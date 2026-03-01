onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 2 Mart - 8 Mart İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
2 - 8 Mart 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.03.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! İkizler ve yükselen İkizler burçları 2 Mart - 8 Mart haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 2 Mart - 8 Mart haftan nasıl geçecek? Bu hafta İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta Güneş ve Jüpiter'in birleşen enerjileri, kariyer hayatında beklediğin o muhteşem atılımı yapman için sana destek oluyor. Ancak dikkatli ol, çünkü 3 Mart'taki tutulma, ev ve iş hayatın arasındaki dengeyi yeniden kurmanı gerektiriyor. Bu hafta hedeflerine ulaşmak için görünürlüğünü artırmalı, doğru kişilerle bağlantı kurmalı ve etkili bir ağ oluşturmalısın. Başarıya olan açlığının zirve yaptığı bu dönemde, tüm kariyer yolculuğunun yönünü değiştirebilirsin ama hane içi dinamikleri de göz ardı etmemelisin. 

Bu arada hafta ortasında Mars'ın kariyer evine girişi de sana büyük bir mücadele gücü veriyor. Ancak bu gücü kullanırken hata yapma olasılığını göz ardı etmemelisin. Bu hafta detayları gözden kaçırmak, kariyer basamaklarını tırmanırken seni küçük bir başarısızlık riskiyle karşı karşıya bırakabilir. Bu yüzden planlı ve kontrollü bir şekilde ilerlemeli, rakiplerinden daima bir adım önde olmalısın. 

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelince, Venüs ve Neptün'ün iniş çıkışlı birleşimi, tutulmanın netliğiyle çarpışıyor adeta! Tabii bu durum da büyük bir kafa karışıklığına yol açıyor. Bekar bir İkizler burcuysan, birine fazla anlam yükleyerek sonradan hayal kırıklığına uğrama riskin oldukça yüksek. Ama eğer bir ilişkin varsa, partnerinin senden sakladığı bir gerçeği tesadüfen öğrenmen, ilişkindeki dengeleri altüst edebilir. Görünen o ki, gökyüzündeki karmaşık enerjiler aklını da kalbine de etkileyecek. Belki de bu ara aşktan mevcut düzeni korumalısın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük İkizler Burcu Yorumu

Aylık İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık İkizler Burcu Yorumu

Yıllık İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık İkizler Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

İkizler burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın