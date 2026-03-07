Sevgili Başak, bugün gökyüzünde bir aşk dansı yaşanıyor. Venüs ve Satürn, Koç burcunda bir araya gelerek aşk hayatını etkisi altına alıyor. Bu birleşme, aşk hayatına yansıyan yüzeysel bağlar konusunda tahammül seviyeni sıfıra çekiyor. Duygusal derinlik ve anlam arayışı içerisinde olan sen, ilişkindeki kıskançlık ya da sınırlar konusunu da gündeme getirebilirsin.

Dengeli ve düzenli bir ilişki arzusu içerisinde olan sen, her şeyin mükemmel olmasını istiyorsun. Ancak unutma ki dengeyi sağlamak için bazen kontrolü bırakmak gerekiyor. Bu yüzden, biraz da oluruna bırak. İzin ver taşlar zamanla yerine otursun ve kalbinin ritmi değişsin. Bırak aşk, kendi ritmini bulsun ve seni sürüklesin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…