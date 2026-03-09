onedio
100 Yıldır Görenleri Şok Ediyordu: Antarktika'nın "Kanlı Şelale"lerinin Sırrı Çözüldü

100 Yıldır Görenleri Şok Ediyordu: Antarktika'nın "Kanlı Şelale"lerinin Sırrı Çözüldü

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.03.2026 - 12:04

Antarktika’nın ıssız beyazlığında bir asırdır gizemini koruyan ve 'Kanlı Şelale' olarak bilinen doğa olayının sırrı, bilim insanlarının yürüttüğü son araştırmalarla nihayet çözüldü. Taylor Buzulu’ndan sızan kan kırmızısı akıntıların, buzulun kendi devasa ağırlığı altında yaşadığı 'fiziksel çöküş' neticesinde yüzeye fışkırdığı ilk kez somut verilerle kanıtlandı.

Kaynak

Kaynak: https://www.futura-sciences.com/en/an...
İlk kez 1911 yılında keşfedilen bu ürpertici doğa olayında, suyun rengine dair sırlar daha önce deşifre edilmişti.

İlk kez 1911 yılında keşfedilen bu ürpertici doğa olayında, suyun rengine dair sırlar daha önce deşifre edilmişti.

Buzulun derinliklerinde hapsolmuş antik, tuzlu ve demir zengini su, yüzeye çıkıp oksijenle temas ettiği anda oksitlenerek saniyeler içinde kırmızıya dönüşüyor. Ancak dondurucu Antarktika soğuğunda bu suyun nasıl sıvı kaldığı ve hangi mekanizmayla dışarı püskürdüğü bugüne kadar yalnızca bir teori olarak kalmıştı.

Antarctic Science dergisinde yayımlanan yeni çalışma, püskürmeleri tetikleyen ana mekanizmayı ortaya koydu. 2018 yılında bölgeye yerleştirilen GPS takip cihazları, yüksek çözünürlüklü kameralar ve derinlik sensörlerinin tesadüfen aynı anda kayıtta olması, araştırmacılara eşsiz bir veri seti sundu. Jeobilimci Peter T. Doran liderliğindeki ekip süreci dev bir süngerin üzerine basılmasına benzetiyor.

Elde edilen bulgulara göre, milyonlarca tonluk buz kütlesi altındaki hapsolmuş su üzerinde muazzam bir basınç oluşturuyor.

Elde edilen bulgulara göre, milyonlarca tonluk buz kütlesi altındaki hapsolmuş su üzerinde muazzam bir basınç oluşturuyor.

Buzul hareket ettikçe bu suyu iç çatlaklara doğru itiyor ve basınç dayanılmaz noktaya ulaştığında su, adeta bir atardamardan fışkırır gibi yüzeye çıkıyor. Suyun tahliyesiyle birlikte alttaki basınç desteği kayboluyor ve devasa buzul kütlesi sarsılarak aşağı doğru çöküyor.

Bölgedeki aşırı soğuğa rağmen akışın kesilmemesinin sırrı ise suyun ekstrem tuzluluk oranında yatıyor. Tuz, suyun donma noktasını ciddi ölçüde düşürerek buzulun içerisindeki kanalların her zaman açık kalmasını sağlıyor. Bu keşif, Antarktika'nın jeolojik dinamiklerini anlamak adına devrim niteliğinde bir adım olarak nitelendiriliyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
