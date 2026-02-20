Sevgili İkizler, bugün Mars ile Chiron arasında oluşan altmışlık, enerjini doğrudan etkileyecek. Ortaklık ya da iş birliği süreçlerinde geçmişte dilini tuttuğun, belki de içten içe yıprandığın bir konuda artık netleşme zamanı geldi. Şimdi kendini ifade etmekten çekinme, çünkü bugün sözlerini anlayacak ve destek olacak birileri mutlaka karşına çıkacak.

Tam da bu noktada sosyal çevrenden de destek ve fikir alabilirsin. Belki de yeni ortağın, yakın çevrenden biri olur ya da sana bu konuda rehberlik eder. Bilgi birikimini paylaşmaktan çekinmeyen dostların ve aile büyüklerinle şimdi gelişim zamanı!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise dürüstlük sana güç verecek! Söylenmeyen sözler, içinde saklandığı yerden çıkıp ansızın dudaklarından dökülecek... Özellikle de aşkı itiraf etmek için bugün harika bir gün. Tabii eğer bekarsan, bir sohbetle başlayan yakınlaşmanın hızla derinleşebileceğini görebilirsin bugün. Çünkü duygularını saklamak yerine, paylaşmayı tercih ettiğin bir dönemdesin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…