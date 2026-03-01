Sevgili İkizler, bugün enerjini bedensel aktivitelere yönlendirebilirsin. Ofis ortamına sığmayacağın, hareket etmek isteyeceğin bir güne başlarken, planlamanı dikkatle yapmalısın. Belki de ofis dışı işlerini, müşteri görüşmelerini ve devlet dairlerindeki işlerini bugün tamamlayabilirsin.

Kapalı alanlara sığmayan enerjin akşamüstü de seninle olacak. Bu noktada belki de uzun zamandır görüşmediğin bir iş arkadaşınla veya eski bir dostunla bir araya gelebilirsin. Bu ayaküstü sohbetler, belki de hiç beklemediğin bir iş fırsatı ya da yeni bir hobi alanı yaratma potansiyeli taşıyor. Bu yüzden, çok fazla düşünmeden, sadece gelen teklifleri dinlemek ve o anın tadını çıkarmak sana yeni bir heyecan katacaktır. Hadi, dış dünyaya karış!

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelecek olursak, bugün ses tonları ve bakışlar daha etkili olacak. Sevdiğin kişinin sadece ses tonundan neye ihtiyacı olduğunu anlayabileceksin. Uzun açıklamalara gerek kalmadan, sadece yanında olduğunu hissettirmen, aranızdaki güveni de tazeleyecek. Akşam saatlerinde sessiz ve huzurlu bir birliktelik sana iyi gelecek. Tabii eğer bekarsan, bakışlarınla birinin kalbini çalabilirsin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…