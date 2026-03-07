Sevgili Başak, bugün Venüs ve Satürn, Koç burcunda bir araya gelerek finansal konulara odaklanmanı sağlıyor. Bu durum, özellikle de finansal ortaklıklarını etkileyebilir ve belki de bir süredir ertelediğin ciddi bir kararı almaya zorlayabilir seni. Kredi, borç, miras ya da ortak yatırımlar gibi konular da bugün netleşebilir. Ancak güvenmediğin hiçbir şeye imza atmayacağını biliyoruz. Bu yüzden dikkatli olmalı ve imzalayacağın sözleşmenin her bir ayrıntısını incelemelisin.

Paranı koruma ve maddi riskleri minimize etme konusundaki hassasiyetin, bugün daha da artabilir. Disiplinli bir planlama, senin için bir güven kaynağıdır ve bu durum, finansal kararlarını daha da güçlendirebilir. Görünen o ki kurduğun düzende, kusur istemiyorsun! Çoğu zaman mükemmeliyetçilik sana hata yaptırsa da bu kez istediğini elde edeceğini de söylemeliyiz.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, yüzeysel bağlara tahammül etme kapasiten neredeyse yok. Duygusal derinlik ve anlam arayışında, ilişkindeki kıskançlık ya da sınırlar konusu da gündeme gelebilir. Her şeyin dengeli ve düzenli olmasını istiyorsun, değil mi? Ama denge istiyorsan, biraz da oluruna bırakmalısın. İzin ver taşlar yerine zamanla otursun ve kalbinin ritmi değişsin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…