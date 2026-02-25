onedio
26 Şubat 2026, Günlük Burç Yorumu

25.02.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 26 Şubat Perşembe gününüz nasıl geçecek? 26 Şubat Perşembe günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün gökyüzünde oluşan Mars ile Uranüs kare açısı, adeta bir dizi filmin en heyecanlı sahnesindeymişsin gibi hissettirecek sana. Bir başkasının en derin sırlarını ya da skandal niteliği taşıyan bir bilgiyi, tamamen tesadüfen öğrenmen an meselesi. Belki yanlışlıkla sana gelen bir mesaj, belki de kulak misafiri olduğun bir konuşma, iş yerindeki ittifakları ve entrikaları tüm çıplaklığıyla önüne serecek.

Tam da bu bilgiyi hemen etrafa yaymak yerine, onu bir satranç ustası edasıyla kendi lehine kullanman gereken o kritik anı sabırla beklemelisin. Rekabet ettiğin kişilerin zaaflarını artık biliyorsun. Şimdi asıl soru, bu bilgi ile ne yapacağın. Hırsların ve başarı için onu en tehlikeli ve en kazançlı silaha mı dönüştüreceksin? Yoksa görmezden mi geleceksin? 

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelecek olursak; hiç tarzın olmayan, tamamen farklı bir kültüre, yaşama veya inanca sahip biriyle kendini manyetik bir çekim içerisinde buluyorsun. İlk bakışta yan yana gelmenin bile imkansız göründüğü bu kişiyle yaşayacağın keskin zıtlaşma, hızla açıklanamaz bir fiziksel çekime dönüşecek. Mantığının 'hayır' diye haykırdığı ama bedeninin durduramadığı bu şok edici deneyim, bildiğin tüm aşk tanımlarını baştan yazacak. Buna hazır mısın? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

