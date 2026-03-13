Sevgili Koç, bugün enerjin ve karizmanla odak noktası olacaksın. Sosyal bir kelebek gibi etrafında uçuşacak ve herkesi kendine çekeceksin. Tam da bu noktada iç dünyanda bir devrim yapma arzusu hissedebilir ve monotonluktan sıkıldığını fark edebilirsin. Bu durum seni iş ortakların ya da dostlarınla bir araya gelip yeni bir şeyler yapma fikrine götürebilir.

Beklenmedik bir şekilde gözüne çarpan bir teknolojik gelişme ya da bir hobi güçlü bir iş fikrine dönüşebilir. Bir fikri geliştirmek için harcadığın para günün sonunda büyük oranda kârın habercisi olabilir. İş kurmak ve fikirlerini geliştirip ilerlemeye odaklanmak, bugün yapacağın en iyi şey olacaktır.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün tatlı bir tesadüf seni bekliyor. Eğer bekar bir Koç isen, bir arkadaş toplantısında uzun zamandır görüşmediğin bir tanıdıkla bir araya gelebilirsin. Bu durum ise aranızda arkadaştan öte bir gerilim yaratabilir. Tabii eğer bir ilişkin varsa, bugün partnerinin hobilerine dahil olmak ve onun dünyasını daha yakından keşfetmek, ilişkini beklenmedik bir boyuta taşıyabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…