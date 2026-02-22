onedio
İkizler Burcu right-white
23 Şubat 2026 - 1 Mart 2026, Haftalık Burç Yorumu

22.02.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! İkizler ve yükselen İkizler burçları 23 Şubat - 1 Mart haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 23 Şubat - 1 Mart haftan nasıl geçecek? Bu hafta İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu haftanın ortasında Merkür'ün durağan konuma geliyor. Bu dönem, özellikle sözleşmeler, yazışmalar ve planlamalar konusunda ekstra dikkatli olman gerektiğini işaret ediyor. İçgüdülerine hemen yanıt vermek yerine, bir adım geri atıp düşünerek ilerlemen daha sağlıklı sonuçlar doğurabilir. Unutma ki eski bir proje yeniden gündemine gelebilir ve bu durum sana yeni fırsatlar sunabilir.

Haftanın sonlarına doğru ise iş ortamında beklenmedik bir değişiklik söz konusu olabilir. Programında kaymalar yaşanabilir, planladığın bir toplantı iptal olabilir ya da belirli bir planın ertelenebilir. Ancak bu senin için en büyük avantaja dönüşecek. Zira, bu tür değişimlere hızlı bir şekilde adapte olabilme yeteneğin ve gözlem süreci bir hayli elini güçlendirecek.

Peki ya aşk? Aşk hayatına dair bir not da düşmekte fayda var. Haftanın sonuna doğru Merkür retrosu başlıyor ve bu, geçmişten biriyle tekrar temas kurma ihtimalini artırıyor. Ancak bu dönüş, sadece nostaljik duyguları tetiklemekle kalmayıp aynı zamanda sana öğretici deneyimler de sunabilir. Eski bir defteri açmadan önce, neden kapandığını hatırlamak ve üzerinde düşünmek sana daha sağlıklı kararlar almanda yardımcı olacaktır. Konu aşk bile olsa düşünmeden hareket etme! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

