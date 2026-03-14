15 Mart Pazar Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

15 Mart 2026, Günlük Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
14.03.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 15 Mart Pazar gününüz nasıl geçecek? 15 Mart Pazar günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün haftanın karmaşasından ve gürültülü sosyal ortamların arındırmak isteyebilirsin. Merkür ve Mars'ın 12. evindeki buluşması, bir süredir zihnini meşgul eden belirsizliklerin ve iş dünyasındaki kaosun aslında birer 'işaret' olduğunu fısıldayarak seni aydınlatıyor. Tabii bu da seni sessizliğe ve harekete geçmeden önce ruhunu dinlendirmeye itiyor. 

Pazar gününü geri planda kalarak ve iç dünyana dönerek geçirmek ise sana f finansal konularda güçlü fırsatlar sunacaktır. Dikkatli ol, bugün kendini adeta bir hazine avcısı gibi hissedebilirsin. Zira Mars, seni adım adım kazançlı ve başarılı yollara götürüyor. Ama bunun için her zamankinden sakin, adım adım ve istikrarlı bir ilerleyiş seçmelisin. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün tam bir şifalanma süreci başlıyor. Eğer hafta boyunca yaşanan heyecanlar kalbinde yorgunluk bıraktıysa, bugün partnerinle kelimelere bile gerek kalmadan, sadece susarak anlaşmayı ve dinlenmeyi denemelisin. Ama eğer bekarsan, geçmişte yarım kalan ve hatta belki de ihanetle sonlanmış bir hikaye bugün yeniden canlanabilir... Ama her şeye rağmen artık o ağır yükü bırakıp yeni bir aşka yer açma zamanı geldi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

