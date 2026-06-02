Sevgili Koç, bugün Güneş ile Satürn'ün kalıcı enerjisi, ilişkinde uçarı heyecanları geride bırakıp sarsılmaz bir güven inşa etmeni sağlıyor. Partnerinle ilişkinizin geleceği, belki bir evlilik kararı veya ortak bir yaşam düzeni üzerine yapacağınız ciddi ve olgun konuşmalar, birbirinize olan aidiyetinizi harika bir seviyeye taşıyacaktır.

Ama bekarsan, hayatına girecek kişide artık sadece fiziksel bir çekim veya anlık bir macera aramadığını fark edeceksin. Hayatın zorluklarına karşı seninle omuz omuza durabilecek, sözünün eri ve olgun karakterli birine duyacağın derin saygı, yepyeni ve çok uzun ömürlü bir aşkın kapılarını aralayabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...