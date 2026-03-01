Sevgili İkizler, bu hafta Güneş ve Jüpiter'in birleşen enerjileri, kariyer hayatında beklediğin o muhteşem atılımı yapman için sana destek oluyor. Ancak dikkatli ol, çünkü 3 Mart'taki tutulma, ev ve iş hayatın arasındaki dengeyi yeniden kurmanı gerektiriyor. Bu hafta hedeflerine ulaşmak için görünürlüğünü artırmalı, doğru kişilerle bağlantı kurmalı ve etkili bir ağ oluşturmalısın. Başarıya olan açlığının zirve yaptığı bu dönemde, tüm kariyer yolculuğunun yönünü değiştirebilirsin ama hane içi dinamikleri de göz ardı etmemelisin.

Bu arada hafta ortasında Mars'ın kariyer evine girişi de sana büyük bir mücadele gücü veriyor. Ancak bu gücü kullanırken hata yapma olasılığını göz ardı etmemelisin. Bu hafta detayları gözden kaçırmak, kariyer basamaklarını tırmanırken seni küçük bir başarısızlık riskiyle karşı karşıya bırakabilir. Bu yüzden planlı ve kontrollü bir şekilde ilerlemeli, rakiplerinden daima bir adım önde olmalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelince, Venüs ve Neptün'ün iniş çıkışlı birleşimi, tutulmanın netliğiyle çarpışıyor adeta! Tabii bu durum da büyük bir kafa karışıklığına yol açıyor. Bekar bir İkizler burcuysan, birine fazla anlam yükleyerek sonradan hayal kırıklığına uğrama riskin oldukça yüksek. Ama eğer bir ilişkin varsa, partnerinin senden sakladığı bir gerçeği tesadüfen öğrenmen, ilişkindeki dengeleri altüst edebilir. Görünen o ki, gökyüzündeki karmaşık enerjiler aklını da kalbine de etkileyecek. Belki de bu ara aşktan mevcut düzeni korumalısın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...