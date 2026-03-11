Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında bir fırtına öncesi sessizliği yaşayabilirsin. Eğer bir ilişkin varsa, belki de sürekli aynı rutinlerin içinde dönen hayatının monotonluğu nedeniyle, partnerine karşı biraz kaprisli hissedebilirsin. Ancak bu durumda dikkatli olmanı öneririz. Ay'ın gizemli ve etkileyici gölgesi altındayken, küçük bir kıvılcımın bile büyük bir yangına dönüşme potansiyeli olduğunu aklında çıkarmamalısın.

Öte yandan kader de ağlarını yavaş yavaş örüyor... Belki de bir sonraki aşamanın habercisi olarak. Bu durumda, aşkının bu rüzgarı atlatıp atlatamayacağı ya da bu geminin batıp batmayacağı sorusu ortaya çıkıyor. Ancak bu durumda acele kararlar vermek yerine, durumu iyi düşünmeni tavsiye ederiz. Unutma ki her şeyin bir zamanı vardır ve belki de şu an sadece beklemek ve gözlemlemek en doğru seçenek olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…