzam bir basınç oluşturuyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın