Sevgili İkizler, bugün senin için oldukça ilginç bir gün olacak gibi görünüyor. Mars ile Chiron arasında oluşan altmışlık, enerjini ve dürüstlüğünü tavan yaptırıyor. Bu durum, içtenlikle ifade edilecek sözlerin gücünü artırıyor. İçinde bir yerlerde saklanan ve bir türlü dillendiremediğin duygular, bugün ansızın dudaklarından dökülecek.

Aşk hayatında bir itirafta bulunmayı düşünüyorsan, bugün tam zamanı! Belki de uzun zamandır içinde sakladığın bir aşkı itiraf etmek üzeresin... Belki de partnerine karşı hissettiklerini daha açıkça ifade etme zamanı geldi.

Tabii eğer bekar bir İkizler burcuysan, bugün seni de oldukça heyecanlandıracak bir gelişme yaşayabilirsin. Belki de bir süredir sohbet ettiğin biriyle arandaki bağın hızla derinleşeceğini fark edeceksin. Çünkü bugün, duygularını saklamak yerine paylaşmayı tercih edeceğin bir dönemdesin. Bu, belki de bir süredir hissettiğin bir çekimi ifade etme, belki de bir dostluğun daha da derinleşmesine izin verme zamanıdır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…