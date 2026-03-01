Sevgili İkizler, bu hafta iş dünyasına kendini göstermelisin! Güneş ve Jüpiter'in birleşen enerjileri, iş yaşamında beklediğin o büyük atılımı yapman için sana kuvvetli bir destek sağlıyor. Ancak bu coşkulu dönemde bile dikkatli olman gerekiyor. Çünkü 3 Mart'taki tutulma, ev ve iş hayatın arasındaki dengeyi yeniden kurmanı gerektirecek bir durumla yüzleşmene neden oluyor.

Bu hafta, hedeflerine ulaşmak için görünürlüğünü artırman ve doğru kişilerle bağlantı kurman ise etkili bir ağ oluşturman anlamına gelecek. Başarıya olan açlığının zirve yaptığı bu dönemde, tüm kariyer yolculuğunun yönünü değiştirebilirsin. Ancak, evdeki yaşamının dinamiklerini de göz ardı etmemelisin.

Neyse ki hafta ortasında Mars'ın kariyer evine girişi, seni daha da güçlendiriyor ve büyük bir mücadele gücü veriyor. Ancak bu gücü kullanırken hata yapma olasılığını göz ardı etmemelisin. Bu hafta, detayları gözden kaçırmak, kariyer basamaklarını hızla tırmanırken küçük bir başarısızlıklara yol açabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…