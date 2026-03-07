Sevgili İkizler, bugün Venüs ile Satürn, Koç burcunda bir araya geliyor. Bu kavuşum, aşk hayatında bazı değişikliklerin habercisi olabilir. Belki de uzun zamandır hayalini kurduğun, ciddi bir yakınlık ve bağlılık içeren bir ilişkin var. Ancak bugün, bu evlilik havasının yerini biraz daha hafif, biraz daha heyecanlı bir flörtleşme telaşı alabilir. Bu durum, belki de biraz kafa karışıklığına neden olacak. Ancak unutma ki bu süreçte duygularını gözden geçirmen ve ne istediğini belirlemen önemli.

Bir an dur ve kendine şu soruyu sor: 'Ben aslında ne arıyorum?' Kalıcı bir aşk mı, yoksa tatlı bir telaş ve heves mi? Belki de bu sorunun yanıtı, senin aşk hayatının gelecekteki rotasını belirleyecek. Yani, bugün biraz kafa karışıklığı yaşasan da, aslında bu durum sana önemli bir fırsat sunuyor: Kendi duygularını ve isteklerini daha iyi anlama fırsatı. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…