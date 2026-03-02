Sevgili Başak, bugün ilişkinin geleceğini belirleyecek kritik bir dönemece giriş yapıyorsun. Bu dönem, adeta bir dönüm noktası olacak ve 'ya hep ya hiç' kararını vermen gerekecek. Bu süreçte, sevgilinden beklentilerin yükselebilir. Onun seni tam anlamıyla anlamasını, senin kişisel alanına saygı göstermesini ve her şeyi adeta bir usta gibi mükemmel bir şekilde yapmasını istiyorsun, değil mi? Ancak bu her zaman gerçekleşmeyebilir. Belki de bunun gerçekçi olmadığını kabul etmenin zamanı gelmiştir.

Aranızda sağlıklı bir denge oluşturman, karşılıklı anlayışı geliştirmen ve onun seni anladığı kadar senin de onu anlamaya çalışman gerekiyor. Bunu başarabildiğin takdirde, kendini tam anlamıyla ona adayabilir ve mutlu bir birliktelik kurabilirsin. Unutma, ilişkilerde mükemmeliyetçilik yerine anlayış ve kabullenme daha önemlidir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…