Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında tamamen beklenmedik bir durumla karşı karşıyasın. Önceden hiç deneyimlemediğin bir tür aşkla, belki de tamamen farklı bir kültürden, yaşam tarzından veya inanç sisteminden biriyle karşılaşıyorsun. Bu kişiyle ilk bakışta bir araya gelmenin bile hayal gibi göründüğü bir durumdasın. Ancak bu keskin zıtlıklar, neredeyse anında açıklanamaz bir fiziksel çekime dönüşecek.

Mantığın bu duruma karşı 'hayır' diye bağırıyor olabilir ama bedenin durdurulamaz bir şekilde bu manyetik çekime kapılıyor. Bu, aşk hakkında bildiğin tüm tanımları ve sınırları yeniden yazman gereken bir deneyim olacak. Bu şok edici, ama bir o kadar da heyecan verici deneyime hazır mısın?

Bu yeni aşk hikayesi, belki de hayatına tamamen farklı bir perspektif getirebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…