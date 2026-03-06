Sevgili İkizler, bugün gezegenlerin hareketlerindeki büyülü bir dansa tanık oluyoruz. Merkür ile Güneş, Balık burcunda bir kavuşum gerçekleştiriyor. Bu kavuşum ise zihninde bir yoğunluk hissi yaratıyor ve düşüncelerinin hızla akmasına neden oluyor.

Bu yoğun düşünme süreci, baş ve boyun bölgende bir miktar baskı hissetmene sebep olabilir. Bu ağrılara ve baskılara ise diyafram nefesi almak gibi basit yöntemler iyi gelebilir. Zira, bu sadece seni rahatlatmakla kalmaz, aynı zamanda zihnini de tazeler. Göz egzersizleri de özellikle uzun süreli düşünme seanslarından sonra gözlerinin rahatlamasına yardımcı olabilir.

Günün sonunda ise zihnini hafifletmek ve düşüncelerini toparlamak için kısa bir meditasyon seansı veya sessiz bir yürüyüş yapmayı düşün. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…