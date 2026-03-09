100 Yıldır Görenleri Şok Ediyordu: Antarktika'nın "Kanlı Şelale"lerinin Sırrı Çözüldü

Buzulun derinliklerinde hapsolmuş antik, tuzlu ve demir zengini su, yüzeye çıkıp oksijenle temas ettiği anda oksitlenerek saniyeler içinde kırmızıya dönüşüyor. Ancak dondurucu Antarktika soğuğunda bu suyun nasıl sıvı kaldığı ve hangi mekanizmayla dışarı püskürdüğü bugüne kadar yalnızca bir teori olarak kalmıştı.

Antarctic Science dergisinde yayımlanan yeni çalışma, püskürmeleri tetikleyen ana mekanizmayı ortaya koydu. 2018 yılında bölgeye yerleştirilen GPS takip cihazları, yüksek çözünürlüklü kameralar ve derinlik sensörlerinin tesadüfen aynı anda kayıtta olması, araştırmacılara eşsiz bir veri seti sundu. Jeobilimci Peter T. Doran liderliğindeki ekip süreci dev bir süngerin üzerine basılmasına benzetiyor.